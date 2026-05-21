ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ایران جنگ کے حوالے سے گرما گرم فون پر بات چیت ہوئی: امریکی میڈیا
Published : May 21, 2026 at 4:21 PM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے درمیان ایران کے خلاف جاری جنگ میں مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے گرما گرم فون پر بات چیت ہوئی، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ واشنگٹن ایک نئے فوجی حملے کے بجائے سمجھوتہ کرنے کا حامی ہے۔
امریکی میڈیا آؤٹ لیٹ Axios نے بدھ کو اطلاع دی کہ نیتن یاہو منگل کو ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کے بعد "انتہائی پریشان" تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنے اور اس کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر حکومت کو کمزور کرنے کے لیے حملے دوبارہ شروع کرنے کے حامی ہیں۔
ٹرمپ نے اتوار کو کہا کہ انہوں نے منگل کو ایران پر ایک منصوبہ بند حملہ ملتوی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ قطر اور متحدہ عرب امارات سمیت متعدد عرب ممالک کی درخواستوں کے بعد کیا گیا ہے۔ Axios کے مطابق، قطر اور پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کے لیے ایک نظرثانی شدہ امن مسودہ تیار کیا ہے، جس میں دیگر علاقائی ثالثوں کی تجاویز کو شامل کیا گیا ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ نیتن یاہو مذاکراتی عمل کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ایران کی فوجی طاقت کو مزید کمزور کرنے کے لیے جنگ دوبارہ شروع کی جانی چاہیے۔ دریں اثنا، ٹرمپ نے مسلسل کہا ہے کہ ایک معاہدہ ممکن ہے، لیکن اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لئے تیار ہیں.
انہوں نے بدھ کو کوسٹ گارڈ اکیڈمی میں کہا، "اب صرف سوال یہ ہے کہ کیا ہم وہاں جائیں گے اور اسے مکمل طور پر ختم کریں گے، یا وہ کسی دستاویز پر دستخط کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔"
بعد ازاں بدھ کو ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران اس وقت ’’معاہدے اور جنگ کے درمیان سرحدی لکیر‘‘ پر کھڑے ہیں۔ کنیکٹی کٹ میں کوسٹ گارڈ اکیڈمی سے واشنگٹن واپس آنے کے بعد ٹرمپ نے صحافیوں کو بتایا، "صورتحال ایک اہم موڑ پر ہے۔ اگر ہمیں صحیح جوابات نہیں ملے تو حالات بہت جلد بدل سکتے ہیں۔ ہم پوری طرح تیار ہیں۔ ہمیں تسلی بخش جواب کی ضرورت ہے۔"
سی این این نے ایک اسرائیلی ذریعے کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حکومت فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے۔ کشیدگی اس بات پر بھی بڑھ رہی ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران کی حکمت عملی "جان بوجھ کر مذاکرات کو طول دینا" ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو "ایران کے ساتھ وہی کریں گے جو میں چاہتا ہوں۔"
جبکہ ایران نے تصدیق کی ہے کہ وہ نظرثانی شدہ تجویز پر نظرثانی کر رہا ہے، لیکن اس میں نرمی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بدھ کے روز کہا کہ ایران کی "14 نکاتی تجویز" کی بنیاد پر مذاکرات جاری ہیں اور پاکستان کے وزیر داخلہ ثالثی میں مدد کے لیے تہران پہنچے ہیں۔
بات چیت سے واقف ایک امریکی ذریعہ نے Axios کو بتایا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ثالث ایک "لیٹر آف انٹنٹ" پر کام کر رہے ہیں جس پر امریکہ اور ایران دونوں دستخط کریں گے۔ اس کا مقصد جنگ کو باضابطہ طور پر ختم کرنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز کو کھولنے جیسے مسائل پر 30 روزہ مذاکرات شروع کرنا ہے۔