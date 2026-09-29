اسرائیلی وزیراعظم کا یو اے ای دورہ، اماراتی صدر سے دوطرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال
متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیراعظم کے دورے اور اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید آل نہیان سے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔
By ANI
Published : September 29, 2026 at 7:35 AM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیرِ اعظم بنیامین نتن یاہو اور ان کی اہلیہ سارہ نتن یاہو نے اتوار کے روز (مقامی وقت کے مطابق) متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کی دعوت پر یو اے ای کا ایک سرکاری دورہ کیا۔
اسرائیلی وزیرِ اعظم کے دفتر نے بتایا کہ اس دورے کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مضبوط بنانا اور علاقائی چیلنجز تھے۔
پیر کے روز اسرائیلی وزیرِ اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک بیان میں کہا کہ "وزیرِ اعظم بنیامین نتن یاہو اور ان کی اہلیہ نے یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زاید کی دعوت پر گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا اور علاقائی چیلنجز پر غور کرنا تھا۔" اسرائیلی وزیرِ اعظم کے دفتر نے مزید بتایا کہ "وزیرِ اعظم کے ہمراہ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ، موساد کے سربراہ، ملٹری سیکرٹری اور خارجہ پالیسی کے مشیر بھی موجود تھے۔"
یہ دورہ مشرقِ وسطیٰ میں جاری شدید کشیدگی کے دوران سامنے آیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی وزیرِ اعظم نے اقوامِ متحدہ کی 81 ویں جنرل اسمبلی میں یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی حکومت بالآخر ختم ہو جائے گی، اور ان کا کہنا تھا کہ ملک کی قیادت کو اس کے اپنے ہی "جھوٹ"، "کرپشن" اور "ظلم" کی وجہ سے زوال آئے گا۔
نتن یاہو نے پیش گوئی کی کہ ایرانی عوام ایک دن اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ان کی یہ قاتل حکومت اپنے ہی جھوٹ، اپنی کرپشن اور اپنے ہی ظلم کی وجہ سے گر جائے گی۔ اس ظالم حکومت کا زوال یقینی ہے"۔
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انہوں نے کہا کہ "یہ صرف وقت کی بات ہے کہ ایران میں کچھ انتہائی حیرت انگیز رونما ہوگا… عوام کی طاقت، اقتدار میں بیٹھے لوگوں پر غالب آ جائے گی۔" اسرائیلی وزیرِ اعظم نے ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو ملک کی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا۔
انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض رہنماؤں کی جانب سے عوامی سطح پر کی جانے والی تنقید کے باوجود، کئی ممالک نے پسِ پردہ ایران کے خلاف اسرائیلی اقدامات کو سراہا ہے۔
اپنے خطاب کے دوران، نتن یاہو نے ان مندوبین پر بھی سوالات اٹھائے جو ان کی تقریر کے دوران ہال سے واک آؤٹ کر گئے تھے اور ان مظاہرین پر بھی جنہوں نے ہال کے باہر ان کے خلاف احتجاج کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ "آپ لوگ اس وقت کہاں تھے جب ایرانی ظالموں نے دسیوں ہزار نہتے ایرانی شہریوں کو بے دردی سے قتل اور معذور کر دیا تھا؟"
ایران نے ان مظاہرین کو "انسانی حقوق کے جھوٹے علمبردار" اور "امریکی و صہیونی" ایجنٹ قرار دیا۔ واضح رہے کہ نتن یاہو کا خطاب شروع ہوتے ہی متعدد ممالک کے مندوبین یو این جنرل اسمبلی ہال سے باہر نکل گئے تاہم، متحدہ عرب امارات کا وفد اپنی نشستوں پر بیٹھا رہا۔
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