ایران، شمالی کوریا اور میانمار ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں برقرار
ایف اے ٹی ایف نے ایران، شمالی کوریا اور میانمار کو عالمی مالیاتی نظام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔
Published : October 25, 2025 at 9:19 AM IST
پیرس: ایران، شمالی کوریا اور میانمار فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (ایف اے ٹی ایف) کی بلیک لسٹ میں برقرار ہیں۔ ایف اے ٹی ایف، دہشت گردی کی فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف عالمی نگرانی کرنے والا ادارہ ہے جو ملکوں کے نظام میں سنگین خامیوں پر کارروائی کے مطالبے کے ساتھ بلیک لسٹ کرتا رہتا ہے۔
ایف اے ٹی ایف نے غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں سے نمٹنے میں مسلسل ناکامی کی وجہ سے ان ممالک کو بین الاقوامی مالیاتی نظام کے لیے ایک اہم خطرے کے طور پر شناخت کی ہے۔ ایف اے ٹی ایف باقاعدگی سے اپنی فہرست پر نظر ثانی کرتا ہے لیکن شمالی کوریا، ایران اور میانمار اس فہرست میں برقرار ہیں۔ اس پابندی کے تحت ایف اے ٹی ایف مالیاتی اداروں کو ان ممالک سے وسائل ہٹانے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اس سے ملکی اداروں پر اس بات کے لیے دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کے معیارات کے مطابق اپنے ضوابط کو بہتر بنائیں۔
ایف اے ٹی ایف نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ فروری سال 2020 سے ایران نے جنوری، اگست اور دسمبر سال 2024 اور اگست سال 2025 کے لیے اپنے ایکشن پلان کے اسٹیٹس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کی اپنی ذمہ داریوں کی تعمیل نہیں کی ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں (ڈبلیو ایم ڈی) کے پھیلاؤ اور مالی اعانت سے متعلق شمالی کوریا کی غیر قانونی سرگرمیوں سے لاحق سنگین خطرات کے بارے میں مسلسل تشویش کا اظہار کیا ہے۔
ٹاسک فورس نے بلیک لسٹ ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مالی پابندیوں پر عمل درآمد کریں، شمالی کوریا کے بینکوں کے ساتھ متعلقہ تعلقات ختم کریں، اپنے ممالک میں ڈی پی آر کے بینکوں کی کسی بھی ذیلی تنظیم یا شاخوں کو بند کریں، اور ڈی پی آر کے افراد کے ساتھ کاروباری تعلقات اور مالی لین دین کو محدود کریں۔
میانمار کو اکتوبر سال 2022 میں دہشت گردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے اپنے ایکشن پلان پر خاطر خواہ پیش رفت کرنے میں ناکامی پر بلیک لسٹ میں کیا گیا تھا۔ ایف اے ٹی ایف ملک پر زور دے رہا ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو دور کرے اور کہا کہ اکتوبر سال 2025 تک مزید پیش رفت نہ ہونے کی صورت میں جوابی کارروائی پر غور کیا جا سکتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے، "اکتوبر سال 2022 میں مسلسل پیش رفت کی کمی اور اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ ایکشن پلان کی زیادہ تر ورک آئٹمز ایکشن پلان کی آخری تاریخ کے ایک سال بعد بھی حل نہیں ہوئی ہیں، ایف اے ٹی ایف نے فیصلہ کیا کہ اس کے طریقہ کار کے مطابق مزید کارروائی ضروری ہے۔ ادارہ نے مطالبہ کیا کہ اس کی تجویز کے مطابق مستعدی سے متعلق اقدامات پر عمل درآمد کریں۔"
میانمار نے حال ہی میں قبضے میں لیے گئے اثاثوں کو ضبط کرنے تک ان کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے پیش رفت کی ہے۔ تاہم، میانمار کو اپنی اسٹریٹجک خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پر کام کرنا چاہیے۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے الجزائر، انگولا، بلغاریہ، برکینا فاسو، کیمرون، کوٹ ڈی آئیوری، جمہوری جمہوریہ کانگو، کینیا، لاؤ پی ڈی آر، موناکو، موزمبیق، نمیبیا، نیپال، نائیجیریا، جنوبی افریقہ، ویانا، جنوبی افریقہ، نیپال، نائیجیریا، جنوبی افریقہ سمیت مختلف ممالک کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا اور سال 2025 میں برکینا فاسو، موزمبیق، نائیجیریا، اور جنوبی افریقہ کو گرے لسٹ سے نکال دیا گیا۔
