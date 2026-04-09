لبنان جنگ بندی میں شامل نہیں؛ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا اصرار
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ جنگ بندی صرف ایران، امریکی اتحادیوں اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک پر مرکوز ہے۔
By ANI
Published : April 9, 2026 at 12:43 PM IST
بوڈاپیسٹ: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ان دعوؤں کو یکسر مسترد کر دیا کہ لبنان واشنگٹن اور تہران کے بیچ ہوئی دو ہفتے کی جنگ بندی کا حصہ ہے۔ ہنگری سے روانہ ہونے سے قبل صحافیوں نے وینس سے پوچھا کہ کیا لبنان کو امن منصوبے میں شامل کیا گیا ہے، تو وینس نے کہا کہ امریکہ نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جنگ بندی کا مقصد ایران اور امریکی اتحادیوں اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک پر فوکس کرنا ہے۔
ہم نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا۔ ہم نے کبھی اشارہ نہیں کیا کہ ایسا ہوگا۔ ہم نے جو کہا وہ یہ تھا کہ جنگ بندی ایران اور امریکہ کے اتحادیوں اسرائیل اور خلیجی عرب ممالک پر مرکوز ہوگی۔
واضح رہے کہ دو ہفتوں کی جنگ بندی کے باوجود لبنان میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ الجزیرہ نے جمعرات کو رپورٹ کیا کہ بدھ کے روز ایک ہی دن میں اسرائیلی حملوں میں کم از کم 254 افراد ہلاک ہو گئے جب کہ 1,165 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ وسیع پیمانے پر ہوئی ان ہلاکتوں پر لبنان نے یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔
قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے لبنان میں جنگ بندی کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے خطرے کو بے اثر کرنے کے لیے اپنی جارحیت جاری رکھے گا۔
وینس سمیت امریکی اور اسرائیلی لیڈران کے ان بیانات نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ اس سے قبل انہوں نے دعویٰ کیا کہ لبنان بھی امن معاہدے کا حصہ ہے۔ اس دعوے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے بھی سختی سے مسترد کر دیا۔
پاکستان نے خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک امن ساز اور ثالث کے طور پر پیش کیا ہے، تاہم فنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے وائٹ ہاؤس نے اسلام آباد پر ایران کے ساتھ عارضی جنگ بندی کرانے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔
فنانشل ٹائمز نے مذاکرات سے واقف لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ واشنگٹن کی تجویز کو ایران تک پہنچائے۔
واضح رہے کہ امریکہ اور پاکستان کے بیانات سے اشارہ ملتا ہے کہ اس جنگ بندی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ آرمی چیف عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا۔ عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وانس، اور امریکی سفیر سٹیو وٹ کوف سمیت امریکی حکام کے ساتھ اہم بات چیت ہوئی۔
فنانشل ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے خود کو ایک غیر جانبدار کھلاڑی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی سعودی پیٹرو کیمیکل ہب جوبیل پر ڈرون حملے سے خطرے میں پڑ گئی۔ واضح اسلام آباد نے گزشتہ سال ریاض کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ (ایجنسی ان پٹ ترمیم کے ساتھ)
