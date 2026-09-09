نیپال میں سیلاب کے بعد زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5 ریکارڈ
نیپال کے دارالحکومت کاٹھمنڈو میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں؛ تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔
Published : September 9, 2026 at 9:05 AM IST
کاٹھمنڈو: نیپال کے کچھ حصوں میں منگل کی دیر شام 5.0 شدت کا معتدل زلزلہ آیا۔ نیشنل سینٹر آف سیسمولوجی کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، یہ زلزلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:38 بجے آیا۔ زلزلے کا مرکز شمال مغربی نیپال میں 29.022° N عرض بلد اور 83.978° E طول بلد پر ریکارڈ کیا گیا، جب کہ اس کی گہرائی زمین کی سطح سے 143 کلومیٹر نیچے درج کی گئی۔
زلزلے کا مرکز کافی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے سطحِ زمین پر اس کا اثر محدود رہنے کی امید ظاہر کی گئی ہے۔ فی الحال صورت حال کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ابھی تک کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کی تباہی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب نیپال پہلے ہی ایک شدید انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔
EQ of M: 5.0, On: 08/09/2026 21:38:39 IST, Lat: 29.022 N, Long: 83.978 E, Depth: 143 Km, Location: Nepal.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 8, 2026
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سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1,366 ہو گئی، 4,077 لوگ تاحال لاپتہ
پچھلے مہینے ملک میں بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کا آج چودہواں دن ہے۔ گذشہ رات آٹھ بجے تک کے اعداد و شمار کے مطابق، نیپال پولیس نے بتایا کہ سیلاب کی وجہ سے 1,366 لوگوں کی موت کی اطلاع ہے، جب کہ آفت سے متاثرہ علاقے میں 4,077 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔
ملنے والے متاثرین کی سرکاری تفصیلات میں 533 مرد، 339 خواتین اور 502 جزوی انسانی باقیات شامل ہیں۔ اب تک ملنے والی لاشوں میں سے پولیس حکام نے 102 لاشوں کی شناخت کر کے انہیں آخری رسومات کے لیے ان کے خاندانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ جن لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی، انہیں محفوظ رکھنے کے لیے 1,147 لاشوں کو سخت فارنزک رہنما خطوط کے تحت زمین میں دفنا دیا گیا ہے۔
پولیس نے لاپتہ افراد کی بہت بڑی تعداد (4,077) بتائی ہے، جس میں مقامی رہائشی اور غیر ملکی سیاح دونوں شامل ہیں۔ لاپتہ نیپالی شہریوں کی تعداد 3,469 ہے، جس میں 2,907 مرد اور 562 خواتین شامل ہیں۔ لاپتہ غیر ملکی شہریوں کی تعداد 598 ہے، جس میں 269 مرد اور 329 خواتین شامل ہیں۔
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نیپال پولیس کے جوانوں کی قیادت میں بچاؤ اور طبی کوششوں کے تحت 9,254 لوگوں کو بچایا گیا یا وہ زخمی حالت میں پائے گئے۔ ان میں 6,380 مرد، 2,824 خواتین اور 50 نامعلوم افراد شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، حکام کی جانب سے چلائے جانے والے عارضی پناہ گاہوں میں 3,030 بے گھر لوگوں کو پناہ دی جا رہی ہے۔
متاثرین کی شناخت میں مدد کے لیے، خصوصی ٹیموں نے 2,698 ڈی این اے نمونے اکٹھے کیے ہیں۔ ان میں 1,286 نمونے ہلاک ہونے والے لوگوں کے ہیں اور 1,412 نمونے ان رشتہ داروں کے ہیں جو اپنے لاپتہ اہلخانہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ لاپتہ رشتہ داروں کی شناخت کرنے میں لوگوں کی مدد کے لیے، غیر شناخت شدہ 1,310 متاثرین کی پروفائلز اور تصاویر بھی سرکاری ویب سائٹ پر اپ لوڈ کی گئی ہیں۔
ان آپریشنز کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی سامان اور انتظام کی تیاری کی ضرورت پڑی، جس میں نیپال پولیس کے 7,975 جوان زمین پر سرگرمی سے تعینات کیے گئے ہیں۔ اس آفت کے دوران راحت رسانی کے کاموں میں مصروف پولیس کے 65 جوان براہِ راست متاثر ہوئے ہیں اور 25 افسران سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔
بچاؤ کے کاموں کے ساتھ ساتھ، پولیس ٹیموں نے 158 کمیونٹی بیداری اور آفت سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے پروگرام چلائے، جن سے 43,943 مقامی لوگ وابستہ ہوئے۔ اس سے قبل، دن میں نیپال کی وزارتِ خارجہ کی جانب سے گذشتہ روز دوپہر دو بجے جاری کردہ سرکاری اپڈیٹ کے مطابق، لاپتہ افراد میں 35 ممالک کے تقریباً 600 غیر ملکی شہری شامل ہیں۔
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