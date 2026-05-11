نیپال: لینڈنگ کے دوران طیارے کے ٹائر میں لگ گئی آگ، تمام دو سو اٹہتر مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا
نیپال میں بڑا طیارہ حادثہ ٹل گیا۔ لینڈنگ کے دوران طیارے کے ٹائر میں آگ لگ گئی۔ مسافروں کو ایمرجنسی گیٹ کے ذریعے نکالا گیا۔
Published : May 11, 2026 at 12:07 PM IST
کھٹمنڈو، نیپال: ترکش ایئرلائنز کے طیارے کے ٹائروں میں پیر کی صبح کھٹمنڈو کے تریبھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران اچانک آگ لگ گئی۔ پولیس نے تصدیق کی کہ تمام مسافروں اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔
بتایا گیا ہے کہ استنبول سے کھٹمنڈو جانے والی پرواز کو لینڈنگ کے دوران طیارے کے ٹائر کے دائیں جانب اچانک آگ لگ گئی، جس سے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ طیارہ کال سائن ٹی کے 726 کے ساتھ استنبول سے کھٹمنڈو جا رہا تھا کہ لینڈنگ کے دوران اس کے ٹائر میں آگ لگ گئی۔
اقوام متحدہ کے کچھ اہلکار بھی مسافروں میں شامل
فائر انجنوں کی مدد سے آگ پر قابو پالیا گیا ہے۔ تمام مسافروں کو بحفاظت نکال لیا گیا، ہوائی اڈے کے سکیورٹی سپرنٹنڈنٹ راجکمار سلوال نے فون پر بات چیت میں اے این آئی کو بتایا۔ اہلکار کے مطابق پرواز میں کل 278 مسافر اور عملے کے 11 ارکان سوار تھے۔ اقوام متحدہ کے کچھ اہلکار بھی مسافروں میں شامل تھے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ طیارے کے دائیں لینڈنگ گیئر میں آگ لگ گئی ہے، جس سے دھویں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ جہاز میں سوار مسافروں کو ہنگامی دروازوں کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکالا گیا۔
یہ کوئی نیا واقعہ نہیں
اس واقعے کے حوالے سے ہوائی اڈے یا ایئر لائن کی جانب سے کوئی سرکاری بیان یا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ واقعے کی وجہ تا حال معلوم نہیں ہوسکی ہے۔ اسی طرح کے واقعات اس سے قبل تربھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ترکش ایئر لائنز کے ساتھ پیش آچکے ہیں۔
طیارہ لینڈنگ کے دوران کنٹرول کھو بیٹھا
2015 میں، کمپنی کا ایک طیارہ لینڈنگ کے دوران کنٹرول کھو بیٹھا تھا، رن وے سے پھسل کر گھاس کے کنارے پر جا گرا تھا۔ جس کی وجہ سے ایئر پورٹ چار دن کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت کی ابتدائی رپورٹس نے اشارہ کیا کہ ایئربس A330 پرواز کے کپتان کی غلطی کی وجہ سے حتمی نقطۂ نظر کے دوران رن وے سینٹر لائن سے ہٹ گیا تھا۔
تمام کو ہنگامی دروازوں سے نکال لیا گیا
کال سائن ٹی کے 726 کے ساتھ استنبول سے آنے والی اسی پرواز میں 224 افراد سوار تھے جب وہ کھٹمنڈو کے دھند سے چھائے ہوئے ہوائی اڈے پر رن وے کے بائیں جانب گھاس کے کنارے پر جا گری۔ اس واقعے میں کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا تاہم تمام کو ہنگامی دروازوں سے نکال لیا گیا۔