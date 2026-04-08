کم جونگ اُن نے جنوبی کوریا کی امیدوں پر پھیرا پانی، سمندر کی طرف داغے میزائل
شمالی کوریا نے دو دنوں میں دوسرا میزائل فائر کیا۔ فوج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سمندر میں میزائل داغے گئے ہیں۔
Published : April 8, 2026 at 9:54 AM IST
سیول، شمالی کوریا: جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ شمالی کوریا نے بدھ کے روز سمندر کی طرف کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ دو دنوں میں یہ اس کا دوسرا میزائل تجربہ تھا۔ یہ واقعہ شمالی کوریا کے ایک سینئر عہدیدار کی جانب سے سیئول کے ساتھ بہتر تعلقات کی امیدوں کے بارے میں سخت تبصرے کے چند گھنٹے بعد پیش آیا۔
جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفس آف اسٹاف نے بتایا کہ میزائل شمالی کوریا کے مشرقی ساحل پر واقع بندرگاہی شہر وانسن سے فائر کیے گئے اور ہر میزائل نے تقریباً 240 کلومیٹر (150 میل) کا سفر شمالی کوریا کے مشرقی سمندری زون کی طرف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی کوریا، امریکہ کے ساتھ اپنے مضبوط فوجی اتحاد کے تحت، شمالی کوریا کی طرف سے کسی بھی اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
جنوبی کوریا کی فوج نے یہ بھی اطلاع دی کہ اس نے منگل کو شمالی کوریا کے دارالحکومت کے آس پاس سے ایک نامعلوم میزائل لانچ کا پتہ لگایا۔ فوج نے کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکی انٹیلی جنس ایجنسیاں لانچ سے متعلق معلومات کا تجزیہ کر رہی ہیں۔
دو دنوں میں دوسرا میزائل تجربہ؟ کیا پچھلا لانچ ناکام تھا؟
جنوبی کوریا کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سابقہ پراجیکٹائل، ممکنہ طور پر ایک بیلسٹک میزائل، لانچ کے ابتدائی مراحل کے دوران غیر معمولی سرگرمی ظاہر کرنے کے بعد جنوبی کوریا کے فوجی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ لانچ ناکام رہی۔
انٹیلی جنس حکام کی جانب سے منگل کے لانچ کی تفصیلات کا تجزیہ
فوج نے کہا کہ اس نے منگل کو شمالی کوریا کے دارالحکومت کے قریب ایک نامعلوم پروجیکٹائل کے لانچ کا بھی پتہ لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ جنوبی کوریا اور امریکی انٹیلی جنس حکام منگل کے لانچ کی تفصیلات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ سابقہ پراجیکٹائل، ممکنہ طور پر بیلسٹک میزائل، ابتدائی لانچنگ مرحلے میں غیر معمولی طو پر آگے بڑھنے کو ظاہر کرنے کے بعد جنوبی کوریا کے فوجی ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق، اس بات کا اشارہ ملا کہ لانچ ناکامی پر ختم ہوا۔
شمالی کوریا تعلقات کیوں بہتر نہیں کرنا چاہتا!
واضح رہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل تجربہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اس نے واضح کیا ہے کہ اس کا جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دریں اثنا، جنوبی کوریا کی لبرل حکومت نے طویل عرصے سے تعطل کا شکار مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی مسلسل امید ظاہر کی ہے۔
بیک ٹو بیک لانچیں شمالی کوریا کی جانب سے یہ واضح کرنے کے بعد سامنے آئیں کہ اس کا جنوبی کوریا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جس کا لبرل حکومت نے ثابت قدمی کے ساتھ طویل عرصے سے غیر فعال مذاکرات کی بحالی کی اپنی امیدوں کا اظہار کیا ہے۔
شمالی کوریا کا سب سے بڑا دشمن!
شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے پہلے نائب وزیر جانگ کم چول نے منگل کو کہا کہ جنوبی کوریا ہمیشہ شمالی کوریا کا سب سے زیادہ ناقابل تسخیر دشمن رہے گا۔ انہوں نے جنوبی کوریا کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے دنیا کو حیران کرنے اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بااثر بہن کم یو جونگ کے حالیہ بیانات پر ہوا میں قلعے بنانے کو بے وقوفی قرار دیا۔
کم جونگ اُن نے کی صدر کی ہمت اور ایمانداری کی تعریف
جنوبی کوریا کے صدر کی جانب سے شمالی کوریا میں مبینہ سویلین ڈرون پروازوں پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد، کم جونگ اُن نے پیر کی رات دیر گئے ان کی تعریف کی۔ انہوں نے صدر کی ہمت اور ایمانداری کی تعریف کی لیکن ساتھ ہی ان کی تنبیہ کو بھی دہرایا کہ اگر ایسی پروازیں دوبارہ ہوئیں تو شمالی کوریا سخت جواب دے گا۔
شمالی کوریا مذاکرات کے لیے تیار نہیں
درحقیقت، شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ بات چیت میں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان کی سفارت کاری ناکام ہونے کے بعد سے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے پر اصرار کیا ہے۔ فروری میں حکمران ورکرز پارٹی کی ایک کانگریس میں، کم جونگ ان نے دھمکی دی تھی کہ اگر اکسایا گیا تو وہ جنوبی کوریا کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، لیکن واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کی شرط کے طور پر شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا مطالبہ ترک کرے۔
"سب سے زیادہ دشمن ریاست"
منگل کی رات، پیانگ یانگ کی وزارت خارجہ کے پہلے نائب وزیر، جنگ کم چول نے کہا کہ جنوبی کوریا ہمیشہ شمالی کوریا کی "سب سے زیادہ دشمن ریاست" (“most hostile enemy state”) رہے گا۔ انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بااثر بہن کم یو جونگ کے ایک حالیہ بیان پر جنوبی کوریا پر "دنیا کو چونکا دینے والے احمق" کے طور پر طنز کیا۔
جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ کی جانب سے شمالی کوریا میں مبینہ سویلین ڈرون پروازوں پر افسوس کا اظہار کرنے کے بعد، کم یو جونگ نے پیر کو دیر گئے ان کی دیانتداری اور ہمت کے لیے تعریف کی، لیکن اگر ایسی ڈرون پروازیں دوبارہ ہوئیں تو جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی۔ جنوبی کوریا کے حکام نے کم یو جونگ کے بیان کو تعلقات میں بامعنی پیش رفت قرار دیتے ہوئے جواب دیا۔
"پڑوسی کتوں کی دھن پر بھونکنے والے کتے"
وزارت خارجہ کے پہلے نائب وزیر، جنگ کم چول نے کہا کہ ان کے بیان کا مقصد ایک انتباہ تھا۔ انہوں نے کم یو جونگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی کوریا کو "بیماری سے متاثر کتے جو آنکھ بند کر کے پڑوسی کتوں کی دھن پر بھونکتے ہیں" کہتے ہیں کیونکہ اس نے حال ہی میں شمالی کوریا کی مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی قرارداد کی مشترکہ سرپرستی پر تنقید کی۔
اشتعال دلایا گیا تو وہ جنوبی کوریا کو تباہ کر دے گا
شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور 2019 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان کی سفارت کاری کے خاتمے کے بعد سے اپنے جوہری ہتھیاروں کو بڑھانے پر زور دیا ہے۔ فروری میں حکمران ورکرز پارٹی کی کانگریس میں کم جونگ ان نے دھمکی دی تھی کہ اگر اشتعال دلایا گیا تو وہ جنوبی کوریا کو تباہ کر دے گا۔ انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا لیکن واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کی پیشگی شرط کے طور پر شمالی کوریا کے جوہری تخفیف اسلحہ کے مطالبات کو ترک کرے۔
ملٹی وار ہیڈ میزائل ہائی ٹیک ہتھیار
اجلاس میں شرکت کرنے والے قانون سازوں کے مطابق، جنوبی کوریا کی جاسوس ایجنسی نے پیر کو قانون سازوں کو بتایا کہ انجن کا تجربہ ممکنہ طور پر ایک زیادہ طاقتور میزائل بنانے کی کوشش سے متعلق تھا جو متعدد جوہری وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔
ایک ملٹی وار ہیڈ میزائل ہائی ٹیک ہتھیاروں کے نظام میں شامل تھا جس کا کم نے اپنی خواہش کی فہرست میں حوالہ دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کو امریکی میزائل ڈیفنس میں گھسنے کے لیے ملٹی وار ہیڈ میزائل کی ضرورت ہے، لیکن شک ہے کہ اس ملک نے اس طرح کے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے درکار ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کر لی ہے۔