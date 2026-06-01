نیویارک: میئر زہران ممدانی نے اسرائیل سے جڑی سالانہ پریڈ میں شرکت نہیں کی
فلسطین حامی اپنے موقف کے لیے مشہور نیویارک کے میئر زہران ممدانی نے اسرائیل کی تشکیل سے متعلق پریڈ میں شرکت نہیں کی۔
Published : June 1, 2026 at 10:07 AM IST
نیویارک: نیو یارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے اتوار کے روز اسرائیل کے اعزاز میں منعقدہ سالانہ پریڈ میں شرکت نہیں کی۔ ممدانی کی غیر حاضری نے اسرائیلی پریڈ میں میئر کی شرکت کے دہائیوں پر محیط سیاسی رواج کو توڑ دیا ہے کیونکہ ممدانی فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کرتے رہے ہیں۔
اگرچہ پریڈ کو کئی سالوں سے مختلف ناموں سے جانا جاتا رہا ہے، لیکن ففتھ ایونیو پر اسرائیل ڈے پریڈ ہمیشہ میئرز، گورنرز اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے لیے ایک لازمی تقریب رہی ہے جس میں 1948 میں یہودی ریاست کی تشکیل کا جشن منایا جاتا ہے۔
ممدانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ دو ہفتے قبل میئر کے دفتر نے نکبہ کی یاد میں ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ 'نکبہ' لفظ تاریخی اور سیاسی تناظر میں، یہ لفظ 1948ء کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران لاکھوں فلسطینیوں کی اجتماعی بے دخلی، نسلی صفائی اور تقریباً 700,000 فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
ممدانی نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا، "میں نے انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ میں پریڈ میں شرکت نہیں کروں گا، اور میں نے اسرائیلی حکومت کے بارے میں اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔"
لیکن انھوں نے یہ بھی یقینی بنانے کے لیے پولیس کی ایک مضبوط موجودگی کا وعدہ کیا کہ یہ "بغیر کسی رکاوٹ اور پرامن طریقے سے" جاری رہے گا۔
شہر کی پولیس کمشنر، جیسیکا ٹِش، جو کہ یہودی ہیں، نے پریڈ میں شرکت کی۔
انہوں نے جمعرات کو پولیس ہیڈ کوارٹر میں ممدانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ، "مارچ میں شرکت نہیں کرنے کا میئر کا فیصلہ ہے، اور یہ میرا فخر کے ساتھ مارچ کرنے کا فیصلہ ہے۔"
میئر کی غیر موجودگی، اگرچہ طویل عرصے سے متوقع تھی۔ اس فیصلے نے ان مخالفین کو تازہ ایندھن فراہم کیا ہے جو اسرائیلی حکومت پر اس کی تنقید کو سام دشمنی کے طور پر دیکھتے ہیں۔
لانگ آئی لینڈ پر دی ہیمپٹن سیناگوگ کے سینئر ربی اور فاؤنڈیشن فار ایتھنک انڈرسٹینڈنگ کے صدر ربی مارک شنیئر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات کی وکالت کرتے ہیں۔ انھوں نے پریڈ میں شرکت نہ کرنے کے ممدانی کے فیصلے کو "تمام یہودی نیو یارکرز کے منہ پر طمانچہ" قرار دیا۔
انہوں نے کہا ، "ہم پر احسان کریں ، گھر پر رہیں۔" "ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو نہیں چاہتے۔"
شنئیر نے ممدانی کی نکبہ ویڈیو کو "پروپیگنڈا" قرار دیتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
ممدانی کے ذریعہ شیئر کردہ نکبہ کے ویڈیو میں ایک ایسی خاتون کی کہانی پیش کی گئی ہے جو 9 سال کی عمر میں بے گھر ہو گئی تھی، جس میں نکبہ کے بارے میں متن کے ساتھ اس نے گھر کی گمشدگی کے احساس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ "یہ فلسطین کی نرم پہاڑیاں ہیں جنہوں نے حقیقت میں مجھے چھوا"۔
خاتون، اینیا بشناق نے کہا، "میں مختلف جگہوں پر رہی ہوں، اور میں ہمیشہ سے باہر کی رہی ہوں۔"
اسرائیل کے حامیوں نے غصے میں آکر کہا کہ ویڈیو میں مسلم اکثریتی ممالک سے بڑے پیمانے پر یہودیوں کی نقل مکانی یا یہودی ریاست کے قیام کی مہم میں ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے بڑے پیمانے پر قتل عام کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔
نیو یارک میں امریکہ کی سب سے زیادہ یہودی آبادی ہے۔ نیویارک سٹی کے میئر طویل عرصے سے اسرائیل کے واضح حامی رہے ہیں، جو اکثر ملک کا دورہ کرتے ہیں۔
حالیہ برسوں میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بعد امریکیوں میں اسرائیل کے لیے حمایت میں گہرائی سے کمی آئی ہے۔ نیویارک سٹی کے پہلے مسلم میئر، ممدانی، اپنی فلسطینی حامی وکالت میں ثابت قدم رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کو وجود کا حق حاصل ہے لیکن اس درجہ بندی کے طور پر نہیں جو یہودی شہریوں کے حق میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی انھوں نے نیو یارک کے یہودیوں کے تحفظ کا عہد کیا ہے اور سام دشمنی سے نمٹنے کے لیے اپنے دفتر کے اقدامات پر روشنی ڈالی ہے۔
