ایران اسرائیل جنگ: پیٹرول کے لیے رش کے دوران پاکستان میں پٹرول پمپ پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک، دو شدید زخمی
ایران کے ساتھ تنازعہ کے درمیان پاکستان میں ایندھن کی قلت شدت اختیار کر رہی ہے۔
Published : March 9, 2026 at 9:56 AM IST
لاہور: امریکہ اور ایران تنازعہ کی وجہ سے پاکستان میں ایندھن کی قلت کے خدشات پر خوف و ہراس کے درمیان، ایک پٹرول پمپ پر جھگڑے کے دوران گاہکوں کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور دو دیگر شدید زخمی ہو گئے، پولیس نے اتوار کو بتایا۔
پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ ہفتہ کو لاہور سے تقریباً 100 کلومیٹر دور سیالکوٹ میں اس وقت پیش آیا جب ڈسکہ روڈ پر ایک پٹرول پمپ پر صارفین اور ملازمین کے درمیان جھگڑا ہوا۔
پولیس کے مطابق امریکہ ایران تنازعہ کے درمیان آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد تیل کی سپلائی کے بڑھتے ہوئے خدشات کے باعث پٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
پولیس کے مطابق ایک کار میں سوار دو افراد نے اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرا اور پھر پیٹرول پمپ کے ملازم سے دو کین بھرنے کو کہا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ پیٹرول پمپ کے ملازم نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی پالیسی ڈبے میں پیٹرول بھرنے سے منع کرتی ہے۔
پولیس افسر دوست محمد نے کہا، "اس سے پٹرول پمپ کے ملازمین اور کار میں سوار افراد کے درمیان جھگڑا ہوا۔" انہوں نے مزید کہا کہ کار میں سوار افراد نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور وہاں سے چلے گئے۔
پولیس افسر نے کہا، "تقریباً ایک گھنٹے بعد، کار میں سوار مسلح افراد پہنچے، پیٹرول پمپ کے ملازمین پر حملہ کیا، اور فائرنگ کر دی، جس سے ان میں سے تین شدید زخمی ہو گئے۔"
ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں میں سے ایک 25 سالہ محمد سبطین ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جب کہ دیگر دو کی حالت تشویشناک ہے۔ مرکزی ملزم خواجہ منیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے اور اس کے چار ساتھیوں کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
دریں اثنا، حکام کی جانب سے ایندھن کی قیمتوں میں PKR 55 فی لیٹر کے زبردست اضافے کے اعلان کے بعد جمعہ کو پاکستان کے کچھ حصوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی خریداری میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ قیمتوں میں اضافے سے قبل پنجاب میں متعدد پٹرول پمپ مالکان نے اپنے پمپ عارضی طور پر بند کر دیے تھے جس سے لمبی لائنیں اور ڈرائیوروں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔