ایران جنگ کے دوران نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا، امارات نے اسرائیل کے دعوے کی تردید کر دی
ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا انکشاف، جس سے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے ہوتے تعلقات منظرعام پر آرہے ہیں۔
Published : May 14, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 11:08 AM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نتن یاہو نے ایران کے ساتھ اسرائیل امریکہ جنگ کے دوران خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا تھا۔ نتن یاہو کا یو اے ای دورہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ، اسرائیلی وزیر اعظم نے خلیجی ملک کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ واضح رہے متحدہ عرب امارات نے امریکی کی رہنمائی میں اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدے پر دستخط کئے ہیں اور 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کیے ہیں۔
اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق نتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات کی جس کے نتیجے میں "اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات میں ایک تاریخی پیش رفت ہوئی"۔
یہ اعلان اسرائیل میں امریکی سفیر مائیک ہکابی کے اس انکشاف کے صرف ایک دن بعد سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس ہتھیار اور اسے آپریٹ کرنے کے لیے عملے کو متحدہ عرب امارات بھیجے ہیں۔ امارات میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی کا عوامی سطح پر اعتراف دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔
دوسری جانب، متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے نتن یاہو کے دورے سے متعلق رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے ایک مضمون شائع کیا ہے۔ ڈبلیو اے ایم کے مطابق، اسرائیل کے ساتھ خلیجی ملک کے تعلقات "عوامی ہیں اور معروف اور سرکاری طور پر اعلان کردہ ابراہیم معاہدے کے فریم ورک کے اندر کئے گئے ہیں، اور یہ غیر شفاف یا غیر سرکاری انتظامات پر مبنی نہیں ہیں۔"
رپورٹ میں اس بات کی بھی تردید کی گئی ہے کہ اسرائیل کا کوئی فوجی وفد متحدہ عرب امارات آیا تھا۔
ایران-امریکہ اسرائیل کے بیچ گزشتہ ماہ جنگ بندی ہونے کے باوجود ایران متحدہ عرب امارات پر میزائل اور ڈرون فائر کر رہا ہے۔
گزشتہ ہفتے، متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ڈبلیو اے ایم نے رپورٹ کیا تھا کہ نتن یاہو ان رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے اماراتی صدر سے ایرانی حملوں کی مذمت اور خلیجی وفاق کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے فون کیا تھا۔
یہ فون کال دونوں ممالک کے درمیان براہ راست بات چیت کا غیر معمولی عوامی اعتراف تھا، جس نے 2020 کے ابراہیم معاہدے سے تعلقات استوار کیے اور ایران جنگ کے دوران اپنے تعلقات کو مضبوط کیا۔ واضح رہے یو اے ای اور اسرائیل کے بیچ ہوئے اس معاہدے پر ایران نے تنقید کی تھی۔
ماضی میں ایران نے کئی برسوں کے دوران بار بار تجویز کیا ہے کہ اسرائیل امارات میں فوجی اور انٹیلی جنس موجودگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
حالیہ برسوں میں تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد اسرائیلی رہنما کبھی کبھار متحدہ عرب امارات کے دورے کرتے رہے ہیں۔
اس سے قبل امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایک ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران پر حملہ کیا تھا۔ اخبار کے مطابق، امارات کے حملوں نے ایران کے لاوان جزیرے پر واقع ایک ریفائنری کو نشانہ بنایا اور یہ حملے اس وقت ہوئے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پانچ ہفتوں کی فضائی حملے کی مہم کے بعد "جنگ بندی کا اعلان" کر رہے تھے۔
