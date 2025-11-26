ETV Bharat / international

'نیتن یاہو کو ہندوستان کی سلامتی پر مکمل اعتماد': اسرائیل نے دورہ ملتوی ہونے کی خبروں کی تردید کی

اسرائیلی میڈیا کے مطابق PM نیتن یاہو کا دسمبر میں بھارت کا سرکاری دورہ دہلی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد ملتوی کردیا گیا تھا۔

netanyahu has full confidence in india security israel rubbishes reports on postponed visit Urdu News
وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو 17 جنوری 2018 کو گجرات کے احمد آباد کے دیو دھولیرا گاؤں میں iCreate سینٹر کے افتتاح کے دوران (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 12:01 PM IST

نئی دہلی: اسرائیل نے منگل کے روز ان میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے سکیورٹی خدشات کی وجہ سے اپنا طے شدہ دورہ ہندوستان ملتوی کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی رہنما کو ہندوستان کے سکیورٹی نظام پر "مکمل اعتماد" ہے اور دونوں فریق دورے کے لیے نئی تاریخوں پر ہم آہنگی کر رہے ہیں۔

اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "بھارت کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات اور وزیر اعظم نیتن یاہو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان تعلقات بہت مضبوط ہیں۔" اس میں کہا گیا ہے، "وزیراعظم کو پی ایم مودی کی قیادت میں ہندوستان کی سکیورٹی پر مکمل اعتماد ہے اور ٹیمیں پہلے ہی دورے کی نئی تاریخ کو حتمی شکل دے رہی ہیں۔"

سکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورہ ملتوی

اسرائیلی میڈیا کی ایک تعداد نے پہلے اطلاع دی تھی کہ نیتن یاہو، جو 2018 کے بعد ہندوستان کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر دسمبر میں نئی ​​دہلی کا دورہ کرنے والے تھے، نے اس ماہ کے شروع میں دہلی میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورہ ملتوی کر دیا ہے۔

رپورٹس "قیاس پر مبنی" اور "گمراہ کن"

ذرائع نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ رپورٹس "قیاس پر مبنی" اور "گمراہ کن" ہیں اور نیتن یاہو کے دورے کے لیے باہمی طور پر طے شدہ تاریخوں کو حتمی شکل دینے کی کوششیں جاری ہیں۔

مرکزی کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بھی حال ہی میں اسرائیل کا دورہ کیا اور وزیر اعظم نریندر مودی کی نیتن یاہو کو مبارکباد دی اور انہیں وزیر نیر برکت کے ساتھ بات چیت اور بزنس فورم اور سی ای اوز فورم کے نتائج سے آگاہ کیا۔ (ایجنسی سے ملی معلومات کے ساتھ)

