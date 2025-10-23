ETV Bharat / international

پاکستان میں اشتعال انگیز پوسٹس کرنے پر ٹی ایل پی کے 100 سے زائد سوشل میڈیا کارکن گرفتار

پاکستان کی اینٹی سائبر کرائم ایجنسی نے تحریک لبیک پاکستان کے 100 سے زائد سوشل میڈیا کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔

پاکستان میں اشتعال انگیز پوسٹس کرنے پر ٹی ایل پی کے 100 سے زائد سوشل میڈیا کارکن گرفتار (Representational Image : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 23, 2025 at 10:52 PM IST

اسلام آباد: پاکستان کی سائبر کرائم مخالف ایجنسی نے تحریک لبیک پاکستان (ٹی ایل پی) کے 100 سے زائد سوشل میڈیا کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے، جو ایک بنیاد پرست اسلامی جماعت ہے، ایک صوبائی وزیر نے جمعرات کو کہا اشتعال انگیز پوسٹس کرنے پر گرفتاری کی گئی ہے۔

پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے ٹی ایل پی کے 107 سوشل میڈیا کارکنوں کو گرفتار کیا ہے اور اشتعال انگیز پوسٹ کرنے والے 75 ایسے اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔

پولیس اور ٹی ایل پی کے حامیوں کے درمیان جھڑپ
گزشتہ ہفتے لاہور سے 60 کلومیٹر دور مریدکے میں پولیس اور ٹی ایل پی کے حامیوں کے درمیان جھڑپوں میں پولیس اہلکاروں سمیت تقریباً 16 افراد ہلاک اور 1600 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر اسرائیل مخالف مظاہرے پر گزشتہ ہفتے کی پرتشدد جھڑپوں کے بعد سے ٹی ایل پی کے 6000 سے زائد کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

پولیس سے چھینے گئے اسلحوں کا استعمال
وزیر بخاری نے مزید کہا کہ حکومت نے ٹی ایل پی کو ملک کے اندر اور باہر مالی معاونت فراہم کرنے والے 3,600 افراد کی نشاندہی کی ہے اور یہ کہ 2021 میں انتہا پسند گروپ کی طرف سے پولیس سے چھینے گئے ہتھیاروں کو بھی حالیہ پرتشدد مظاہروں میں استعمال کیا گیا تھا۔

انہوں نے متنبہ کیا کہ پنجاب حکومت ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے آزادی سے کام کرنا ناممکن بنا دے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ریاستی حکم سب سے اولین ترجیح ہے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

وزیر نے تمام غیر قانونی ہتھیاروں کو فوری طور پر حوالے کرنے کا مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ جو بھی شخص اشتعال انگیزی یا تشدد میں ملوث ہے اس کے خلاف سائبر قوانین کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 28 اسلحہ ڈیلرز کے لائسنس پہلے ہی معطل کیے جا چکے ہیں اور صوبہ پنجاب میں کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔

