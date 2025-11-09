ظہران ممدانی اور لندن کے مسلم میئر صادق خان میں کیا ہے مماثلت اور فرق؟ یہاں جانیں
نیویارک کے نو منتخب میئر ظہران ممدانی سے قبل صادق خان نےلندن کے میئر انتخابات جیت کر پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔
Published : November 9, 2025 at 1:01 PM IST
لندن: صادق خان برطانیہ کے سب سے بڑے شہر کے بائیں جانب جھکاؤ رکھنے والے مسلمان میئر ہیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے سب سے بڑے ناقدین میں سے ایک ہیں۔ لندن کے صادق خان میں نیویارک کے منتخب میئر ظہران ممدانی کے ساتھ کافی مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن ان میں بہت سے اختلافات بھی ہیں۔
صادق خان، 2016 سے برطانیہ کے دارالحکومت کے میئر ہیں۔ انھوں نے ممدانی کی جیت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ نیویارک والوں نے "خوف پر امید، تقسیم پر اتحاد کا انتخاب کیا ہے۔"
خان کا تجربہ 34 سالہ ڈیموکریٹ ممدانی کے لیے مثبت اور منفی سبق رکھتا ہے۔ ممدانی نے نیویارک کے سابق گورنر اینڈریو کوومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا کو منگل کے انتخابات میں شکست دی تھی۔
صادق خان نے لگاتار تین انتخابات جیت چکے ہیں۔ لیکن خان پر معمول کے مطابق ان کے عقیدے اور نسل کی وجہ سے بدسلوکی کے ساتھ ساتھ قدامت پسند اور انتہائی دائیں بازو کے مبصرین نے ہمیشہ تنقید ہے۔ قدامت پسند اور انتہائی دائیں بازو کے مبصرین صادق خان کی جیت کو لندن کو جرائم سے دوچار ڈسٹوپیا کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
ٹرمپ گزشتہ کئی سالوں سے صادق خان کے سخت ترین ناقدین میں شامل رہے ہیں۔ ٹرمپ ہمیشہ خان کو ایک "بدتمیز شخص" اور "خوفناک میئر" قرار دیتے آئے ہیں۔ یہی نہیں ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میئر صادق خان لندن میں شریعت، اسلامی قانون لانا چاہتے ہیں۔
صادق خان، ایک شوقیہ باکسر ہیں۔ انھوں نے ستمبر میں ٹرمپ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹرمپ "نسل پرست ہیں، وہ جنس پرست ہیں، وہ بدانتظامی ہیں اور وہ اسلامو فوبک ہیں۔"
خان نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بدھ کے روز برازیل میں میئرز کے عالمی سربراہی اجلاس کے دوران بتایا کہ یہ "دل دہلا دینے والا" ہے لیکن ممدانی کو اسی طرح کی بدسلوکی کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔
"لندن لبرل، ترقی پسند، کثیر ثقافتی، لیکن کامیاب بھی ہے - جیسا کہ واقعی نیویارک ہے،" انہوں نے کہا۔ "اگر آپ ایک قوم پرست، پاپولسٹ سیاست دان ہیں، تو ہم ان سب کے مخالف ہیں جن کے لیے آپ کھڑے ہیں۔"
ممدانی اور صادق خان کے مذہبی شناخت پر حملہ
ظہران ممدانی اور خان کو ان کے مسلم عقیدے کی وجہ سے باقاعدگی سے بدسلوکی اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لندن کے میئر کو اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں نمایاں طور پر سخت حفاظتی تحفظ حاصل ہے۔ دونوں کا کہنا ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین اسلامو فوبک ہیں۔
اسرائیل اور حماس جنگ کے دوران فلسطینیوں کے حامی موقف پر مخالفین کی طرف سے ان دونوں کو تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے بعد دونوں نے یہودی برادری کے ساتھ پل بنانے کی کوشش کی ہے۔
2016 میں، خان کے قدامت پسند مخالف، زیک گولڈ اسمتھ پر مسلم مخالف تعصب کا الزام لگایا گیا تھا۔ انہوں نے صادق خان پر اسلامی انتہا پسندوں سے روابط کا الزام لگایا تھا۔
نیویارک کے سابق گورنر ریپبلکن اینڈریو کوومو ایک ریڈیو میزبان کے ساتھ ممدانی پر کئے گئے ایک تبصرے پر ہنس پڑے۔ میزبان نے کہا تھا کہ ممدانی 9/11 کے ایک اور حملے کو "خوشگوار" کر دیں گے۔ ممدانی کے ریپبلکن ناقدین اکثر انہیں "جہادی" اور حماس کا حامی قرار دیتے ہیں۔
ممدانی نے مہم کے دوران اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ اپنی شناخت، اپنے کھانے کے طریقے یا عقیدے کو تبدیل نہیں کریں گے کیونکہ وہ اسے اپنا کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔
وہیں صادق خان نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں پھیلی غلط فہمیوں اور خرافات کو دور کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کے بارے میں سوالات کے جوابات پوری دیانتداری اور فخر کے ساتھ دیتے ہیں۔ صادق خان اپنے آپ کو "قابل فخر برٹش، ایک قابل انگریز، ایک قابل فخر لندن کا شہری اور ایک قابل فخر مسلمان بتاتے ہیں۔
بہت مختلف سیاستدان
ظہران ممدانی اپنی پارٹی کے بائیں جانب ایک بیرونی شخص ہیں، ایک جمہوری سوشلسٹ جن کی ڈیجیٹل سیوی مہم نے نیویارک کے نوجوانوں کو متحرک کیا اور کئی دہائیوں میں میئر کے انتخاب میں شہر کے سب سے بڑے انتخابی ٹرن آؤٹ کو آگے بڑھایا۔
وہیں 55 سالہ صادق خان ایک اسٹیبلشمنٹ کے سیاست دان ہیں جو مرکزی بائیں بازو کی لیبر پارٹی کے وسط میں بیٹھے ہیں۔
صادق خان پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک بس ڈرائیور اور سیمسسٹریس کے بیٹے ہیں جو جنوبی لندن میں تین بیڈ روم والے پبلک ہاؤسنگ اپارٹمنٹ میں سات بہن بھائیوں کے ساتھ پلے بڑھے ہیں۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، انسانی حقوق کے وکیل بن گئے۔ 2016 میں ایک بڑے مغربی دارالحکومت کے پہلے مسلم رہنما کے طور پر منتخب ہونے سے پہلے صادق خان نے ایک دہائی لیبر پارٹی کے قانون ساز کے طور پر ہاؤس آف کامنز میں گزاری۔ انھوں نے اس علاقے کی نمائندگی کی جہاں وہ پلے بڑھے تھے۔
ممدانی ہندوستان میں پیدا ہونے والے یوگنڈا کے ماہر بشریات محمود ممدانی اور ایوارڈ یافتہ ہندوستانی فلم ساز میرا نائر کے بیٹے ہیں۔ وہ یوگنڈا میں پیدا ہوئے اور نیویارک میں 7 سال کی عمر سے پرورش پائی۔ ممدانی نے 2020 میں نیویارک اسٹیٹ اسمبلی کے لیے منتخب ہونے سے قبل بے دخلی کا سامنا کرنے والے کرایہ داروں کے مشیر کے طور پر کام کیا۔
دونوں نے بڑے شہر کے مسائل کو اجاگر کیا
خان اور ممدانی 8 ملین سے زیادہ کی وسیع متنوع آبادی والے بڑے شہروں پر حکومت کرتے ہیں۔ دونوں جگہوں کے ووٹروں کو جرائم اور زندگی کی بلند قیمت کے بارے میں یکساں خدشات ہیں۔ یہ وہ بڑے مسائل جن کو حل کرنے کے لیے بہت سے میئرز جدوجہد کرتے ہیں۔
صادق خان کو مسلسل تین انتخابات میں کامیابی ملی، لیکن وہ بے حد مقبول میئر نہیں ہیں۔ جیسا کہ ممدانی کو بتایا جا رہا ہے۔
ممدانی نے پرجوش وعدوں پر مہم چلائی جس میں بچوں کی مفت دیکھ بھال، مفت بسیں، نئی سستی رہائش اور شہر میں چلنے والے گروسری اسٹورز شامل ہیں۔
کوونٹری یونیورسٹی میں امریکی سیاست کے ماہر ڈیرن ریڈ کے مطابق، "انتخابات جیتنا ایک چیز ہے، وعدوں کو پورا کرنا دوسری چیز ہے۔" "نیویارک کے میئر کے پاس یقینی طور پر لامحدود طاقت نہیں ہے، اور موجودہ صدر میں ان کا ایک بہت طاقتور دشمن چھپا ہے۔"
لندن کا میئر پبلک ٹرانزٹ اور پولیس کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اسے نیویارک کے لیڈر جیسے اختیار حاصل نہیں ہیں کیونکہ لندن میں طاقت 32 بورو کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، جو اپنے علاقوں میں اسکولوں، سماجی خدمات اور عوامی رہائش کے ذمہ دار ہیں۔
صادق خان نسبتاً معمولی کامیابیوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، بشمول تمام پرائمری اسکول کے طلباء کے لیے مفت اسکول کا کھانا اور ٹرانزٹ کرایوں پر پابندی۔ لیکن وہ دوسرے اہداف کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں، جیسے کہ گھر کی تعمیر کے اہداف۔
مقامی حکومت کے ماہر لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر ٹونی ٹریورز نے کہا کہ ممدانی خان سے ایک سبق لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ "ایک محدود تعداد میں لڑائیاں چنیں جو آپ جیت سکتے ہیں۔"
صادق خان دمہ کے مریض ہیں، انھوں نے لندن کی ہوا کو صاف کرنے کو اپنے اہم مشنوں میں سے ایک بنا لیا ہے۔ ایک وقت تھا جب لندن کو بگ سموک کا نام دیا جاتا تھا۔ انھوں نے لندن کے الٹرا لو ایمیشن زون کو بڑھایا، جو شہر میں پرانی، زیادہ آلودگی پھیلانے والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے روزانہ فیس وصول کرتا ہے۔
یہ اقدام خان کی تنقید کرنے والوں کے لیے بجلی کا جھٹکا ثابت ہوا۔ اس اقدام کی مخالف کی گئی۔ خان نے سختی سے اس زون کا دفاع کیا، جس کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لندن کی ہوا صاف ہو گئی ہے۔ پچھلے سال کے میئر کے انتخاب میں ان کی بڑی جیت اس معاملے پر خان کے موقف کی توثیق کرتی نظر آئی۔
