بالین شاہ کی پارٹی، آر ایس پی، نیپال میں کر رہی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ، کئی سیٹوں پر برتری، پرانی پارٹیاں کافی پیچھے
نئی پارٹی، راسٹریہ سواتنتر پارٹی نے نیپال کے ایوان نمائندگان کے انتخابات میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ابتدائی رجحانات میں کافی آگے۔
Published : March 6, 2026 at 11:45 AM IST
کھٹمنڈو: نو تشکیل شدہ راسٹریہ سواتنتر پارٹی یا آر ایس پی نے جمعرات کو ہونے والے ایوان نمائندگان (نیپالی پارلیمنٹ) کے انتخابات میں مضبوط شروعات کی ہے۔ ابتدائی نتائج کے مطابق آر ایس پی نے ایک سیٹ جیتی ہے اور وہ 44 سیٹوں پر آگے ہے۔ نیپالی کانگریس چار سیٹوں پر، سی پی این (یو ایم ایل) پانچ اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی ایک سیٹ پر آگے ہے۔ نیپال میں کل 165 نشستوں کے لیے انتخابات ہوئے۔
اس الیکشن میں تقریباً 60 فیصد ووٹروں نے حصہ لیا اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن ملکی سیاست کو ایک نئی سمت لے جائے گا۔ خبر کے مطابق نیپال کی نو تشکیل شدہ راسٹریہ سواتنتر پارٹی (RSP) جمعہ کو ملک کے پہلے عام انتخابات میں ووٹوں کی ابتدائی گنتی میں برتری حاصل کرلی ہے۔ جب سے پُرتشدد Gen Z احتجاج کے پی شرما اولی کی قیادت والی مخلوط حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔
آر ایس پی نے کھاتہ کھولا
سابق ریپر بلیندرا شاہ کی قیادت میں آر ایس پی نے، جو کھٹمنڈو کے میئر بھی تھے، ایک سیٹ جیتی اور دوسری 36 پر آگے ہے، جب کہ نیپالی کانگریس پانچ پر آگے ہے، ابتدائی نتائج کے مطابق 46 سیٹوں پر جہاں گنتی جاری ہے۔ معزول وزیر اعظم اولی کی سی پی این (یو ایم ایل) تین سیٹوں پر آگے تھی اور نیپالی کمیونسٹ پارٹی ایک پر آگے ہے۔
آر ایس پی نے کھٹمنڈو سے جیت حاصل کی
قبل ازیں نیپال میں جمعرات کو ایوانِ نمائندگان کے انتخابات کے دوران تقریباً 60 فیصد ووٹ ڈالنے کا مشاہدہ کیا گیا۔ گزشتہ سال کے پی شرما اولی کی زیرِ قیادت مخلوط حکومت کو گرانے والے پرتشدد جنرل زیڈ مظاہروں کے بعد سے ملک کے پہلے انتخابات منعقد ہوئے۔ آر ایس پی کی مرکزی کمیٹی کے رکن آر کے ڈھنگانہ کے مطابق، آر ایس پی نے کھٹمنڈو 1 کا حلقہ جیت لیا ہے اور اس کے امیدوار رنجو درشنا نے "بڑے مارجن" سے کامیابی حاصل کی ہے۔
جنرل زیڈ تحریک کے بعد نیپال کا پہلا بڑا الیکشن
یہ یاد رہے کہ گزشتہ سال کے پرتشدد جنرل زیڈ مظاہروں کے بعد یہ نیپال کی تاریخ کے پہلے بڑے انتخابات ہیں۔ ان مظاہروں نے بدعنوانی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں کے پی شرما اولی کی قیادت والی مخلوط حکومت گر گئی۔ آر ایس پی امیدوار رنجو درشنا نے کھٹمنڈو-1 سیٹ پر کافی فرق سے کامیابی حاصل کی۔ آر ایس پی سنٹرل کمیٹی کے رکن آر کے ڈھنگانہ کے مطابق، رنجو نے 10,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، جو ان کے قریبی حریف نیپالی کانگریس کے پربال تھاپا چھتری سے تقریباً دوگنا ہیں۔ تاہم الیکشن کمیشن نے ابھی تک باضابطہ طور پر فتح کا اعلان نہیں کیا۔
کب پڑی تھی راسٹریہ سواتنتر پارٹی کی بنیاد؟
راسٹریہ سواتنتر پارٹی کی بنیاد 2022 میں رکھی گئی تھی۔ کھٹمنڈو کے سابق میئر بلیندر شاہ، جنہیں بیلن کہا جاتا ہے، سابق وزیر اعظم اور سی پی این (یو ایم ایل) کے صدر کے پی شرما اولی پر جھپا-5 سیٹ پر آگے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کھٹمنڈو کی تمام 10 سیٹوں پر آر ایس پی آگے ہے۔ آر ایس پی کی بنیاد 2022 میں رکھی گئی تھی اور اسے انتخابی مہم کے دوران نوجوانوں کی جانب سے نمایاں حمایت حاصل تھی۔ بلین شاہ کو پارٹی کی جانب سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار تصور کیا جا رہا ہے۔ دریں اثنا، نیپالی کانگریس اور سی پی این (یو ایم ایل) اس حکومت کا حصہ تھے جسے گزشتہ سال جنرل زیڈ کے احتجاج کے دوران گرا دیا گیا تھا۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن تھاپا ان کی پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، جب کہ سی پی این (یو ایم ایل) نے اولی کو اپنے وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر پیش کیا ہے۔
ووٹوں کی گنتی جمعرات کی رات دیر گئے شروع ہوئی
نیپال میں تقریباً 18.9 ملین ووٹرز نے 275 رکنی ایوان نمائندگان کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان میں سے 165 نشستیں براہ راست ووٹوں کے ذریعے منتخب کی جاتی ہیں، یعنی فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ (FPTP)، جب کہ 110 سیٹیں حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے تقسیم ہوتی ہیں۔ 3,400 سے زیادہ امیدوار FPTP اور 3,135 متناسب امیدواروں میں حصہ لے رہے تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹوں کی گنتی جمعرات کی رات گئے شروع ہوئی اور توقع ہے کہ جمعے کی رات تک مکمل ہو جائے گی۔ فی الحال، ابتدائی نتائج میں راسٹریہ سواتنتر پارٹی (RSP) کی مضبوط لہر دکھائی دے رہی ہے، جو نیپال کی سیاست میں تبدیلی کے لیے نوجوانوں کے مطالبے کی عکاسی کرتی ہے۔