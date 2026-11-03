عمان کے ساحل کے قریب ہندوستانی جہاز پر حملہ، ایک ہندوستانی ہلاک، 13 کو بچا لیا گیا
وزارت خارجہ نے کہا کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 3, 2026 at 2:12 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر برائے بندرگاہیں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہیں، سربانند سونووال نے منگل کے روز بتایا کہ عمان کے ساحل کے قریب ایک جہاز سے نامعلوم فضائی شے ٹکرانے کے نتیجے میں عملے کا ایک ہندوستانی رکن ہلاک ہو گیا، جبکہ 13 دیگر افراد کو بچا لیا گیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں سونووال نے وضاحت کی کہ پیر کے روز جب 'ایم ایس وی الجوسیفی' نامی جہاز عمان کے ساحل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس سے ایک نامعلوم شے ٹکرا گئی۔ عمان کوسٹ گارڈ نے عملے کے 13 ارکان کو بحفاظت بچا لیا۔ ہلاک ہونے والے ملاح کی شناخت گجرات سے تعلق رکھنے والے گندھار ناحیم عزیز کے طور پر ہوئی ہے۔
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 2, the Indian MSV AL JUSUFI, carrying 14 Indian seafarers, was struck by an unidentified aerial object while navigating near the coast of Oman. While 13 crew members safely evacuated and were rescued by the Omani Coast Guard, I am deeply saddened to report that one of our seafarers, Gandhar Nahim Ajij from Gujarat, tragically succumbed to his injuries. My heartfelt condolences go out to his family and loved ones during this hour of immense grief. The Ministry and Indian Embassy in Oman are in contact with local authorities to ensure immediate assistance for the 13 survivors and facilitate the swift repatriation of both the surviving crew and mortal remains of our deceased seafarer.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 3, 2026
سونووال نے کہا، "2 نومبر کو، جب ہندوستانی جہاز 'ایم ایس وی الجوسیفی' عمان کے ساحل کے قریب سے گزر رہا تھا، تو اس سے ایک نامعلوم فضائی شے ٹکرا گئی۔ عمان کوسٹ گارڈ نے عملے کے 13 ارکان کو بچا لیا، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملاحوں میں سے ایک، گجرات کے گندھار ناحیم عزیز، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس شدید غم کی گھڑی میں، میری ہمدردیاں ان کے اہل خانہ اور پیاروں کے ساتھ ہیں۔ وزارت اور عمان میں بھارتی سفارت خانہ مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ بچ جانے والے 13 افراد کو فوری مدد فراہم کی جا سکے اور ان کی جلد واپسی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ، مہلوک ملاح کی میت کو وطن واپس لانے کا عمل بھی جاری ہے۔" یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب خلیج فارس اور وسیع تر مغربی ایشیائی خطے میں جاری تنازعے کے درمیان تجارتی جہازوں اور ملاحوں پر حملوں کی اطلاعات اکثر سامنے آ رہی ہیں۔
Our statement on attack on a commercial vessel off the coast of Oman ⬇️ 🔗 https://t.co/AhtSyD77kl https://t.co/ExpNZGVy9V— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 3, 2026
وزارتِ خارجہ نے کہا کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور بچائے گئے بھارتی شہریوں کی جلد واپسی کو ممکن بنانے کے لیے عمانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا، "ہم کل شام عمان کے علاقے لیماہ کے قریب تجارتی جہاز ’ایم ایس وی الجوسیفی‘ پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ جہاز پر سوار 14 بھارتی شہریوں میں سے 13 کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ ایک بھارتی شہری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے۔ ہم اس جانی نقصان پر گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ عمان میں ہمارا سفارت خانہ صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور عمانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ بچائے گئے بھارتی شہریوں اور متوفی کی میت کی جلد واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔"
وزارتِ خارجہ نے خطے میں تجارتی جہازوں پر بار بار ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی، وزارت نے کشیدگی میں فوری کمی لانے اور سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے جاری بات چیت کو مکمل کرنے پر زور دیا۔
یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب اس سے کچھ عرصہ قبل ہی عمان کے ساحل کے قریب ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس پر بھارتی عملے کے ارکان سوار تھے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے اطلاع دی ہے کہ 11 اکتوبر کو عمان کے ساحل پر واقع 'سوہار اینکرج' پر 'ایم ٹی پیٹرو ڈولفن' نامی ٹینکر کو ایک ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس ٹینکر پر عملے کے 11 ہندوستانی ارکان سوار تھے۔ واقعے کے بعد دو ہندوستانی ملاح لاپتہ ہو گئے، جبکہ نو دیگر کو بحفاظت بچا لیا گیا۔
عمان میں ہندوستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ نکاراگوا کے پرچم والے اس ٹینکر سے متعلق صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سفارت خانے نے 'ایکس' پر جانکاری دی کہ، "سفارت خانہ نکاراگوا کے پرچم والے ٹینکر 'ایم ٹی پیٹرو ڈولفن' سے متعلق صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے۔ جہاز پر موجود عملے کے 11 ہندوستانی ارکان میں سے دو لاپتہ ہیں۔ سفارت خانہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔"
اس سے قبل، 6 اکتوبر کو ہندوستان نے عمان کے ساحل کے قریب 'ایم ٹی آن پیس' نامی جہاز پر ہونے والے حملے کی مذمت کی تھی۔ یہ جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہا تھا جب اسے ایک پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ ہندوستان نے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ایسے واقعات کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہرایا۔
30 اکتوبر کو، خلیج فارس میں مارشل آئی لینڈز کے پرچم بردار ایل این جی کیریئر 'ایم ٹی ال ماییدہ' سے ایک پروجیکٹائل ٹکرایا تھا۔ اس جہاز پر عملے کے طور پر چھ بھارتی ملاح سوار تھے۔
ہفتے کے روز 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، سونووال نے بتایا کہ جہاز پر موجود عملے کے تمام 25 ارکان، جن میں 6 بھارتی شہری بھی شامل ہیں، محفوظ ہیں۔ اس سے قبل، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جی-20 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے دوران، شہری بحری جہازوں اور ملاحوں پر بار بار ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور سمندری نقل و حمل کی آزادی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔
اس تازہ ترین واقعے نے مغربی ایشیا میں جاری تنازعے سے متاثرہ سمندری علاقوں میں کام کرنے والے ہندوستانی ملاحوں کی حفاظت کی جانب ایک بار پھر توجہ مبذول کرائی ہے۔
(ان پٹ: ایجنسیز)
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