ہرمز میں آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ، 21 بھارتی ملاح سوار، سبھی محفوظ
مرکزی وزیر سربانند سونووال نے کہا کہ حکام صورت حال کی باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں۔
Published : October 22, 2026 at 9:19 AM IST
نئی دہلی: کویت کے پرچم بردار پیٹرولیم مصنوعات کے ٹینکر 'ایم ٹی الدسمہ' کو، جس پر 21 بھارتی ملاح سوار تھے، آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے ایک نامعلوم پروجیکٹائل (میزائل یا گولے) سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونووال نے بتایا کہ عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں۔
یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق 21 اکتوبر بروز بدھ کو پیش آیا۔ مرکزی وزیر نے اس سے متعلق جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ متعلقہ حکام صورت حال کی مسلسل اور باریک بینی سے نگرانی کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں سونووال نے کہا کہ "21 اکتوبر کو، کویت کے پرچم بردار آئل پروڈکٹ ٹینکر 'ایم ٹی الدسمہ' کو، جس میں 21 ہندوستانی ملاح سوار تھے، آبنائے ہرمز سے گزرتے وقت ایک نامعلوم پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ 21 بھارتی ملاحوں سمیت پورا عملہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔"
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Oct 21, Kuwait-flagged oil product tanker M/T AL DASMA, carrying 21 Indian seafarers, was struck by an unknown projectile while transiting the Strait of Hormuz. All 21 of our Indian crew members, along with the rest of the crew are completely safe. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) October 21, 2026
انہوں نے مزید کہا کہ "ہم صورت حال کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور اپنے ملاحوں کے مستقل تحفظ اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے شپ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔" یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بھی عمان کے علاقے بخا سے 11 ناٹیکل میل مغرب میں اس حملے کو ٹریک کیا ہے۔ 'ٹائمز کویت' کے مطابق، اس واقعے کے باعث جہاز پر آگ لگ گئی تھی، جسے بعد میں بجھا دیا گیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹینکر اب بھی رکا ہوا ہے اور عملے کے تمام ارکان محفوظ بتائے گئے ہیں۔ یہ حملہ خلیج میں تجارتی جہاز رانی سے متعلق ہونے والے متعدد علاقائی واقعات کے سلسلے کے درمیان پیش آیا ہے۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو، خام تیل لے جانے والے ایک ٹینکر 'ایم ٹی ایس ٹی 3' کو بھی، جس پر 15 بھارتی ملاح سوار تھے، آبنائے ہرمز میں ایک پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ سونووال نے بتایا تھا کہ اس واقعے میں بھی تمام بھارتی شہری محفوظ تھے اور کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔
مشرقِ وسطیٰ کے بڑھتے ہوئے تنازع کے درمیان بھارت نے بحری نقل و حرکت اور تجارتی جہاز رانی پر ہونے والے حملوں کی بارہا مذمت کی ہے۔ نئی دہلی نے کئی مواقع پر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ تجارتی جہاز رانی اور ملاحوں پر ہونے والے تمام حملے "قانونی اور اخلاقی طور پر ناقابلِ دفاع" ہیں، جبکہ جہاز رانی کی آزادی اور "بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے ذریعے تجارتی بحری سامان کے محفوظ اور بلا رکاوٹ بہاؤ" کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔
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