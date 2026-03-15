ایران امریکہ جنگ: شمالی کوریا کے سپریمو کِم جونگ اُن کی دہشت، جوہری صلاحیت کے حامل متعدد راکٹ لانچر کا کیا تجربہ
شمالی کوریا نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "غیر قانونی جارحیت" قرار دیا۔
Published : March 15, 2026 at 11:18 AM IST
سیول، شمالی کوریا: مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان شمالی کوریا نے جدید ترین جوہری صلاحیت کے حامل ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم (ایم آر ایل ایس) کا تجربہ کیا۔ یہ تجربہ جنوبی کوریا کی جانب سے تقریباً 10 بیلسٹک میزائلوں کے تجربے کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔
شمالی کوریا کی سرکاری کورین سنٹرل نیوز ایجنسی (کے سی این اے) نے اطلاع دی ہے کہ کم جونگ ان نے ہفتے کے روز اس ٹیسٹ کی نگرانی کی۔ اس میں بارہ 600 ملی میٹر کیلیبر، انتہائی درست متعدد راکٹ لانچرز اور دو آرٹلری کمپنیاں شامل تھیں۔
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور ان کی بیٹی کم جو اے ایک تربیتی مشق کا مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں متعدد راکٹ لانچرز شامل ہیں۔
شمالی کوریا نیوکلیئر راکٹ
سرکاری میڈیا نے اتوار (15 مارچ) کو یہ اطلاع دی۔ یہ تجربہ جنوبی کوریا اور امریکی فوجوں کی اپنی موسم بہار کی فوجی مشقیں شروع کرنے کے چند روز بعد سامنے آیا ہے۔ کورین سنٹرل نیوز ایجنسی (کے سی این اے) نے اطلاع دی کہ کم جونگ ان نے ہفتہ (14 مارچ) کو ٹیسٹ کی نگرانی کی۔
رپورٹ کے مطابق کم نے کہا کہ یہ تجربہ پیانگ یانگ کے دشمنوں کو اس کے 420 کلومیٹر کی حدود میں بے چینی محسوس کرے گا اور ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کی تباہ کن طاقت کے بارے میں گہری سمجھ فراہم کرے گا۔
ایک اور تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ کم جونگ ان اور ان کی بیٹی، جو اے، ایک فوجی افسر کے ساتھ دور سے لانچ کو دیکھ رہے ہیں۔ Ju Ae کو طویل عرصے سے ملک پر حکمرانی کے لیے اگلا سمجھا جاتا رہا ہے۔ کئی ہائی پروفائل عوامی تقریبات میں اس کی حالیہ موجودگی نے اس یقین کو مزید تقویت بخشی ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفس آف اسٹاف (JCS) نے بتایا کہ ہفتہ (15 مارچ) کو انہوں نے شمالی کوریا سے مشرقی سمندر میں کئی لانچوں کا پتہ لگایا جسے جاپان کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔
سیول کے صدارتی محل (بلیو ہاؤس) نے ان لانچوں کو اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور پیانگ یانگ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے اقدامات بند کرے۔ یہ لانچنگ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کم من سیوک کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد ہوئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال ہے کہ پیانگ یانگ میں کم جونگ اُن سے ملاقات کرنا "اچھا" ہوگا۔
ٹرمپ انتظامیہ نے حالیہ مہینوں میں شمالی کوریا کے ساتھ اعلیٰ سطحی مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اس سال کم جونگ اُن کے ساتھ ممکنہ سربراہی ملاقات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان اقدامات کو بڑی حد تک نظر انداز کرنے کے بعد، کم جونگ ان نے حال ہی میں کہا تھا کہ اگر امریکہ شمالی کوریا کی جوہری حیثیت کو قبول کرتا ہے تو دونوں ممالک ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔
امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقیں
امریکہ اور جنوبی کوریا کی موسم بہار کی فوجی مشق، جسے "فریڈم شیلڈ" کا نام دیا گیا ہے، تقریباً 18,000 کوریائی فوجی شامل ہوں گے اور یہ 19 مارچ تک جاری رہے گی۔ شمالی کوریا نے ایران پر امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے "غیر قانونی جارحیت" قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ امریکہ کی "بدکاری" کی عکاسی کرتا ہے۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں نیوی کے Choe Hyeon ڈسٹرائر سے میزائل تجربات بھی کیے اور دعویٰ کیا کہ ملک اپنی بحریہ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کے عمل میں ہے۔