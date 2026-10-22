سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حملہ، ایک شخص ہلاک، آٹھ زخمی
حوثی باغیوں نے ایک بار پھر سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا جس میں جانی نقصان کی اطلاع ہے۔
By ANI
Published : October 22, 2026 at 8:06 AM IST
ریاض: حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک بار پھر نشانہ بنا کر کیے گئے حملے میں بڑا نقصان ہوا ہے۔ سول ایوی ایشن اتھارٹی نے بتایا کہ بدھ کی شام کو کیے گئے اس حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور آٹھ دیگر زخمی ہو گئے۔
ایوی ایشن اتھارٹی کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری کردہ ایک بیان میں ایوی ایشن اتھارٹی نے کہا کہ "دمام میں کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدھ، 21 اکتوبر سال 2026 (بمطابق 10 جمادی الاول 1448 ہجری) کی شام کو حملہ کیا گیا۔"
سول ایوی ایشن اتھارٹی نے مزید کہا کہ حملے میں املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے اور نقصان کی حد کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ "حملے میں ایک رہائشی کی موت ہو گئی، اور آٹھ دیگر افراد معمولی سے لے کر شدید نوعیت کے زخمی ہوئے ہیں۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر ضروری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال پہنچایا گیا۔ حملے میں مالی اور مادی املاک کا بھی نقصان ہوا ہے، جس کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔"
امریکی سفارت کاروں کو سعودی سے نکلنے کی ہدایت
اسی دوران، امریکی وزارتِ خارجہ نے سعودی عرب میں موجود صرف غیر ہنگامی امریکی سرکاری ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے وہاں سے نکلنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف اپنی جنگی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے، جن میں شہری ہوائی اڈوں اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچے پر حملے شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں عام شہری ہلاک و زخمی ہوئے ہیں اور فضائی سفر میں شدید رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔
امریکی وزارتِ خارجہ کے ترجمان ٹامی پگوٹ نے 'ایکس' پر لکھا کہ 'محکمے کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے۔ ہم ان کی سکیورٹی اور مدد کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔' الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ یمنی فوج کے ترجمان کرنل ماجد الناجیلی نے تصدیق کی ہے کہ حوثی باغیوں نے ایک ہی دن میں چوتھی بار الریان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔
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شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے پر مسلسل حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کرنل الناجیلی نے اسے ایک جان بوجھ کر اٹھایا گیا قدم قرار دیا۔ انہوں نے مزید زور دیا کہ ایئرپورٹ پر حملہ کرنے سے براہِ راست یمن کے عوام کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کی نقل و حرکت کی آزادی پر شدید پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔
#بيان بشأن استهداف مطار الملك فهد الدولي بالدمام. #الطيران_المدني https://t.co/kJdjG8xGoE— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 21, 2026
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، یمن میں سعودی قیادت والے اتحاد کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ اتحاد کے فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب کے مشرقی صوبے کو نشانہ بنانے والے چار ڈرونز کو کامیابی سے روک کر تباہ کر دیا۔
یہ کارروائی حال ہی میں ہوائی اڈوں کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے خطے میں جاری کشیدگی کے درمیان سامنے آئی ہے۔ 10 اکتوبر کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے مہلک حملے میں ایک بھارتی شہری سمیت 13 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔
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سعودی عرب کی ایوی ایشن اتھارٹی نے اس سے قبل 11 اکتوبر کو جاری کردہ ایک بیان میں اس واقعے میں 12 افراد کی موت اور 309 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تھی۔ بعد میں ریاض میں واقع بھارتی سفارت خانے نے حملے میں زخمی ہونے والے ایک بھارتی شہری کی ہلاکت کی تصدیق کی۔
چھ اور سات اکتوبر کو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنا کر کئی حملے کیے گئے، جس کے بارے میں جی اے سی اے نے کہا کہ ان میں تین افراد ہلاک اور 36 لوگ زخمی ہوئے۔ ایئرپورٹ کا آپریشن کچھ وقت کے لیے روک دیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے منگل کو کہا کہ مغربی ایشیا میں علاقائی صورت حال 'گہری تشویش' کا باعث بنی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئی دہلی بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے امن کو فروغ دینے والی ہر پہل کی حمایت کرے گی۔ انہوں نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کے ساتھ بات چیت کے دوران کہی۔
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