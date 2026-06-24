اسرائیل کو ہتھیاروں کے لیے امریکہ پر انحصار سے خود کو آزاد کرنا ہوگا: نیتن یاہو
نیتن یاہو نے کہا کہ "ہمیں اپنے خود کے ہتھیاروں کی پیداوار کے نظام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہتھیار خود بنانے ہوں گے۔"
Published : June 24, 2026 at 9:55 AM IST
تل ابیب: اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی ہتھیاروں کی پیداواری صلاحیتوں کو ترقی دے کر امریکہ پر اپنا فوجی انحصار ختم کرنا چاہیے۔ ان کا موقف ہے کہ ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ جاری تنازع کے لیے یہ بدلاؤ ضروری ہے۔
مغربی کنارے کے گش ایتزیون میں ریزرو فوجی افسروں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران نیتن یاہو نے کہا کہ "میں ہمیں ملنے والی حمایت کی بہت تعریف کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پچھلے کچھ برسوں میں اپنے امریکی دوستوں سے جو کچھ بھی ملا ہے، اس کی قدر کرتا ہوں لیکن آج میں کہتا ہوں، ہمیں اپنے ہتھیاروں کی پیداوار کے نظام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ہتھیار خود تیار کرنا چاہیے"۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے سلامتی کی صورت حال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم ایران اور اس کے پراکسیز کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم نے ان پر زور دار حملے کیے ہیں۔ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا لیکن سب کچھ ہماری طاقت پر منحصر ہے۔ اگلے 30 برسوں میں ہم کہاں ہوں گے اس کا انحصار ہماری طاقت پر ہوگا۔ اس لیے اب ہم اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی آزاد صلاحیتوں کے حصول کے لیے اپنے عزائم کا بھی ذکر کیا۔ اگرچہ نیتن یاہو نے آنے والی دہائی کے دوران امریکی فوجی امداد میں بتدریج کمی کی پالیسی اپنائی ہے، لیکن ان کے بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
اسرائیل نے اپنی آپریشنل آزادی پر ممکنہ امریکی پابندیوں کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کا اظہار کیا ہے، خاص طور پر جب واشنگٹن تہران کے ساتھ ایک معاہدے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جسے اسرائیل بڑی حد تک مسترد کرتا ہے۔
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اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ "ہمیں خود کو انحصار سے آزاد کرنے، اپنی طاقت کو مسلسل بڑھانے، زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو شامل کرنے، اور آپ جیسے کمانڈروں کی مزید نسلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بالآخر یہ ہماری پوزیشن کا تعین کرے گا۔"
یہ بیان امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گذشتہ ہفتے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان تبصروں کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حالیہ مہینوں میں اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے والے دفاعی ہتھیاروں میں سے دو تہائی امریکہ کی طرف سے فراہم کیے گئے اور اس کے علاوہ بھرپور مالی امداد فراہم کی گئی۔
ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق، امریکہ اور اسرائیلی نمائندوں نے حال ہی میں 10 سالہ سیکورٹی تعاون کے نئے فریم ورک پر بات چیت شروع کی ہے۔ اس کا مقصد موجودہ نظام کو بتدریج مکمل طور پر باہمی شراکت داری میں تبدیل کرنا ہے۔
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