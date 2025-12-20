شریف عثمان ہادی کی موت، بنگلہ دیش میں توہینِ مذہب کے الزام میں ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا
بنگلہ دیش میں ایک بار پھر تشدد بھڑک اٹھا: یونس سرکار نے ہندو شخص کی ہجومی تشدد اور میڈیا پر حملوں کی مذمت کی۔
Published : December 20, 2025 at 7:10 AM IST
ڈھاکہ، بنگلہ دیش: بنگلہ دیش میں توہینِ مذہب کے الزام میں ایک ہندو شخص کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا اور اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ ملک میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ بنگلہ ٹریبیون نیوز پورٹل کے مطابق، مرنے والے کی شناخت 25 سالہ دیپو چندر داس کے طور پر ہوئی ہے، جو میمن سنگھ شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔
جمعہ کے روز ایک بیان میں، عبوری حکومت نے میمن سنگھ شہر میں ایک ہندو شخص کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ نئے بنگلہ دیش میں اس طرح کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حکومت نے کہا، "اس گھناؤنے جرم کے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا۔"
VIDEO | Dhaka, Bangladesh: Daily Star newspaper building was attacked in Dhaka following death of Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July Uprising and a spokesperson of the Inqilab Manch who was shot last week. Protests erupted in Dhaka as soon as the news of his death… pic.twitter.com/wJSfbc0E01— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
مقتول کی لاش ہائی وے کے کنارے چھوڑ دی، اسے آگ لگا دی
پولیس نے بتایا کہ توہینِ مذہب کے الزام میں جمعرات کی رات فیکٹری کے باہر ہجوم نے داس کو پہلے مارا پیٹا اور پھر درخت سے لٹکا دیا۔ بھالوکا ماڈل پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر (تفتیش) عبدالمالک نے نیوز پورٹل کو بتایا، "واقعے کے بعد، مشتعل ہجوم نے مقتول کی لاش ڈھاکہ-میمن سنگھ ہائی وے کے کنارے چھوڑ دی اور اسے آگ لگا دی۔ اس سے ہائی وے کے دونوں طرف ٹریفک بلاک ہو گیا۔"
واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل
پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے میمن سنگھ میڈیکل کالج کے مردہ خانے بھجوا دیا۔ ملک نے کہا کہ اس واقعے سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور پولیس، حالات کو قابو میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے۔
Protesters in Bangladesh reacted with fury after a prominent student movement leader was shot dead, burning and ransacking buildings while accusing India of being behind the killing.— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2025
Sharif Osman Hadi was shot last week in Dhaka and died on Thursday in a hospital in Singapore. pic.twitter.com/236UDMjosj
عبوری حکومت کی جانب سے تشدد کی شدید مذمت
دریں اثناء بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے کہا کہ ہم تشدد، دھمکیاں، آتش زنی اور املاک کو تباہ کرنے کی تمام کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ "اس نازک لمحے میں، ہم ہر شہری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تشدد، اشتعال انگیزی اور نفرت کو مسترد کرتے ہوئے ہادی کو یاد رکھیں۔" بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جمعے کے روز اپنے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ "کچھ سماج دشمن عناصر" کے ذریعے کیے جانے والے تشدد سے باز رہیں۔
Protests have escalated across Bangladesh for a second consecutive day, demanding justice for Sharif Osman Hadi, a prominent figure in last year’s pro-democracy movement who died Thursday in a Singapore hospital after being shot.— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2025
— in pictures https://t.co/mZGh9Q17Ba pic.twitter.com/3kKAX3AjkA
چیف ایڈوائزر کی پریس برانچ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "ہم تشدد، دھمکیاں، آتش زنی اور املاک کو تباہ کرنے کی تمام کارروائیوں کی پرزور اور واضح طور پر مذمت کرتے ہیں۔"
میڈیا کے دو بڑے اداروں کے دفاتر پر حملہ
جب کہ آج تشدد کے کسی واقعے کی اطلاع نہیں ملی، مظاہرین نے جمعرات کی رات بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ 32 دھان منڈی میں پہلے سے ہی منہدم عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور ڈھاکہ میں میڈیا کے دو بڑے اداروں کے دفاتر پر حملہ کیا۔
مظاہرین نے چٹاگانگ میں اسسٹنٹ بھارتی ہائی کمشنر کی رہائش گاہ پر اینٹ اور پتھر بھی پھینکے تاہم کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کرتے ہوئے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے 12 مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔
چند افراد کو اجازت نہیں دے سکتے جو انارکی پھیلارہے ہیں
بیان میں کہا گیا ہے، "یہ ہماری قوم کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ ہے کیونکہ ہم ایک تاریخی جمہوری تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ ہم ان چند افراد کو اجازت نہیں دے سکتے جو انارکی پروان چڑھتے ہیں اور امن کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔" عبوری حکومت نے جمعرات کی شب میڈیا اداروں پر حملوں کی بھی مذمت کی۔
میڈیا آؤٹ لیٹس پر حملے "آزاد میڈیا پر حملے کے برابر"
اس میں کہا گیا ہے کہ میڈیا آؤٹ لیٹس پر حملے "آزاد میڈیا پر حملے کے برابر ہیں۔" اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعے نے ملک کی جمہوری ترقی اور آزاد صحافت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔
مکمل انصاف فراہم کرنے کا وعدہ
عبوری حکومت نے کہا، "ڈیلی اسٹار، پرتھم آلو اور نیو ایج کے صحافی! ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں آپ کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور تشدد پر گہرا افسوس ہے۔ قوم نے دہشت گردی کے مقابلے میں آپ کی ہمت اور لچک دیکھی ہے۔ صحافیوں پر حملے خود سچ پر حملے ہیں۔ ہم آپ کو مکمل انصاف فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔"