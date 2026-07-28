ترکی کو ایف 35 طیاروں کی فروخت پر نیتن یاہو کے تحفظات مسترد، ٹرمپ نے کہا، ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کیا بیچنا ہے
واضح رہے کہ نیتن یاہو ترکی کو امریکی ساختہ ایف 35 طیاروں کی ممکنہ فروخت کی شدید مخالفت کرتے رہے ہیں۔
By ANI
Published : July 28, 2026 at 7:52 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ترکی کو امریکی ایف-35 لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فروخت کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی باہری لیڈر امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔
ایئرفورس ون پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے ترکی کو پانچویں نسل کے طیاروں سے مسلح کرنے پر نیتن یاہو کے تحفظات کو خارج کر دیا اور ترکی کو ایک "زبردست اتحادی" قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ "مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہمیں کیا فروخت کرنا چاہیے۔ ترکی میرے لیے ایک زبردست اتحادی رہا ہے۔"
امریکی صدر کے یہ ریمارکس ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب نیتن یاہو پیر کو (مقامی وقت کے مطابق) ٹرمپ کے ساتھ اعلیٰ سطح کے مذاکرات کے لیے واشنگٹن دورے پر ہیں، جہاں وہ علاقائی سلامتی اور ایران جنگ سے متعلق امریکی صدر سے تبادلہ خیال کریں گے۔
سی این این کی رپورٹ کے مطابق، اس مہینے کے آغاز میں نیتن یاہو نے ترکی کو امریکی ساختہ ایف-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کی ممکنہ فروخت پر شدید مخالفت کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی اقدام خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ دے گا۔
سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا تھا کہ وہ اس فروخت کی منظوری نہ دیں، کیونکہ ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اپنے پہلے دورِ صدارت میں لگائی گئی پابندیوں کو ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔
نیتن یاہو نے سی این این کو بتایا کہ "امریکہ کے جدید ترین لڑاکا طیاروں کی فروخت 'ترکی کو امریکہ کا دوست ملک نہیں بنا دیتی۔'' ترک صدر رجب طیب اردگان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انقرہ میں "ایک ایسی حکومت ہے جو مسلم برادرہڈ سے متاثر ہے، جو امریکہ سے نفرت کرتی ہے۔"
سی این این کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ "وہ (اردگان) امریکہ کے کوئی مثالی اتحادی نہیں ہیں۔ وہ میرے ملک، جو کہ واحد یہودی ریاست ہے، کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔" نیتن یاہو نے مزید خبردار کیا کہ ترکی کو یہ طیارے فراہم کرنے کے وسیع تر علاقائی نتائج برآمد ہوں گے۔
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نیتن یاہو کے مطابق انہوں نے ٹرمپ پر براہ راست زور دیا کہ وہ ترکی کو یہ لڑاکا طیارے فروخت نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے "مشرقِ وسطیٰ میں طاقت کا توازن تباہ" ہو جائے گا۔
اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کانگریس کی پابندی کے باوجود جلد ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا ترکی کو ایف-35 لڑاکا طیارے فروخت کیے جائیں یا نہیں، جب کہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ روس کے ایس-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری پر انقرہ پر عائد کی جانے والی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔
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ٹرمپ نے یہ دلیل دیتے ہوئے کہا کہ "ہمارے ترکی کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں، اور ترکی کئی طریقوں سے ان دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ وفادار رہا ہے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ وفادار ہوں گے۔" انہوں نے مزید کہا کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ روسی ساختہ ایس-400 سسٹم خریدنے کے باوجود ترکی کو ایف-35 خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
ایف-35 کو "اب تک کا بہترین طیارہ" قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اس مجوزہ فروخت پر "ہم یقیناً غور کریں گے۔" سی این این کے مطابق، ترک صدر رجب طیب اردگان نے اشارہ دیا تھا کہ انقرہ کا ماننا ہے کہ وہ امریکی ساختہ ایف-35 لڑاکا طیارے اور ترکی کے اپنے مقامی 'کان' (KAAN) لڑاکا طیاروں کے لیے امریکی ساختہ انجن خریدنے کا معاہدہ حاصل کرنے کے قریب ہے۔
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