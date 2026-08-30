نیپال سیلاب: ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 675 ہوگئی، 2500 افراد لاپتہ، سطحِ آب میں دوبارہ اضافہ
بھوٹے کوشی ندی میں پانی کی سطح دوبارہ بڑھنے پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ وہیں امدادی سرگرمیاں تیز کر دی گئی ہیں۔
Published : August 30, 2026 at 9:49 AM IST
نئی دہلی: نیپال میں اچانک آنے والے ہولناک سیلاب کے باعث مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 675 ہو گئی ہے اور تقریباً 2,500 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہمالیائی خطے میں تلاش اور بچاؤ کی مہم کا آج پانچواں دن ہے۔ نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے تازہ اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد 675 بتائی ہے۔ ہنگامی امدادی کاموں کے جاری رہنے کے بیچ، ریلیف اور طبی کاموں میں مدد کے لیے ایک سرجیکل میڈیکل ٹیم بھی تعینات کی گئی ہے۔ کاٹھمانڈو نے تلاش، بچاؤ اور امدادی کاموں کے لیے 18,000 سے زائد سکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا ہے۔ پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے اور لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
سب سے زیادہ 246 لاشیں چتوان سے برآمد کی گئیں، اس کے بعد نولپراسی ایسٹ میں 165، نولپراسی ویسٹ میں 63، گورکھا میں 57، نوواکوٹ میں 51، دھادنگ میں 45، تنہون میں 35 اور رسوا میں 13 لاشیں ملی ہیں۔ گورکھا کے اعداد و شمار میں انسانی جسم کے کئی اعضاء بھی شامل ہیں۔ 2,498 لاپتہ افراد کی فہرست میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے ملازمین، غیر ملکی شہری، عام شہری اور سکیورٹی و سرکاری اہلکار شامل ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس سے 933 افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، جب کہ 589 غیر ملکی شہریوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔
بھوٹے کوشی ندی میں سطحِ آب میں دوبارہ اضافہ، ہائی الرٹ جاری
#WATCH | Nuwakot, Nepal: The flash floods in Nepal have damaged major hydro projects and solar plants. A solar plant on the banks of the Trishuli River has been extensively buried under debris, with large sections destroyed. pic.twitter.com/CL79YdqWfD— ANI (@ANI) August 30, 2026
نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی (این ڈی آر آر ایم اے) نے اتوار کے روز بھوٹے کوشی ندی کے بہاؤ اور شور میں اچانک اضافے کی اطلاعات کے بعد لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک ضروری وارننگ جاری کی ہے۔ حکام نے ندی کے نچلے علاقوں میں رہنے والے لوگوں اور امدادی ٹیموں سے انتہائی احتیاط برتنے اور الرٹ رہنے کو کہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر پوسٹ کی گئی ایک سرکاری اطلاع میں، نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے زمینی سطح پر مقامی حکام سے ملنے والی وارننگز کا ذکر کیا۔ یہ نئی وارننگ نچلے علاقوں کے ان تین بڑے اضلاع کے لیے ہے جو 26 اگست کو آنے والے ہولناک سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ رسوا ندی کے کنارے رہنے والی برادریوں، جن میں نیپال-چین سرحد کے پاس کے علاقے بھی شامل ہیں، کو پانی کی سطح پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نوواکوٹ اور دھادنگ میں ندی کے طاس (بیسن) کے پاس ہنگامی خدمات اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
بھارت کی طرف سے چوتھی امدادی پرواز روانہ
Standing with Nepal— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
The 4th flight carrying 11 tonnes of relief assistance landed in Nepal and relief material has been handed over.
It consists of a tunnel technical contingent along with equipment for search & rescue operations; a team of forensics experts for DNA analysis… pic.twitter.com/Ahei0Tmnkd
بھارت نے اتوار کے روز کاٹھمانڈو کے لیے اپنی چوتھی امدادی پرواز بھیجی۔ اس میں نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کاموں میں مدد کے لیے 11 ٹن ضروری سامان اور خاص طور پر تربیت یافتہ عملہ بھیجا گیا ہے۔ نیپال میں بھارت کے سفیر نوین شریواستو کی جانب سے اعلان کردہ اس امدادی کھیپ میں رہنے اور بچاؤ کے لیے ضروری سامان شامل تھا، جیسے کہ کمبل، سلیپنگ بیگز، ترپال، پلاسٹک شیٹس اور ہائیجین کٹس۔
انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کے علاوہ، طیارے میں ایک تکنیکی ٹیم بھی بھیجی گئی جو خاص طور پر مشکل سرنگوں میں تلاش اور بچاؤ (سرچ اینڈ ریسکیو) کے کاموں کے لیے تیار تھی۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے خصوصی آلات سے لیس فورینسک ماہرین کی ایک ٹیم بھی اس پرواز سے پہنچی، تاکہ متاثرین کی شناخت اور فورینسک جانچ میں مقامی حکام کی مدد کی جا سکے۔ یہ حالیہ کھیپ بحران کے وقت نیپال کو فوری طور پر تکنیکی، طبی اور مادی مدد فراہم کرنے کی بھارت کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ نیپال میں 26 اگست کو آنے والے تباہ کن بھوٹے کوشی ندی کے سیلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کام تیز ہو گئے ہیں، اور بھارت زمین اور ہوا دونوں راستوں سے اپنی امداد بڑھا رہا ہے۔
امریکہ کا 3.6 ملین ڈالر کی امداد کا اعلان
There is no higher priority for us than the safety of American citizens. Our embassies in Nepal and China are working closely to assist Americans and support disaster relief efforts. The United States is standing with the people of Nepal by providing more than $3.6 million worth…— Department of State (@StateDept) August 29, 2026
نیپال میں ہولناک سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر امریکی محکمہ خارجہ نے سنیچر کے روز کہا کہ وہ اس ہمالیائی ملک کو 3.6 ملین ڈالر سے زیادہ کی انسانی امداد فراہم کرے گا۔ 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ امدادی سامان میں سیلاب سے متاثرہ 10,000 خاندانوں کے لیے ہنگامی غذائی امداد بھی شامل ہے۔
پوسٹ میں کہا گیا کہ 'امریکہ نیپال کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور 3.6 ملین ڈالر سے زائد کی جان بچانے والی انسانی امداد فراہم کر رہا ہے۔ اس میں سیلاب سے متاثرہ 10,000 خاندانوں کے لیے تین ماہ تک کی ہنگامی غذائی امداد بھی شامل ہے۔' امریکی شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ 'امریکی شہریوں کی حفاظت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ نیپال اور چین میں ہمارے سفارت خانے امریکیوں کی مدد کرنے اور آفات سے نمٹنے کے امدادی کاموں میں تعاون فراہم کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔'
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढीको बहाव थप केही बढेको सूचना प्राप्त भएकोले रसुवा, नुवाकोट, धादिंङ, चितवनलगायतका प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका, तटीय क्षेत्रमा रहेका एवं अन्य सम्बन्धित सबैमा सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध छ। थप सूचना प्राप्त हुनसाथ अद्याधिक गर्नेछौं।— NDRRMA (@NDRRMA_Nepal) August 30, 2026
ہائیڈرو پروجیکٹس اور سولر پلانٹس کو بھاری نقصان
نیپال میں اچانک آنے والے سیلاب نے بڑے ہائیڈرو پروجیکٹس اور سولر پلانٹس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ تریشولی ندی کے کنارے واقع ایک سولر پلانٹ کا بڑا حصہ ملبے تلے دب کر تباہ ہو گیا ہے۔
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