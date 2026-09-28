نیپال میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے بیس سے زیادہ افراد ہلاک
مسلسل بارشوں کے نتیجے میں نیپال کے ندی نالوں میں طغیانی کے بعد تقریباً 200 گھر خطرے میں آ گئے۔
By PTI
Published : September 28, 2026 at 8:58 AM IST
کاٹھمنڈو: ہمالیائی ملک نیپال کو ایک بار پھر سیلاب کی صورت حال کا سامنا ہے۔ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں آئے سیلاب سے متعدد گھر بہہ گئے ہیں اور ملک کے کئی حصوں میں سڑکوں پر ٹریفک نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔
یہ ہمالیائی ملک گزشتہ ماہ آنے والے تباہ کن فلیش فلڈ کے اثرات سے اب بھی نبردآزما ہے، جس میں کم از کم 1,453 افراد ہلاک ہو گئے، جب کہ 5,000 سے زائد اب بھی لاپتہ ہیں۔
پولیس کے مطابق، اتوار کے روز نیپال کے ضلع منانگ میں ہملونگ ہیمال چوٹی پر برفانی تودہ گرنے سے دو افراد ہلاک اور 10 دیگر لاپتہ ہو گئے۔
نار پھو کے علاقے میں 7,126 میٹر بلند ہملونگ ہیمال چوٹی کے بیس کیمپ پر گرنے والے اس برفانی تودے نے ایک خیمے کو ملبے تلے دبا دیا، جہاں نو کوہ پیما اور 13 معاون عملے کے ارکان پناہ لیے ہوئے تھے۔
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس شیلیندر تھاپا کے مطابق، اس واقعے کے بعد تقریباً 12 افراد لاپتہ ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ بعد میں چوٹی سے دو افراد کی لاشیں مل گئیں، جبکہ 10 دیگر اب بھی لاپتہ ہیں۔
وہیں اس سے قبل سنیچر کی رات ضلع پالپا کی ماتھاگڑھی رورل میونسپلٹی میں مٹی کا تودہ گرنے سے ایک گھر دب گیا، جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔
علیحدہ طور پر، گذشتہ چار دنوں کے دوران سیلاب، مٹی کے تودے گرنے، آسمانی بجلی اور بارش سے متعلقہ دیگر واقعات میں 16 افراد ہلاک ہوئے، جس سے مجموعی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ لاپتہ افراد کی کی تلاش کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔
ملک میں گزشتہ پانچ دنوں کے دوران مون سون سے متعلق 439 واقعات ریکارڈ کیے گئے، جب کہ سکیورٹی اہلکاروں نے سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور زیرِ آب آنے والے علاقوں سے متاثرہ 1,284 افراد کو ریسکیو کیا۔
کھٹمنڈو پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق، صوبہ لمبینی کے ضلع روپندیہی میں، سنیچر کی رات تِناؤ دریا میں پانی کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کرنے کے بعد، بٹول میں دریا کے کنارے بنے ہوئے چھ مکانات سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔
مسلسل بارشوں کے نتیجے میں تِناؤ اور اس کے قریبی ندی نالوں میں طغیانی کے بعد تقریباً 200 گھر خطرے میں آ گئے، جس پر سکیورٹی اہلکاروں نے راتوں رات لگ بھگ 1,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔
ضلع چتوان میں، نارائنی دریا اور ریو ندی میں اتوار کی صبح پانی کی سطح خطرے کے نشان سے تجاوز کر گئی۔ دیو گھاٹ کے مقام پر نارائنی دریا میں پانی کی سطح 9.23 میٹر تک پہنچ گئی، جو کہ اس کے خطرے کے نشان 9 میٹر سے زیادہ ہے، جب کہ ریو ندی میں پانی کی سطح اپنے 3.8 میٹر کے خطرے کے نشان کے مقابلے میں 3.92 میٹر تک بلند ہو گئی۔
شدید بارشوں کے باعث چتوان میں کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے، جس سے سڑکیں بند ہو گئیں، جب کہ صوبہ کرنالی میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔
سنیچر کے روز، نارائنی اور سپت کوشی دریاؤں میں آنے والے سیلاب نے نولپراسی ویسٹ اور سپتری اضلاع میں 389 گھروں کو زیرِ آب کر دیا، جس کے باعث سینکڑوں خاندان محفوظ مقامات پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔
حکام نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے سے دوچار علاقوں میں رہنے والے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے تک چوکس اور الرٹ رہیں۔
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