کیپٹن مچھر پر حملہ کرنے والے عمانی کو-پائلٹ کی شناخت همام الهمامي کے طور پر ہوئی
مغربی میڈیا کے مطابق، مشتبہ شخص متحدہ عرب امارات میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد عمانی اور والدہ شامی تھیں۔
By ANI
Published : October 3, 2026 at 7:42 AM IST
دبئی: 'العربیہ انگلش' کے ذرائع کے مطابق، بھارتی پائلٹ کیپٹن سمت مچھر پر حملہ کرنے اور تل ابیب جانے والی 'فلائی دبئی' کی پرواز کو کریش کرنے کی کوشش کرنے کے ملزم عمانی کو-پائلٹ کی شناخت همام الهمامي کے طور پر کی گئی ہے۔
جمعہ (مقامی وقت) کو 'العربیہ انگلش' کی ایک رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ مذکورہ عمانی کو-پائلٹ کو اس سے قبل عمان میں پرواز کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ اس کی انتہا پسندانہ سوچ تھی جو شام میں قیام کے دوران پروان چڑھی تھی۔
العربیہ کی رپورٹ کے مطابق، حکام کی جانب سے انتہا پسندانہ خیالات کی بنا پر پرواز کرنے سے روکے جانے کے بعد همام الهمامي نے عمان چھوڑ دیا تھا۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ عمانی کو-پائلٹ نے اپنا زیادہ تر وقت بیرونِ ملک، خاص طور پر شام میں گزارا تھا۔
وہیں، سی این این نے رپورٹ کیا کہ عمانی کو-پائلٹ کو اس کے انتہا پسندانہ خیالات کے بارے میں خدشات کے چلتے گزشتہ سال عمان کی قومی ایئر لائن میں اس کی سابقہ ملازمت سے ہٹا دیا گیا تھا۔
معاملے سے واقف ایک علاقائی سفارتی ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ مشتبہ شخص کو انتہا پسندانہ خیالات کے شبے میں تربیت سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے ایئر لائن کے اندر ہی ایک مختلف ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔
ایک اور ذرائع نے سی این این کو بتایا کہ مشتبہ شخص متحدہ عرب امارات میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد عمانی اور والدہ شامی تھیں، اور اس نے اپنی زندگی کے کئی سال متحدہ عرب امارات میں گزارے تھے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق، مشتبہ شخص کو سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں وہ دہشت گردی سے متعلق تحقیقات کا سامنا کر رہا ہے۔
ایک اسرائیلی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ مشتبہ شخص نے ’فلائی دبئی‘ کے لیے صرف آٹھ ماہ کام کیا تھا، جبکہ ایک تیسرے ذریعے نے بتایا کہ اس سے قبل وہ ’رائل ایئر ماروک‘ کے لیے کام کر چکا تھا۔
ان رپورٹس نے اس بات پر بھی سوالات اٹھائے ہیں کہ ایک عمانی شہری کو تل ابیب جانے والی پرواز پر پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دینے کی اجازت کیسے دی گئی، جبکہ عمان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے سی این این کو بتایا کہ متعدد اسرائیلی ادارے جن میں شین بیٹ، موساد، فوج اور وزارتِ ٹرانسپورٹ شامل ہیں، اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ عمانی پائلٹ فلائٹ عملے کا حصہ کیسے بنا۔
اس سے قبل، ’آئی 24 نیوز‘ نے متحدہ عرب امارات کے ایک ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا تھا کہ عمانی کو-پائلٹ کے سامان سے "فری فلسطین" گروپوں کے پمفلٹ اور مطبوعات کے ساتھ ساتھ فلسطین کی حمایت پر مبنی مواد بھی برآمد ہوا تھا۔
’آئی 24 نیوز‘ کے مطابق، پائلٹ نے بارہا فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف دشمنی کا اظہار کیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پہلو کا جائزہ بھی اس وسیع تر تفتیش کے حصے کے طور پر لیا جا رہا ہے جس میں اس کے مبینہ اسلامی انتہا پسندانہ رجحانات اور ممکنہ دہشت گردانہ عزائم کی چھان بین کی جا رہی ہے۔
دریں اثنا، ’دی یروشلم پوسٹ‘ نے تفتیش سے واقف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ عمانی کو-پائلٹ کے پاس کوئی دوسری شہریت نہیں تھی۔
رپورٹ میں اس بات پر بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ایک ایسے ملک کے شہری کو، جس کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس روٹ پر پرواز کرنے کی اجازت کیسے ملی۔
سیکیورٹی سے متعلق یہ واقعہ 30 ستمبر کو دبئی سے تل ابیب جانے والی ’فلائی دبئی‘ کی پرواز کے دوران پیش آیا۔ ایک عمانی کو-پائلٹ نے مبینہ طور پر کاک پٹ کے اندر کیپٹن سمت مچھر پر حملہ کیا۔ بظاہر اس حملے کا مقصد طیارے کو گرانے کا دہشت گردانہ ارادہ تھا۔
اس جھگڑے کے بعد طیارہ تیزی سے نیچے کی طرف گرنے لگا اور ہائی جیکنگ کا ہنگامی سگنل بھیجے جانے سے قبل ہی دو منٹ کے اندر تقریباً 16,000 فٹ نیچے آ گیا۔
شدید زخمی ہونے کے باوجود، کیپٹن مچھر نے حملہ آور کا مقابلہ کیا اور کاک پٹ کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔
اس کے بعد فلائٹ کے عملے کے ارکان اور مسافروں نے کاک پٹ میں داخل ہو کر حملہ آور کو قابو کر لیا، جس سے عملے کو طیارے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے میں مدد ملی۔
بعد ازاں طیارے نے سعودی عرب کے شہر تبوک میں ہنگامی لینڈنگ کی، اور جہاز میں سوار تمام 180 افراد بحفاظت اور بغیر کسی چوٹ کے باہر نکل آئے۔
کیپٹن مچھر کو ان کی بہادری کی وجہ سے ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ کو-پائلٹ کو اتنا پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہے کہ کاک پٹ کا دروازہ کھول سکیں، جبکہ جہاز میں موجود ڈیوٹی پر نہ ہونے والے دو پائلٹوں نے تبوک میں ہنگامی لینڈنگ کے لیے طیارے کا کنٹرول سنبھالنے میں مدد کی۔
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