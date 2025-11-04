اگر ممدانی جیت گئے تو نیویارک اقتصادی اور سماجی طور پر پوری طرح تباہ ہو جائے گا: ڈونلڈ ٹرمپ
ٹرمپ نے دھمکی دی ہےکہ اگر ممدانی الیکشن جیت کر میئر بنتے ہیں تو نیویارک سٹی کو کم ترین مطلوبہ وفاقی فنڈز جاری کریں گے۔
Published : November 4, 2025 at 8:40 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ووٹروں کو خبردار کیا ہے کہ اگر ڈیموکریٹک امیدوار ظہران ممدانی میئر کی دوڑ میں کامیاب ہو گئے تو یہ نیویارک شہر کے لیے ایک "مکمل معاشی اور سماجی تباہی" ہو گی اور اس کی "بقا" خطرے میں پڑ جائے گی۔ امریکی صدر شہر کے میئر عہدے کے لیے سابق گورنر اینڈریو کوومو کی حمایت کر رہے ہیں۔
پیر کے روز انتخابات کے موقعے پر 'ٹروتھ سوشل' پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ممدانی الیکشن جیت گئے اور میئر بن گئے تو وہ نیویارک سٹی کو فنڈ دینا مشکل ہوگا۔
امریکی صدر نے لکھا کہ "اگر کمیونسٹ امیدوار ظہران ممدانی نیویارک سٹی کے میئر کا انتخاب جیت جاتے ہیں تو اس بات کا بہت زیادہ امکان نہیں ہے کہ میں اپنے پہلے پیارے گھر کے لیے کم سے کم مطلوبہ وفاقی فنڈز جاری کروں گا۔ یہ اس حقیقت کی وجہ سے ہوگا کہ ایک کمیونسٹ کے طور پر اس عظیم شہر میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے، یا یہاں تک کہ بقا کا بھی امکان نہیں ہے!
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ "یہ شہر ایک کمیونسٹ کی قیادت میں صرف خراب ہو سکتا ہے اور میں بحیثیت صدر برا کے بعد اچھی رقم نہیں بھیجنا چاہتا۔ قوم کو چلانا میری ذمہ داری ہے اور یہ میرا پختہ یقین ہے کہ اگر ممدانی جیت گیا تو نیویارک شہر ایک اقتصادی اور سماجی طور پر پوری طرح تباہ ہو جائے گا۔"
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) November 4, 2025
( Donald J. Trump - Nov 03, 2025, 5:16 PM ET )
If Communist Candidate Zohran Mamdani wins the Election for Mayor of New York City, it is highly unlikely that I will be contributing Federal Funds, other than the v… pic.twitter.com/6pzdBkaJgk
میئر کے انتخاب کے آخری مرحلے میں نیو یارک اسٹیٹ کے سابق گورنر کوومو کی حمایت کی باضابطہ توثیق کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا، "چاہے آپ ذاتی طور پر اینڈریو کوومو کو پسند کریں یا نہ کریں، آپ کے پاس واقعی اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ کو اسے ووٹ دینا چاہیے، اور امید ہے کہ وہ شاندار کام کریں گے۔ وہ اس کے قابل ہیں، مامدانی نہیں ہے!"
بھارتی نژاد 34 سالہ ممدانی یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور نیو یارک سٹی میں پرورش پائی۔ نیویارک کی ریاستی اسمبلی کے رکن ہیں اور میئر عہدے کے لیے ڈیموکریٹک سوشلسٹ امیدوار ہیں۔ ان کا مقابلہ منگل کو بیلٹ پر آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنے والے کوومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا سے ہوگا۔ ممدانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کے اصولوں کو ایک ہزار برسوں سے آزمایا گیا ہے اور کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔
ٹرمپ نے کہا، ’’میں کسی کمیونسٹ امیدوار جس کا نہ تجربہ ہو اور نہ ہی کوئی ریکارڈ ہو اس کے مقابلے میں ایک ایسے ڈیموکریٹ کو زیادہ پسند کروں گا، جس نے کامیابی کا ریکارڈ حاصل کیا ہو۔‘‘ ایک اسمبلی مین کے طور پر ممدانی کو "کچھ نہیں" کے طور پر بیان کرتے ہوئے، ٹرمپ نے کہا کہ وہ "کلاس میں سب سے نیچے ہیں اور ممکنہ طور پر دنیا کے سب سے بڑے شہر کے میئر کے طور پر ان کے پاس نیویارک کی سابقہ شان و شوکت کو بحال کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے!"
قابل ذکر ہے کہ سروے کے مطابق ممدانی انتخابی دوڑ میں سب سے آگے چل رہے ہیں۔ انہوں نے شہر میں بھاری مہنگائی کے پیش نظر نیو یارک والوں کے لیے "قیمتیں کم کرنے اور زندگی کو آسان بنانے" کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی بڑے وعدے کیے ہیں۔
