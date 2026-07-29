امریکی شرائط کے آگے نہیں جھکیں گے، مذاکرات کا کوئی پلان نہیں: ایران
ایران کے نائب وزیر خارجہ غریب آبادی نے کہاکہ 'امریکہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ اسے کب جنگ کرنی ہے اور کب سفارت کاری۔
By ANI
Published : July 29, 2026 at 9:46 AM IST
تہران: ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے بروز منگل ایک بیان میں کہا کہ تہران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمان کے ساتھ بات چیت 'مرحلہ وار' طریقے سے چل رہی ہے، لیکن ایران امریکہ کو مذاکرات کی شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
اسٹیٹ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں، جسے الجزیرہ نے بھی نشر کیا، غریب آبادی نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اسے کب جنگ کرنی ہے اور کب سفارت کاری۔ غریب آبادی نے کہا کہ 'ہمیں امریکہ کو اس بات کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ جب چاہے لڑے اور جب چاہے مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائے۔' انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ واشنگٹن ہی تھا جس نے لڑائی ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے پیغامات بھیجے تھے۔
انہوں نے یہ بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے جواب میں کہی، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایران پر اپنے حالیہ فوجی حملے اس وقت روک دیے جب تہران نے ہم سے بہت درخواست کی۔ ٹرمپ کے الفاظ میں ایران نے کہا کہ 'برائے مہربانی رک جائیں، آئیے ملتے ہیں'۔ انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر دونوں فریقین ایک نئے جنگ بندی معاہدے پر نہیں پہنچتے تو حملے دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔
یورپی جہازوں پر حملے کی وارننگ
الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق، کاظم غریب آبادی نے مزید دہرایا کہ ایران آبنائے ہرمز کے بجائے کسی دوسرے متبادل جنوبی بحری راستے کو تسلیم نہیں کرے گا، اور کہا کہ بارودی سرنگیں ہٹانے کے تمام آپریشنز کا اختیار صرف تہران کے پاس ہونا چاہیے۔ اس سخت موقف میں مزید شدت اس وقت نظر آئی جب پریس ٹی وی نے غریب آبادی کے حوالے سے بیرونی بحری افواج کے خلاف جارحانہ رویے کو اجاگر کیا اور انہوں نے انتباہ کیا کہ اس اہم بحری راستے میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا براہ راست فوجی جواب دیا جائے گا۔
غریب آبادی نے سرکاری ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، 'کوئی بھی یورپی بحریہ کا جہاز جو آبنائے ہرمز (ہرمز اسٹریٹ) کے قریب آئے گا، وہ ہمارے لیے ایک موزوں ہدف ہوگا۔' پریس ٹی وی کے مطابق سینئر سفارت کار نے یہ بات ان خبروں کے درمیان کہی، جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کچھ یورپی ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی امریکہ کی کوششوں میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔
'ہرمز پر کنٹرول ایک نئی دفاعی صلاحیت'
امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے باعث یہ علاقہ تقریباً پانچ ماہ بعد دوبارہ ایران کے کنٹرول میں آیا ہے۔ غریب آبادی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی پکی پالیسی ہے کہ آبنائے ہرمز کبھی بھی جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران نے اس اہم تجارتی راہداری پر کنٹرول حاصل کر کے 'ایک نئی دفاعی صلاحیت دریافت کی ہے۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'اگر آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی صورت حال پر واپس چلا جاتا ہے، تو جنگ میں ہماری کامیابی ادھوری رہ جائے گی۔' عمان کے قریب ایک جنوبی کوریڈور سے گزرنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے ماضی میں کی گئی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 'ایران ایسی کسی بھی کارروائی کے بارے میں فکر مند نہیں ہے، یہاں تک کہ جنگ کے دوبارہ شروع ہونے سے بھی نہیں، کیونکہ وہ اس آبنائے پر اپنی خودمختاری کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کو بتا دیں کہ ایران نے اپنے دفاعی طریقوں کو اپ گریڈ کر لیا ہے۔' اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ کوریڈور قومی دفاع کا ایک لازمی حصہ ہے، غریب آبادی نے کہا کہ عالمی برادری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایران کسی بھی صورت میں ان صلاحیتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔
بڑھتی ہوئی علاقائی کشیدگی کے درمیان امریکی سینٹرل کمانڈ نے بحری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے جاری فوجی آپریشن کے دائرہ کار پر زور دیا۔ سینٹکام کے مطابق، مشرق وسطیٰ میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز اس فوجی مشن میں مدد کر رہے ہیں۔ اس میں ایران کے خلاف امریکہ کی 'اسٹیل وال' نام سے ناکہ بندی کو سختی سے نافذ کرنا بھی شامل ہے۔
سینٹکام نے 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ '28 جولائی تک سینٹکام نے 18 تجارتی جہازوں کا رُخ دوسری طرف موڑ دیا، دو کو ناکارہ بنا دیا اور دو پر قبضہ کر لیا تاکہ بحری ناکہ بندی پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔'
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