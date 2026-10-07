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کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کے نام

اعلان کیا گیا ہے کہ ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کو کیمسٹری میں نوبل انعام سے نوازا جائے گا۔

کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کے نام
کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کے نام (@NobelPrize)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 6:31 PM IST

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نئی دہلی: کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری کاگن اور کینسو سوائی کو 'اسیمیٹرک آرگینک سنتھیسز' میں غیر لکیری اثرات اور آٹو کیٹالیسس کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان بدھ کے روز سویڈن کے اسٹاک ہوم میں واقع 'رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز' کی جانب سے کیا گیا۔

رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق، کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ان دریافتوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے جنہوں نے کیمسٹوں کو ایسے کیمیائی ردعمل کرنے کے قابل بنایا جن کے نتیجے میں 'ہومو کائرلٹی' پیدا ہوتی ہے۔

کیمسٹ زندگی کی کیمسٹری کو بیان کرنے کے لیے "ہومو کائرل" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی زبان کے الفاظ "سیم" اور "ہینڈ" سے ماخوذ ہے۔ انسانی ہاتھوں کی طرح، تمام امینو ایسڈز بھی آئینے کی شبیہ جیسی دو شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم، آپ کے خلیات میں موجود پروٹینز میں ان میں سے صرف ایک شکل پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری شکل فطرت میں انتہائی نایاب ہے۔

ایک طویل عرصے تک کیمسٹ یہ سوچتے رہے کہ ہومو کائرلٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے ایسے کیمیائی ردعمل پر تجربات شروع کیے جو آئینے کی شبیہ والے دو مالیکیولز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو انہیں اپنی ٹیسٹ ٹیوبوں میں دونوں کی مقدار ہمیشہ برابر ملی۔

تاہم، کیمسٹ ان میں سے صرف ایک 'مرر امیج' تیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ خاص طور پر جانداروں کے ساتھ تعامل کرنے والے مالیکیولز (جیسے کہ ادویات) کی تیاری میں صرف ایک مخصوص شکل ہی مطلوبہ اثر پیدا کرتی ہے۔

انعام یافتہ سائنسدانوں ہنری کاگن اور کینسو سوائی کی بدولت اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو کائرلٹی کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ ان کی دریافتیں ان کیمسٹوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی ہیں جو ادویات کی تیاری کے لیے کیمیائی ردعمل وضع کرتے ہیں۔ کیمسٹری میں 2025 کا نوبل انعام 'میٹل-آرگینک فریم ورکس' کی تیاری پر سوسومو کیٹاگاوا، رچرڈ روبسن اور عمر ایم یاغی کو دیا گیا تھا۔

نوبل انعام کی ویب سائٹ کے مطابق، 1901 اور 2025 کے درمیان کیمسٹری کا انعام 200 افراد کو 117 بار دیا جا چکا ہے۔ فریڈرک سینگر اور بیری شارپلیس، دونوں ہی کیمسٹری میں دو بار نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک کل 198 افراد یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔

جرمن سائنسدان جان بی گڈاینف نے لیتھیم آئن بیٹریز کی تیاری پر 2019 کا کیمسٹری کا نوبل انعام جیتا تھا وہ 97 سال کی عمر میں یہ اعزاز حاصل کرنے والے معمر ترین شخصیت کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب، فرانسیسی سائنسدان فریڈرک جولیٹ نے نئے تابکار عناصر کی تیاری پر 1935 میں کیمسٹری کا نوبل انعام حاصل کیا تھا، وہ 35 سال کی عمر میں یہ اعزاز پانے والے کم عمر ترین فرد تھے۔

پہلا نوبل انعام 1901 میں سویڈش صنعت کار اور تاجر الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق دیا گیا، جن کا انتقال 1896 میں ہوا تھا۔ اپنی وصیت میں نوبل نے ہدایت کی تھی کہ ان کی دولت کو ان لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا جائے جنہوں نے گزشتہ برس کے دوران انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہو۔

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TAGGED:

NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2026
HENRI KAGAN
रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2026
کیمیا میں نوبل انعام
NOBEL PRIZE 2026

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