نیپال کے سابق وزیر اعظم کے پی اولی اور وزیر داخلہ رمیش لیکھک گرفتار، مظاہروں میں ہلاکتوں پر کارروائی
پولیس نے طاقتور کمیونسٹ لیڈر کو دارالحکومت کھٹمنڈو کے مضافات میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔
Published : March 28, 2026 at 10:28 AM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں پولیس نے سنیچر کی صبح سابق وزیر اعظم کھڈگا پرساد اولی کو ستمبر میں ہوئے پرتشدد مظاہروں کے دوران درجنوں افراد کی ہلاکت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں کے پی اولی کو حکومت سے دستبردار ہونا پڑا تھا اور اس کے نتیجے میں نئے انتخابات ہوئے۔
انتخابات کے بعد اقتدار میں آئے نئے حکام نے طاقتور کمیونسٹ رہنما کو دارالحکومت کھٹمنڈو کے مضافات میں واقع ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر حکام کو مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دینے کا الزام ہے۔
وزیر داخلہ سودان گرونگ نے سوشل میڈیا پر ان گرفتاریوں کا اعلان کیا۔ گرونگ نے لکھا کہ "کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ ہم نے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی اور سابق وزیر داخلہ رمیش لیکھک کو گرفتار کر لیا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ''یہ کسی کے خلاف انتقام نہیں ہے، یہ تو انصاف کی شروعات ہے۔'' حکومت کی طرف سے قائم کردہ کمیشن کی تحقیقات میں اولی، لیکھک اور احتجاج کے وقت پولیس کے سربراہ کو 10 سال تک قید کی سزا کا مطالبہ کیا گیا تھا۔
متعلقہ خبر: نیپال: جنریشن زیڈ تحریک کے دوران تشدد معاملہ، سابق وزیر اعظم اولی کے ملک سے باہر جانے پر پابندی
حکومت کی جانب سے ہدایات ملنے کے بعد کی گئیں یہ گرفتاریاں ریپر سے سیاست دان بنے بلیندر شاہ کی سربراہی میں نئی حکومت کے اس ماہ کے شروع میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں ان کی راسٹریہ سواتنتر پارٹی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد اقتدار سنبھالنے کے ایک دن بعد ہوئی ہیں۔
بلیندر شاہ اور گرونگ نے انتخابات کے دوران ہلاک شدگان اور زخمیوں کے لیے انصاف کا وعدہ کیا تھا۔ آٹھ اور نو ستمبر کو بدعنوانی اور ناقص حکمرانی کے خلاف نوجوانوں کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے بعد یہ ملک کا پہلا الیکشن تھا جس میں 76 افراد ہلاک اور 2,300 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جین زیڈ تحریک کے دوران مشتعل ہجوم نے وزیراعظم اور صدر کے دفاتر، پولیس اسٹیشنز اور اعلیٰ سیاستدانوں کے گھروں کو نذر آتش کر دیا جس کے بعد وہ فوج کے ہیلی کاپٹروں پر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
"جین زیڈ" کے کارکنوں کے مظاہروں کے بعد 12 ستمبر کو نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم (عبوری)، سشیلا کارکی کی تقرری کی گئی، جو سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جج ہیں۔ اس دوران انہوں نے انتخابات اور اقتدار کی منتقلی کے دوران خدمات انجام دیں۔
مزید پڑھیں:
نیپال انتخابات میں آر ایس پی نے تاریخی فتح حاصل کی، بلیندر شاہ نے سابق وزیراعظم اولی کو دی شکست
سوشیلا کارکی نیپال کی عبوری وزیر اعظم بن گئیں، صدر رام چندر پوڈیل نے حلف دلایا
نیپال جن زیڈ احتجاج: منیشا کوئرالا نے تشدد کی مذمت کی،'سنی سنسکاری کی تلسی کماری' اداکار نے جذباتی اپیل کی
نیپال کے سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو احتجاجیوں نے زندہ جلا دیا، راجی لکشمی چتراکر زیر علاج