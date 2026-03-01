ایران-امریکہ کشیدگی: تیل بردار جہاز پر حملہ، 15 بھارتی عملے کے افراد محفوظ طور پر نکال لیے گئے
عمان میری ٹائم سیکوریٹی سنٹر کے مطابق حملہ بندرگاہ قاصب سے تقریباً پانچ بحری میل شمال میں ہوا۔ جہاز پر کل 20 افراد سوار تھے۔
Published : March 1, 2026 at 10:52 PM IST
نئی دہلی : خلیج عمان کے مسندم کے قریب ایک اسکائی لائیٹ نامی تیل بردار جہاز پر ایک حملہ ہوا ہے جس میں چار عملے کے افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ باقی عملہ محفوظ طور پر نکال لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اُس وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران نے علاقے میں جوابی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں۔
عمان کے میری ٹائم سیکوریٹی سنٹر کے مطابق حملہ بندرگاہ قاصب سے تقریباً پانچ بحری میل شمال میں ہوا۔ جہاز پر کل 20 افراد سوار تھے، جن میں 15 بھارتی اور 5 ایرانی شہری شامل تھے۔ تمام عملے کو محفوظ طریقے سے جہاز سے نکال کر بہتر طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چار عملے کے افراد کو مختلف نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں اور انہیں طبی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
یہ واقعہ آبنائے ہرمز کے نہایت حساس سمندری راستے پر پیش آیا ہے، جو عالمی تیل کی تجارت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حملے کی نوعیت یا اس کے پیچھے کارفرما قوت کے بارے میں حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی واضح بیان نہیں آیا ہے۔
یہ حملہ مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی تازہ مثال ہے۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنہ ای کے خلاف کیے گئے حملوں کے بعد جوابی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تہران نے ان حملوں کے بعد خطے میں متعدد مقامات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جس سے کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ واقعہ بھارت کے لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عملے کا بڑا حصہ بھارتی شہریوں پر مشتمل تھا۔ عمان حکام کے مطابق صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف فوجی، سکیورٹی اور سیول اداروں نے مشترکہ طور پر ریسکیو آپریشن کیا۔
یہ بھی پڑھیں: اسرائیل پر ایران، لبنان اور یمن سے چوطرفہ جوابی حملے، قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای پر بھی داغے میزائل
وزارت خارجہ نے اس سے قبل خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقوں سے پرہیز اور سفارتی حل تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت نے زور دیا ہے کہ ’’تمام فریق احتیاط برتیں، تصادم سے گریز کریں اور شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔‘‘