بنگلہ دیش کے انتخابات سے قبل طلبا کی زیر قیادت نئی جماعت نے جماعت اسلامی کے ساتھ کیا اتحاد
نیشنل کمیونسٹ پارٹی (این سی پی) نے بنگلہ دیش کے انتخابات سے قبل جماعت اسلامی اور ایک اور گروپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔
Published : December 8, 2025 at 6:59 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کی نو تشکیل شدہ طلبہ کی زیرِ قیادت جماعت، این سی پی نے اتوار کو جماعت اسلامی اور ایک اور دیگر گروپ کے ساتھ فروری 2026 کے انتخابات سے قبل "گناتنتر سنگساکر جوٹ" کے نام سے اتحاد قائم کیا۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کی حوصلہ افزائی سے اس سال فروری میں قائم ہونے والی نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) امتیازی سلوک کے خلاف طلبہ (ایس اے ڈی) کی ایک سیاسی شاخ ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) نے گزشتہ سال پرتشدد مظاہروں کی قیادت کی۔ مظاہروں کے نتیجے میں 5 اگست 2024 کو وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) نے امر بنگلہ دیش (اے بی) پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا ہے، جو دائیں بازو کی جماعت اسلامی کی شاخ ہے۔
"راشٹر سنگساکر آندولن"۔ نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کنوینر ناہید اسلام نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، "ہمارے اتحاد کو 'گنتنتر سنگھاسکر جوٹ' کہا جائے گا۔" انہوں نے کہا کہ یہ "دو سال سے زائد عرصے پر محیط طویل المدتی کوششوں" کا نتیجہ ہے۔
ناہید اسلام نے این سی پی کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا
ناہید اسلام سمیت تین طلبہ رہنما 8 اگست 2024 کو چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد یونس کی طرف سے بنائی گئی مشاورتی کونسل کا حصہ تھے۔ تاہم، ناہید اسلام نے نیشنل سٹیزن پارٹی (این سی پی) کی تشکیل کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
بنگلہ دیش کی سب سے بڑی اسلامی جماعت، جماعت اسلامی نے حال ہی میں فروری کے انتخابات کے لیے ہم خیال سیاسی تنظیموں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوششوں کے تحت آٹھ اسلامی جماعتوں کا اتحاد بنایا ہے۔
دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا
یونس کی حکومت نے حسینہ کی عوامی لیگ کو تحلیل کر دیا، جس سے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کی قیادت میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کو ملک کی سیاسی رہنما کے طور پر چھوڑ دیا گیا۔ ضیاء اس وقت شدید علیل ہیں۔
ضیاء کی پارٹی بی این پی کو ان کے بڑے بیٹے اور پارٹی کے قائم مقام صدر طارق رحمان چلا رہے ہیں، جو 2008 سے لندن میں مقیم ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور بدلے ہوئے سیاسی منظر نامے نے بنگلہ دیش میں جماعت اور انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کے ابھرنے کی گنجائش پیدا کر دی ہے۔