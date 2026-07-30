روس کا یوکرین پر 280 ڈرونز اور 70 سے میزائلوں سے بڑا حملہ، متعدد افراد ہلاک
وہیں یوکرینی صدر زیلینسکی نے ان حملوں میں استعمال کیے گئے 260 سے زیادہ ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔
By ANI
Published : July 30, 2026 at 1:13 PM IST
کیف: یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ روسی افواج نے گذشتہ رات یوکرین کے کئی خطوں پر ایک بڑے فضائی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت کم از کم آٹھ افراد ہلاک، جب کہ درجنوں زخمی ہو گئے۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں زیلینسکی نے کہا کہ "گذشتہ رات، دنیپرو ریجن کے راڈوشنے علاقے پر ایک روسی میزائل حملے میں ایک جوڑا اور تین بچے ہلاک ہو گئے۔ دو اور بچوں کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکال لیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ میزائل حملے نے ایک عام رہائشی عمارت کو تباہ کر دیا، جب کہ ایک اور رہائشی عمارت کو نشانہ بنائے جانے کے بعد لیویو میں ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ "ابھی تک، ملک بھر میں آٹھ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ میری تعزیت ان تمام ہلاک شدگان کے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ ہے۔ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں، اور ہر ایک کو ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ تمام متعلقہ ادارے اس کام میں شامل ہیں۔"
Last night, a Russian missile strike on Radushne in the Dnipro region killed parents and three children. Two more children were pulled alive from under the rubble. It was an ordinary home, blown into smithereens by a ballistic missile... Rescue efforts are also underway in Lviv… pic.twitter.com/htxpbenMrA— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 30, 2026
روس نے یوکرین کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا
زیلینسکی نے کہا کہ کیف اور اس کے آس پاس کا علاقہ، دنیپرو، لیویو، پولٹاوا، خارکیف، مائیکولائیو، سومی، وینیتسیا، چرکاسی اور ایوانو-فرینکیوسک رات کو ہوئے حملے کی زد میں آئے۔
انہوں نے کہا کہ "اس حملے میں 70 سے زائد میزائل استعمال کیے گئے، جن میں سے ایک بڑی تعداد بیلسٹک میزائلوں کی تھی۔ اس کے علاوہ 280 سے زائد حملہ آور ڈرونز بھی شامل تھے، جن میں سے 260 سے زیادہ ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ (انٹرسیپٹ) کر دیا گیا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ یوکرینی جنگی ہوا بازی (کامبیٹ ایویشن) نے بڑی تعداد میں کروز میزائلوں کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی جب کہ موبائل فائر ٹیمیں بھی کروز میزائلوں کو روکنے (انٹرسیپٹ کرنے) میں کامیاب رہیں۔
زیلینسکی نے ان حملوں کو پسپا کرنے کی یوکرینی صلاحیت کا سہرا اپنی فضائی دفاعی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کے سر باندھا، جب کہ انہوں نے شراکت داروں کی طرف سے فراہم کیے جانے والے فضائی دفاعی میزائلوں کی شدید ترین قلت کو بھی اجاگر کیا۔
فضائی دفاعی میزائلوں کی شدید قلت: زیلینسکی
انہوں نے کہا کہ "ہمارے شراکت داروں کی طرف سے فراہم کی گئی فضائی دفاعی میزائلوں کی شدید قلت کے باوجود، ہمارے جانباز واقعی ناقابل یقین کارنامے انجام دے رہے ہیں اور انتہائی اعلیٰ درجے کی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔"
زیلینسکی نے مزید کہا کہ "روسی دہشت گردی ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ روسی میزائلوں کے خطرے سے تحفظ سب سے اہم کام ہے۔"
انہوں نے کہا کہ یوکرین کے شراکت داروں کو بروقت امداد فراہم کرنی چاہیے، اور خبردار کیا کہ اینٹی بیلسٹک میزائلوں کی ترسیل میں تاخیر اموات اور تباہی کا سبب بن رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "امداد اور اینٹی بیلسٹک میزائلوں کی ترسیل میں تاخیر اس قسم کی تباہی اور ان ہلاکتوں کا باعث بنتی ہے جو، بدقسمتی سے، آج ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں۔"
حملوں سے متعلق روس کا بیان
دوسری جانب، سپوتنک کے مطابق، روس کی وزارتِ دفاع نے کہا کہ روسی افواج نے یوکرینی فوجی انفراسٹرکچر کے خلاف حملوں کی ایک وسیع لہر شروع کی ہے، جس میں ہوائی اڈے، دفاعی صنعت کی تنصیبات، لاجسٹک مراکز، اور کمانڈ و سپلائی کی سہولیات شامل ہیں۔
روسی وزارتِ دفاع نے کہا کہ ان حملوں میں زمین، سمندر اور ہوا سے داغے جانے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست نشانہ بنانے والے (پریسجن گائیڈڈ) ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ حملہ آور ڈرونز بھی استعمال کیے گئے۔
اسپوتنک کے مطابق، ان حملوں میں یوکرین کے سات خطوں کے مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں کیف، لیویو، ایوانو-فرینکیوسک، ژیتومیر، رونو، وینیتسیا اور دِنیپروپیترووسک شامل ہیں۔ مبینہ طور پر نشانہ بنائے جانے والے ٹھکانوں میں فضائی اڈے، ہتھیاروں کی پیداواری تنصیبات، ٹیلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر، اور میزائل و ڈرون کی تیاری، ذخیرہ اندوزی اور نقل و حمل میں شامل لاجسٹک مراکز کے ساتھ ساتھ یوکرین کا فضائی نگرانی کا نیٹ ورک (ایئر سرویلنس نیٹ ورک) بھی شامل تھا۔
اسپوتنک نے یہ رپورٹ بھی دی کہ ان حملوں میں تین بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جن میں سے ایک بحیرہ اسود کی یوژنی بندرگاہ پر اور دو اوڈیسا کے مشرقی اور جنوبی ساحلوں کے قریب تھے، ان جہازوں پر مبینہ طور پر ہتھیار اور فوجی سامان لدا ہوا تھا۔
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