’کوہِ نور واپس کریں‘: نیویارک کے میئر کا شاہ چارلس کو مشورہ، نوآبادیاتی ورثے پر نئی بحث چھڑ گئی
Published : April 30, 2026 at 3:27 PM IST
نیویارک: ظہران ممدانی نے کہا ہے کہ اگر انہیں برطانوی بادشاہ شاہ چارلس سوم سے علیحدہ بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ان سے تاریخی کوہِ نور ہیرا بھارت کو واپس کرنے کی درخواست کرتے۔ یہ بیان انہوں نے اس وقت دیا جب شاہ چارلس اپنے سرکاری دورہ امریکہ کے دوران نیویارک پہنچے اور نائن الیون حملے کی یادگار پر حاضری دی۔ اس موقع پر ملکہ کیمیلا بھی ان کے ہمراہ تھیں۔
کوہِ نور ہیرا، جس کا وزن 105.6 قیراط ہے، 1849 میں سکھ حکمران مہاراجہ دلیپ سنگھ کے ذریعے برطانوی تاج کو دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ ملکہ وکٹوریہ کے شاہی جواہرات کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ہیرا لندن کے ٹاور میں محفوظ ہے اور برطانوی شاہی تاج کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔
تاریخی طور پر یہ ہیرا مختلف ادوار میں مغل بادشاہوں، ایرانی حکمرانوں، افغان امراء اور سکھ مہاراجاؤں کی ملکیت رہا ہے۔ بھارت طویل عرصے سے اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتا رہا ہے اور اس معاملے کو وقتاً فوقتاً برطانیہ کے سامنے اٹھاتا رہا ہے۔
ممدانی، جو بھارتی نژاد پس منظر رکھتے ہیں، نوآبادیاتی تاریخ اور اس کے اثرات پر تنقیدی مؤقف کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے اس بیان کے بعد ایک بار پھر عالمی سطح پر نوآبادیاتی دور کی لوٹی گئی ثقافتی و تاریخی اشیاء کی واپسی پر بحث تیز ہو گئی ہے۔
اگرچہ شاہ چارلس اور ممدانی کی ملاقات رسمی نوعیت کی رہی، تاہم برطانوی شاہی محل نے اس گفتگو کی تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ ماہرین کے مطابق ایسے بیانات مستقبل میں تاریخی ورثے کی ملکیت کے حوالے سے بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔