نوبل انعام 2026: فرانسس ہالزن کو فزکس کا نوبل انعام، یہاں جانیں ان کی دریافت
فلکیاتی ماخذ کے حامل ہائی انرجی نیوٹرینوز کی دریافت پر فرانسس ہالزن کو طبیعیات کے اس سال کےنوبل انعام کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔
Published : October 6, 2026 at 7:12 PM IST
اسٹاک ہوم، سویڈن: رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز نے منگل کو فزکس (طبیعیات) کے نوبل انعام کا اعلان کیا۔ فزکس کا 2026 کا نوبل انعام بیلجیئم کے سائنسدان فرانسس ہالزن کو "آئس کیوب نیوٹرینو آبزرویٹری میں نمایاں خدمات اور فلکیاتی ماخذ کے حامل ہائی انرجی نیوٹرینوز کی دریافت" پر دیا گیا ہے۔
فرانسس ہالزن 1944 میں بیلجیئم کے شہر ٹینن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1969 میں بیلجیئم کی کے یو لیووین یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور فی الحال وہ امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکونسن-میڈیسن میں پروفیسر ہیں۔
رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے ایک سرکاری بیان کے مطابق، ہالزن نے یہ محسوس کیا تھا کہ جنوبی قطب (ساؤتھ پول) کی برف کو 'نیوٹرینوز' نامی ذرات کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "ان کی بصیرت اور سائنسی قیادت 'آئس کیوب نیوٹرینو آبزرویٹری' کے قیام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ برف کا ایک مکعب کلومیٹر (کیوبک کلومیٹر) پر محیط علاقہ ہے جو روشنی کے سینسرز سے لیس ہے۔ آئس کیوب کا استعمال کرتے ہوئے، محققین دور دراز کائنات میں انتہائی زیادہ توانائی والے عمل سے پیدا ہونے والے نیوٹرینوز کا سراغ لگا سکتے ہیں۔
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” https://t.co/UcPBWk0RiK— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
" نوبل انعام ملنے پر ہالزن کا ردعمل:
نوبل انعام کے اعلان کے دوران فون پر بات کرتے ہوئے، ہالزن نے انعام کا اعلان کرنے والوں کو بتایا، "یہ ایک بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ ظاہر ہے، مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ میں ایک کمیٹی اجلاس کے سلسلے میں اٹلی جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایوارڈ اس حالیہ اشتراکِ عمل کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو شناخت دلائے گا جنہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس منصوبے میں نمایاں اور فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔"
انہوں نے کہا، "مجھے امید ہے کہ اس سے ان انتہائی بہادر لوگوں کی خدمات کی عکاسی ہوگی جو اس منصوبے کے آغاز میں میرے ساتھ شامل ہوئے تھے، جب کوئی بھی مستند اور روایتی ماہرِ فزکس میرے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں تھا، تب بھی بہت سے باصلاحیت لوگ میرے ساتھ آئے، اسی لیے میں آج یہاں ہوں۔"
The IceCube Neutrino Observatory – ideated by this year’s physics laureate Francis Halzen – tracks neutrinos that originate in the distant cosmos. The neutrino interactions that are continuously collected by IceCube will provide researchers with novel knowledge about the violent settings in which high-energy neutrinos can be created – and could even reveal previously unknown cosmic phenomena. #NobelPrize— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026
نیوٹرینوز کیا ہیں؟
نیوٹرینوز انتہائی چھوٹے، غیر باردار (نیوٹرل) بنیادی ذرات ہیں جن کی کمیت (ماس) تقریباً صفر ہوتی ہے اور یہ عام مادے میں سے تقریباً بغیر کسی رکاوٹ کے گزر جاتے ہیں، جبکہ 'کاسمک نیوٹرینوز' ان ذرات کی ایک ایسی قسم ہیں جو بہت زیادہ توانائی کے حامل ہوتے ہیں اور ہمارے نظامِ شمسی کے باہر سے آتے ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ "نیوٹرینوز ہر جگہ موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ ہمارے جسموں اور پوری زمین کے آر پار گزر جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بہت ہی شاذ و نادر مواقع پر، کوئی نیوٹرینو ایٹم کے مرکزے (نیوکلیئس) سے ٹکراتا ہے، جس سے مناسب آلات کے حامل افراد کے لیے انہیں دریافت کرنا یا ان کا سراغ لگانا ممکن ہو جاتا ہے۔"
بیان کے مطابق، سائنسدان طویل عرصے سے جانتے ہیں کہ کائنات میں قدرتی پارٹیکل ایکسیلریٹر موجود ہیں۔ یہ ایسے ذرات خارج کرتے ہیں جن کی توانائی زمین پر موجود لیبارٹریوں میں پیدا کیے جانے والے ذرات کی توانائی کے مقابلے میں دس لاکھ گنا تک زیادہ ہو سکتی ہے۔ بیان میں نشاندہی کی گئی کہ ان ذرائع کے بارے میں بہت سی باتیں ابھی تک راز ہیں۔۔ مثلاً یہ کیا ہیں، کہاں واقع ہیں، اور ان کے اندر کون سے بنیادی عمل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔
انتہائی زیادہ توانائی والے نیوٹرینوز (الٹرا ہائی انرجی نیوٹرینوز) انہی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جہاں دیگر اقسام کے ذرات بنتے ہیں۔ تاہم، دیگر ذرات کے برعکس، نیوٹرینوز اپنی سمت تبدیل کیے یا توانائی کھوئے بغیر ہم تک پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی معلومات فراہم کر سکتے ہیں جو بصورتِ دیگر دستیاب نہیں ہوتیں۔
بیان میں ذکر کیا گیا کہ ہالزن نے سب سے پہلے 1988 میں جنوبی قطب پر نیوٹرینوز کو پکڑنے یا ان کا سراغ لگانے کے لیے اپنا تصور پیش کیا تھا۔
فزکس میں نوبل انعام یافتگان
گزشتہ سال، جان کلارک، مشیل ایچ ڈیوریٹ اور جان ایم مارٹینس کو "برقی سرکٹس میں میکرو اسکوپک کوانٹم مکینیکل ٹنلنگ اور توانائی کی کوانٹائزیشن کی دریافت" پر فزکس کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔
نوبل انعام کی ویب سائٹ کے مطابق، 1901 سے 2025 کے درمیان 230 افراد کو 119 بار فزکس کا نوبل انعام دیا گیا ہے۔ جان بارڈین وہ واحد سائنسدان ہیں جنہوں نے دو بار—1956 اور 1972 میں—فزکس کا نوبل انعام حاصل کیا۔ اس طرح، مجموعی طور پر 229 افراد فزکس کا نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔
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