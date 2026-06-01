نیپال نے بھی بھارتی زمین پر قبضہ کیا، بالین شاہ کا پارلیمنٹ میں بلا جھجک بیان، وزارت خارجہ نے جاری کی وضاحت
نیپالی وزیر اعظم نے یہ ریمارکس پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہے جس کی متعدد ارکان پارلیمنٹ نے شدید مخالفت کی۔
Published : June 1, 2026 at 9:19 AM IST
کھٹمنڈو: نیپال کے وزیر اعظم بلیندر شاہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بھارت کے بارے میں مسلسل بیانات دے رہے ہیں۔ اتوار کو انہوں نے ایک اور متنازعہ بیان جاری کیا۔ پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں بالین شاہ نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا ہے کہ ان کا ملک ہندوستانی سرزمین پر "قبضہ" کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے ہماری سرزمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ نیپالی وزیر اعظم کے اس بیان نے تنازعہ کو جنم دیا ہے۔
اس کا جواب دیتے ہوئے نیپال کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوک بہادر پاودیل چھتری نے واضح کیا کہ وزیر اعظم کا بیان خاص طور پر سرحد کے ساتھ نو مینز لینڈ ایریا میں تجاوزات سے متعلق ہے۔ بالین شاہ نیپال کی پارلیمنٹ کے اجلاس میں پہلی بار بول رہے تھے، نیپال کی پارلیمنٹ کا اجلاس 11 مئی کو شروع ہوا تھا۔ شاہ نے مزید کہا کہ ہندوستان اور نیپال نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تاریخ دانوں، سروے کرنے والوں اور ماہرین کی مدد لینے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھٹمنڈو نے یہ معاملہ چین اور برطانیہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔
بھارت نے نیپال کے اعتراض کو مسترد کر دیا
اطلاعات کے مطابق نیپال اور بھارت کے درمیان لیپولیکھ، لمپیادھورا اور کالاپانی پر دیرینہ سرحدی تنازعہ چلا آ رہا ہے۔ دونوں ممالک ان علاقوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دریں اثنا، بھارت کا موقف ہے کہ یہ علاقے اتراکھنڈ کا حصہ ہیں اور اس نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو باہمی بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ شاہ کے تبصروں پر ہندوستانی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم، اس ماہ کے شروع میں، اس نے طویل عرصے سے قائم لیپولیکھ پاس کے ذریعے آنے والی کیلاش مانسروور یاترا پر نیپال کے اعتراض کو مسترد کر دیا تھا۔
ماہرین کی مدد سے مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر اتفاق
بھارت نے خطے میں کھٹمنڈو کے علاقائی دعوؤں کو "یکطرفہ مصنوعی توسیع" کے طور پر مسترد کر دیا اور کہا کہ اسے بھارتی حکومت قبول نہیں کرتی۔ اتوار کے روز، شاہ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ نیپال حکومت نے سرکاری طور پر ہندوستان کو ایک سفارتی نوٹ بھیجا ہے، جس میں لیپولیکھ سمیت ہندوستانی علاقوں پر اس کا قبضہ بتایا گیا ہے اور یہ کہ انہیں پہلے ہی جواب مل چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک نے تاریخ دانوں، سروے کاروں اور متعلقہ ماہرین کی مدد سے اس مسئلے کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
نہ صرف بھارت نے نیپال نے بھی
جب ایک رکن پارلیمنٹ نے خاص طور پر لمپیادھورا، لیپولیکھ اور کالاپانی علاقوں کے تنازعہ پر حکومت کا نقطۂ نظر پوچھا تو شاہ نے کہا کہ نہ صرف ہندوستان نے نیپال کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے بلکہ نیپال نے بھی اپنے جنوبی پڑوسی کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "آپ کو کچھ جان کر حیرت ہوگی جو میں نے حال ہی میں وزیر اعظم بننے کے بعد سیکھی ہے۔ نہ صرف بھارت نے نیپالی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے بلکہ نیپال نے بھی کئی جگہوں پر بھارتی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے"۔
کھٹمنڈو نے یہ معاملہ برطانیہ کے ساتھ اٹھایا
اب دونوں ممالک کو حقائق کا مطالعہ کرنا چاہیے اور دوست بن کر مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ یہ تینوں علاقے ہندوستان، تبت اور نیپال کے سہ رخی کے قریب واقع ہیں۔ شاہ نے کہا کہ کھٹمنڈو نے چین اور برطانیہ کے ساتھ بھی معاملہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ برطانیہ کے ساتھ اٹھایا کیونکہ یہ اس وقت کا ہے جب برطانوی حکومت نے علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ نیپال کے ہندوستانی علاقے پر قبضے کے بارے میں شاہ کے تبصرے نے تنازعہ کو جنم دیا ہے۔
اپنا بیان واپس لینے کا دباؤ
اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ بشمول نیپالی کانگریس کی بسنا تھاپا اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رمیش مالا نے شاہ کے ریمارکس پر اعتراض کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں پارلیمانی ریکارڈ سے خارج کردیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے اس دعوے کی تائید کے لیے ثبوت فراہم کریں کہ نیپال نے ہندوستانی علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے یا پھر اپنا بیان واپس لیں۔ نیپال کے سابق وزیر خارجہ پردیپ گیاوالی نے بھی مبینہ طور پر شاہ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہت سے نیپالی سوشل میڈیا صارفین نے وزیر اعظم کے اس بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جب کہ کئی ماہرین نے اسے مسترد کر دیا۔