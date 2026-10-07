کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کے نام
اعلان کیا گیا ہے کہ ہنری بی کاگن اور کینسو سوائی کو کیمسٹری میں نوبل انعام سے نوازا جائے گا۔
Published : October 7, 2026 at 6:31 PM IST
نئی دہلی: کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ہنری کاگن اور کینسو سوائی کو 'اسیمیٹرک آرگینک سنتھیسز' میں غیر لکیری اثرات اور آٹو کیٹالیسس کی دریافت پر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اعلان بدھ کے روز سویڈن کے اسٹاک ہوم میں واقع 'رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز' کی جانب سے کیا گیا۔
رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز کے مطابق، کیمسٹری میں 2026 کا نوبل انعام ان دریافتوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے جنہوں نے کیمسٹوں کو ایسے کیمیائی ردعمل کرنے کے قابل بنایا جن کے نتیجے میں 'ہومو کائرلٹی' پیدا ہوتی ہے۔
WATCH LIVE: Join us for the announcement of the 2026 Nobel Prize in Chemistry. Hear the breaking news first. Where are you watching from? #NobelPrize https://t.co/ESDfnuUKwC— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
کیمسٹ زندگی کی کیمسٹری کو بیان کرنے کے لیے "ہومو کائرل" کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی زبان کے الفاظ "سیم" اور "ہینڈ" سے ماخوذ ہے۔ انسانی ہاتھوں کی طرح، تمام امینو ایسڈز بھی آئینے کی شبیہ جیسی دو شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم، آپ کے خلیات میں موجود پروٹینز میں ان میں سے صرف ایک شکل پائی جاتی ہے، جبکہ دوسری شکل فطرت میں انتہائی نایاب ہے۔
ایک طویل عرصے تک کیمسٹ یہ سوچتے رہے کہ ہومو کائرلٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ جب انہوں نے ایسے کیمیائی ردعمل پر تجربات شروع کیے جو آئینے کی شبیہ والے دو مالیکیولز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، تو انہیں اپنی ٹیسٹ ٹیوبوں میں دونوں کی مقدار ہمیشہ برابر ملی۔
تاہم، کیمسٹ ان میں سے صرف ایک 'مرر امیج' تیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ خاص طور پر جانداروں کے ساتھ تعامل کرنے والے مالیکیولز (جیسے کہ ادویات) کی تیاری میں صرف ایک مخصوص شکل ہی مطلوبہ اثر پیدا کرتی ہے۔
The #NobelPrize in Chemistry 2026 recognises discoveries that have enabled chemists to drive chemical reactions that lead to homochirality. Life’s chemistry is what chemists call homochiral, after the Greek words for “same” and “hand”. Like hands, all amino acids exist as two mirrored variants, but only one of them is found in the proteins in your cells. The other is rarely found in nature. For a long time, chemists wondered how homochirality can emerge. When they began to experiment with chemical reactions that can form two mirrored molecules, they always obtained equal proportions of both in their test tubes. However, chemists strived to produce only one of these mirror images, because in the development of molecules that will interact with living beings – such as in pharmaceuticals – only one mirror image will have the desired effect. Thanks to laureates Henri Kagan and Kenso Soai, we now know how homochirality can emerge. Their discoveries have been decisive for chemists who design reactions for the manufacture of pharmaceuticals.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026
انعام یافتہ سائنسدانوں ہنری کاگن اور کینسو سوائی کی بدولت اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہومو کائرلٹی کیسے وجود میں آ سکتی ہے۔ ان کی دریافتیں ان کیمسٹوں کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی ہیں جو ادویات کی تیاری کے لیے کیمیائی ردعمل وضع کرتے ہیں۔ کیمسٹری میں 2025 کا نوبل انعام 'میٹل-آرگینک فریم ورکس' کی تیاری پر سوسومو کیٹاگاوا، رچرڈ روبسن اور عمر ایم یاغی کو دیا گیا تھا۔
نوبل انعام کی ویب سائٹ کے مطابق، 1901 اور 2025 کے درمیان کیمسٹری کا انعام 200 افراد کو 117 بار دیا جا چکا ہے۔ فریڈرک سینگر اور بیری شارپلیس، دونوں ہی کیمسٹری میں دو بار نوبل انعام حاصل کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک کل 198 افراد یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔
جرمن سائنسدان جان بی گڈاینف نے لیتھیم آئن بیٹریز کی تیاری پر 2019 کا کیمسٹری کا نوبل انعام جیتا تھا وہ 97 سال کی عمر میں یہ اعزاز حاصل کرنے والے معمر ترین شخصیت کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ دوسری جانب، فرانسیسی سائنسدان فریڈرک جولیٹ نے نئے تابکار عناصر کی تیاری پر 1935 میں کیمسٹری کا نوبل انعام حاصل کیا تھا، وہ 35 سال کی عمر میں یہ اعزاز پانے والے کم عمر ترین فرد تھے۔
پہلا نوبل انعام 1901 میں سویڈش صنعت کار اور تاجر الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق دیا گیا، جن کا انتقال 1896 میں ہوا تھا۔ اپنی وصیت میں نوبل نے ہدایت کی تھی کہ ان کی دولت کو ان لوگوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیا جائے جنہوں نے گزشتہ برس کے دوران انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہو۔
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