نیتن یاہو نے پی ایم مودی کے ساتھ مشترکہ عشائیہ سے قبل روایتی ہندوستانی لباس پہنا

نیتن یاہو نے ایکس پر لکھا، "ہمارے مشترکہ عشائیہ سے پہلے، میں نے اپنے دوست مودی کو روایتی ہندوستانی لباس پہن کر حیران کردیا۔"

اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو اور وزیر اعظم نریندر مودی (PM MODI-X-ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 26, 2026 at 11:58 AM IST

نئی دہلی: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے بدھ کے روز اپنے ہندوستانی ہم منصب وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے ساتھ عشائیہ سے قبل روایتی ہندوستانی لباس پہن کر حیران کردیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، پی ایم نیتن یاہو نے لکھا، "ہمارے ساتھ رات کے کھانے سے پہلے، میں نے اپنے دوست وزیر اعظم مودی کو روایتی ہندوستانی لباس پہن کر حیران کر دیا۔" آج صبح پی ایم مودی نے یروشلم میں کنیسٹ کی ایک خصوصی مکمل میٹنگ سے خطاب کیا۔ وہ اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم ہیں۔

کنیسٹ پہنچنے پر وزیراعظم کا کنیسٹ کے اسپیکر عامر اوہانہ نے استقبال کیا اور باضابطہ استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اپوزیشن لیڈر یائر لاپڈ اور اسپیکر اوہانا نے مکمل اجلاس میں بات کی، جس میں دونوں پارٹیوں کی ہندوستان-اسرائیل تعلقات کی مضبوط حمایت کا اظہار کیا۔

"اسپیکر آف دی کنیسٹ" کا تمغہ حاصل کرنے پر اظہار تشکر

پی ایم مودی نے اپنی تقریر کا آغاز خصوصی اعزاز کے لیے اسپیکر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے "اسپیکر آف دی کنیسٹ" کا تمغہ حاصل کرنے پر اظہار تشکر کیا، جسے انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور مشترکہ جمہوری روایات کے لیے وقف کیا۔

مضبوط جدید دور کی شراکت داری کا اشتراک

ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتوں پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک قدیم تہذیبی تعلقات اور ٹیکنالوجی، اختراع، دفاع، سلامتی اور اسٹریٹجک کنورجنس پر مبنی مضبوط جدید دور کی شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں۔

اسرائیل میں ہندوستانی برادری، ہندوستان میں یہودی آباد کار

انہوں نے کہا کہ زراعت، دیہی ترقی، پانی کے انتظام، پائیداری اور انٹرپرائز میں تعاون پر مبنی مضبوط عوام سے عوام کے تعلقات نے اس تعلقات کو ایک متحرک تناظر دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی رابطوں اور عوام سے عوام کے تبادلے پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیل میں ہندوستانی برادری اور ہندوستان میں یہودی آباد کاروں نے دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

7 اکتوبر کے حملوں پر دکھ کا اظہار

دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک کی زیرو ٹالرنس پالیسی کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے 7 اکتوبر کے دہشت گردانہ حملے پر دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی بربریت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے خطے میں امن اور استحکام کے قیام میں کردار ادا کرنے والی تمام کوششوں کے لیے ہندوستان کی حمایت کی پیشکش کی۔

