مغربی ایشیا میں کشیدگی کے دوران قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی سعودی وزیر خارجہ سے اہم ملاقات
دوول کی شہزادہ فیصل سے ملاقات کے دوران سعودی وزارت خارجہ کے نائب وزیر برائے سیاسی امور سعود الساطی بھی موجود تھے۔
Published : July 21, 2026 at 3:45 PM IST
ریاض : مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی توانائی کی ترسیل کو درپیش خطرات کے تناظر میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے سعودی عرب کا اہم دورہ کیا، جہاں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کر کے توانائی کے تحفظ، بحری راستوں کی سلامتی، علاقائی صورتحال اور دوطرفہ اسٹریٹجک تعاون پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا۔
سعودی وزارت خارجہ کے مطابق یہ ملاقات پیر کے روز ریاض میں ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سعودی عرب کے درمیان موجود قریبی تعلقات کا جائزہ لیا اور دفاع، سلامتی، توانائی، تجارت اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو کی۔ ملاقات میں سعودی وزارت خارجہ کے نائب وزیر برائے سیاسی امور سعود الساطی بھی شریک تھے۔
وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں حالیہ پیش رفت، عالمی توانائی کے تحفظ اور اہم بحری گزرگاہوں کی حفاظت سے متعلق مشترکہ کوششوں پر خصوصی توجہ دی۔ اجیت دوول کا یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث عالمی تجارت اور تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔
اسی دوران ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے خلاف "بحری ناکہ بندی" کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ باب المندب آبنائے سے گزرنے والے سعودی جہازوں کو روکیں گے۔ حوثیوں کا الزام ہے کہ سعودی عرب یمن کے ان علاقوں میں بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی ناکہ بندی کر رہا ہے جو ان کے زیرِ کنٹرول ہیں۔ سعودی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے تجارتی جہازوں اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گی۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ باب المندب اور آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتے ہیں، جہاں سے یومیہ لاکھوں بیرل خام تیل اور دیگر تجارتی سامان دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان راستوں میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی توانائی کی منڈیوں پر براہ راست اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ رواں سال سعودی عرب کا اجیت دوول کا تیسرا دورہ ہے۔ اس سے قبل وہ فروری اور اپریل میں بھی ریاض گئے تھے، جہاں انہوں نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان اور سعودی قومی سلامتی کے مشیر مساعد بن محمد العیبان سے ملاقاتیں کی تھیں۔
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بھارت اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ چند برسوں میں اسٹریٹجک، معاشی اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات نمایاں طور پر مضبوط ہوئے ہیں۔ سعودی عرب بھارت کو خام تیل فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جبکہ تقریباً 26 لاکھ بھارتی شہری سعودی عرب میں مقیم ہیں، جو مملکت میں سب سے بڑی غیر ملکی برادری تصور کیے جاتے ہیں۔