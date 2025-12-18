نتن یاہو نے مصر کے ساتھ اسرائیل کی تاریخ کے سب سے بڑے گیس معاہدے کی تصدیق کر دی
نیتن یاہو نے مصر کو قدرتی گیس برآمد کرنے کے 35 بلین ڈالر کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 12:00 PM IST
یروشلم: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ انہوں نے مصر کو قدرتی گیس برآمد کرنے کے 35 بلین ڈالر کے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جو اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا گیس معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ غزہ میں دو سالہ جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کو دوبارہ پٹری پر لانے بھی کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔
یہ گیس اگلے 15 سالوں میں امریکی توانائی کمپنی شیورون کی طرف سے مصر کو فراہم کی جائے گی۔ امریکہ بحیرہ روم میں اسرائیل کے ساحل پر گیس فیلڈ کا ایک اہم مالک ہے۔ توقع ہے کہ آمدنی کا نصف اسرائیل کے سرکاری خزانے میں جائے گا۔
ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو بیان میں، نتن یاہو نے کہا کہ یہ معاہدہ "ایک علاقائی توانائی کی طاقت کے طور پر اسرائیل کی پوزیشن کو بہت مضبوط کرتا ہے، اور یہ ہمارے خطے میں استحکام میں معاون ہے۔"
مصر کی سرحد اسرائیل اور غزہ دونوں سے ملتی ہے۔ مصر نے جنگ بندی معاہدے کے لیے اسرائیل اور فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان ایک اہم ثالث کے طور پر کام کیا ہے۔ غزہ میں اکتوبر میں امریکی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا۔ قاہرہ اسرائیل کی جارحیت کا بھی کھلا ناقد رہا ہے۔
حالانکہ مصر نے فوری طور پر نتن یاہو کے اعلان کی تصدیق نہیں کی ہے۔
نیتن یاہو کے قریبی اتحادی اسرائیل کے وزیر توانائی ایلی کوہن نے اس سے قبل مصر کے ساتھ معاہدے کو التواء میں رکھا تھا۔ انھوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شرائط اسرائیل کے لیے سازگار نہیں تھیں۔ اس معاہدے میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر کی وجہ سے امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ نے اکتوبر میں اسرائیل دورہ منسوخ کر دیا تھا۔
لیکن کوہن بدھ کو اسرائیلی وزیراعظم کے اعلان کے دوران نتن یاہو کے ساتھ کھڑے تھے۔ انھوں نے اس مرتبہ معاہدے کی حتمی شرائط کی حمایت کی۔
اسرائیل نے 2000 کی دہائی کے اوائل میں اپنے بحیرہ روم کے ساحل سے قدرتی گیس کے بڑے ذخائر دریافت کیے ہیں اور تقریباً ایک دہائی قبل پہلے اردن اور بعد میں مصر کو گیس برآمد کرنا شروع کی۔
اسرائیل کی وزارت دفاع نے بدھ کو کہا کہ ایک الگ پیش رفت میں، جرمن قانون سازوں نے اسرائیل کے جدید ترین ایرو تھری میزائل ڈیفنس سسٹم کے دفاعی معاہدے میں توسیع کی منظوری دی ہے۔
وزارت کے مطابق، توسیع سے معاہدے کی مالیت 3.5 بلین ڈالر سے 6.5 بلین ڈالر ہو گئی ہے، جو اسے اسرائیل کا اب تک کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ بنا دیتا ہے۔ جرمنی روس کے خلاف اپنے فضائی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے اسرائیل سے ایرو تھری خریدنا چاہتا ہے۔
