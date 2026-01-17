ETV Bharat / international

ایران میں نئے مظاہروں کے کوئی ثبوت نہیں، سخت گیر عالم نے کیا پھانسیوں کا مطالبہ، ٹرمپ کو دی دھمکی

ٹرمپ نے ایران کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا کہ سینکڑوں حراست میں لیے گئے مظاہرین کو پھانسی نہیں دی گئی۔

No Sign Of New Protests In Iran As A Hard-Line Cleric Calls For Executions And Threatens Trump update in tehran protests death toll Urdu News
فائل - ایران کے سینئر عالم احمد خاتمی تہران، ایران میں جمعہ، 5 جنوری، 2018 کو نماز جمعہ کی تقریب کے دوران اپنا خطبہ دے رہے ہیں (AP)
By AP (Associated Press)

Published : January 17, 2026 at 10:49 AM IST

5 Min Read
دبئی: ایران میں پرتشدد واقعات اور بے چین امن کے درمیان، ایک بنیاد پرست عالم نے مظاہرین کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کو ’غلام‘ اور ’ٹرمپ کا سپاہی‘ قرار دیا۔ دریں اثنا، ایران کے جلاوطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے امریکہ سے مداخلت کا اپنا وعدہ پورا کرنے کی اپیل کی اور ایرانیوں پر زور دیا کہ وہ جدوجہد جاری رکھیں۔

اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایران وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں اور ان کے خونی دباؤ کے بعد ایک بے چین سکون کی طرف لوٹ آیا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ کی حکمران اسٹیبلشمنٹ کے اندر غصہ واضح ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست دھمکی

اسی تناظر میں جمعہ کے روز ایک سینئر بنیاد پرست عالم نے حراست میں لیے گئے مظاہرین کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست دھمکی دی۔

ممکنہ فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹے ٹرمپ

تاہم، ٹرمپ نے نسبتاً معتدل موقف اپنایا اور سینکڑوں گرفتار مظاہرین کو پھانسی نہ دینے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اسے اس بات کی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ممکنہ فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔

تہران میں انٹرنیٹ سروس بدستور معطل

ایران کی بگڑتی ہوئی معیشت کے خلاف 28 دسمبر کو شروع ہونے والے مظاہروں نے آہستہ آہستہ ملک کی مذہبی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں ہزاروں ہلاکتوں کی اطلاعات کے درمیان، تہران میں مظاہرے فی الحال تھم گئے ہیں۔ تاہم انٹرنیٹ سروس بدستور معطل ہے۔

"مسلح منافقوں کی موت"

امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 3,090 تک پہنچ گئی ہے، حالانکہ ایرانی حکومت نے سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ دریں اثنا، بنیاد پرست عالم آیت اللہ احمد خاتمی نے اپنے خطبہ میں، نماز کے لیے جمع ہونے والوں کو نعرے لگانے کی ترغیب دی، جس میں "مسلح منافقوں کی موت" بھی شامل ہے۔

مظاہرین، اسرائیل کے غلام اور ٹرمپ کے فوجی

ایران کے سرکاری ریڈیو نے یہ خطبہ نشر کیا۔ خاتمی نے مظاہرین کو اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو کے غلام اور ٹرمپ کے فوجی قرار دیا۔ دریں اثنا، ایران کے جلاوطن ولی عہد شہزادہ رضا پہلوی نے امریکہ سے مداخلت کا اپنا وعدہ پورا کرنے کی اپیل کی اور ایرانیوں پر زور دیا کہ وہ جدوجہد جاری رکھیں۔

جیسے ہی ایران میں مظاہروں کی لہر کے بعد بے چین پر سکون واپس آیا جس نے خونی کریک ڈاؤن کو اپنی طرف متوجہ کیا، ایک سینئر سخت گیر عالم نے جمعے کو حراست میں لیے گئے مظاہرین کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو براہ راست دھمکی دی۔

سینکڑوں حراست میں لیے گئے مظاہرین

اسی درمیان ٹرمپ نے اگرچہ، ایک مفاہمتی نوٹ پر حملہ کیا، ایران کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سینکڑوں حراست میں لیے گئے مظاہرین کو پھانسی نہیں دی، ایک اور علامت میں کہ وہ فوجی حملے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ پھانسی کے ساتھ ساتھ پرامن مظاہرین کا قتل، ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے مقرر کردہ سرخ لکیروں میں سے دو ہیں۔

ایسا لگتا ہے کہ سخت جبر و تشدد جس سے کئی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ایران کی بیمار معیشت پر 28 دسمبر کو شروع ہونے والے مظاہروں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے اور ملک کی تھیوکریسی کو براہ راست چیلنج کرنے والے مظاہروں میں تبدیل ہو گئے۔

تہران میں خریداری اور سڑکوں کی زندگی معمول پر

تہران میں کئی دنوں سے مظاہروں کے کوئی آثار نہیں ہیں، جہاں خریداری اور سڑکوں کی زندگی ظاہری معمول پر آ گئی ہے، حالانکہ ایک ہفتہ پرانا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ جاری ہے۔ حکام نے ملک میں کہیں اور بدامنی کی اطلاع نہیں دی ہے۔

