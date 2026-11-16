آبنائے ہرمز میں بحری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد آئل ٹینکر میں آگ لگ گئی: ایرانی بحریہ
پاسداران انقلاب نے 'ممنوعہ سمندری علاقے' میں نیوی گیشن سسٹم بند کر کے داخل ہونے والے جہازوں کو سخت انتباہ جاری کیا ہے۔
By ANI
Published : November 16, 2026 at 9:27 AM IST
تہران: ایرانی بحریہ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ مشرقی آبنائے ہرمز میں ایک آئل ٹینکر بحری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد آگ کی زد میں آ گیا۔ ایران نے کہا کہ یہ جہاز اپنا نیوی گیشن سسٹم بند کر کے ایک 'ممنوعہ سمندری علاقے' میں سفر کر رہا تھا۔
ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے 'اسلامک ریپبلک آف ایران براڈکاسٹنگ' (آئی آر آئی بی) کے مطابق ایرانی بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ یہ ٹینکر آبنائے ہرمز کے مشرق میں واقع ممنوعہ علاقے سے گزر رہا تھا اور اس نے اپنا نیوی گیشن سسٹم بند کر رکھا تھا۔
آئی آر آئی بی کے مطابق بحریہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے الزام عائد کیا کہ "خلاف ورزی کرنے والا ٹینکر، جو مشرقی آبنائے ہرمز کے ممنوعہ علاقے میں سفر کر رہا تھا، اس نے اپنا نیوی گیشن سسٹم بند کر دیا تھا۔"
بحری جہاز چلانے والے آپریٹرز کو تنبیہ کرتے ہوئے ایرانی بحریہ نے کہا کہ ملک کی مسلح افواج سے رابطہ کیے بغیر ممنوعہ سمندری علاقوں میں داخل ہونے والے جہازوں کو اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ "مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی کے بغیر اور ضوابط کے خلاف کسی بھی غیر قانونی نقل و حرکت کا نتیجہ بارودی سرنگوں سے ٹکرانے اور آتشزدگی کی صورت میں نکلتا ہے۔"
یہ تازہ ترین واقعہ ایرانی بحری افواج کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ ہفتے کے روز آبنائے ہرمز اور اس کے گردونواح میں بحری بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد تین آئل ٹینکر دھماکے سے پھٹ گئے تھے اور ان میں آگ لگ گئی تھی۔
آئی آر آئی بی کے مطابق پاسداران انقلاب اسلامی (آئی آر جی سی) کی بحریہ نے کہا کہ دو آئل ٹینکر اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبی گزرگاہ کو بغیر اجازت عبور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئے اور ان میں آگ بھڑک اٹھی۔
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اپنے بیان میں پاسداران انقلاب کی بحریہ نے الزام عائد کیا کہ یہ جہاز اپنے نیوی گیشن اور خودکار شناختی نظام بند کر کے خفیہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
آئی آر آئی بی کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحریہ نے کہا کہ "ایک گھنٹہ قبل خلاف ورزی کرنے والے دو آئل ٹینکر، جو اپنے نیوی گیشن اور خودکار شناختی نظام بند کر کے غیر مجاز طور پر آبنائے ہرمز سے خفیہ طور پر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، بارودی سرنگوں سے ٹکرانے کے بعد دھماکے سے پھٹ گئے اور ان میں آگ لگ گئی۔"
فورس نے مزید دعویٰ کیا کہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرنے والے دو دیگر ٹینکر اس کے نیول ٹریفک کنٹرول سینٹر کی جانب سے تنبیہ موصول ہونے کے بعد واپس لوٹ گئے۔
بیان میں کہا گیا کہ "ان دو ٹینکروں کے دھماکے کے بعد، دو دیگر ٹینکر جو خفیہ طور پر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے پاسداران انقلاب کے نیول ٹریفک کنٹرول سینٹر کی تنبیہ پر عمل کیا اور خلیج فارس کے پانیوں میں واپس لوٹ گئے۔"
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علیٰحدہ طور پر، مسلح افواج کی بحریہ نے بھی آبنائے ہرمز کے مشرق میں ایک بحری بارودی سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ایک آئل ٹینکر میں آگ لگنے کی اطلاع دی تھی۔
اس کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق، یہ جہاز سابقہ انتباہات کے باوجود ایک ایسے علاقے میں سفر کر رہا تھا جسے اس نے غیر محفوظ اور ممنوعہ قرار دیا ہے، جب کہ اس کے ٹریکنگ اور شناختی نظام بھی بند تھے۔
ایرانی بحریہ نے یہ بھی تنبیہ کی کہ ممنوعہ سمندری علاقے میں داخل ہونے والے جہازوں کو اسی طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور الزام عائد کیا کہ ٹینکر مالکان انتباہات کے باوجود اس علاقے میں جہاز بھیج رہے ہیں۔
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