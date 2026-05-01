نیپال میں خوفناک سڑک حادثہ: جیپ 700 میٹر گہری کھائی میں گر گئی، بیساکھ پورنیما کے تہوار پر جانے والے 17 افراد ہلاک

موسلا دھار بارش ہورہی تھی جس کی وجہ سے پہاڑی راستے پر کافی کیچڑ جمع ہوگیا تھا۔ اس کچی سڑک پر جیپ اچانک پھسل گئی۔

نیپال جیپ حادثہ (IANS علامتی تصویر)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 1, 2026 at 8:00 AM IST

کھٹمنڈو، نیپال: پڑوسی ملک نیپال کے ضلع رولپا سے دل دہلا دینے والے سڑک حادثے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ایک نجی جیپ بے قابو ہو کر 700 میٹر گہری کھائی میں جا گری ۔ اس خوفناک حادثے میں کم از کم 17 افراد المناک طور پر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہ حادثہ جمعرات کو رولپا ضلع میں تھاوانگ دیہی میونسپلٹی کے جلجالا علاقے میں پیش آیا۔

پولیس کے مطابق نجی جیپ مقامی لوگوں نے کرائے پر لی تھی۔ یہ مسافر جمعہ کو جلجالا میں بیساکھ پورنیما تہوار میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ موسلادھار بارش کی وجہ سے پہاڑی راستے پر کافی کیچڑ جمع ہو گیا تھا۔ اس کچی سڑک پر جیپ اچانک پھسل گئی اور ڈرائیور گاڑی سے کنٹرول کھو بیٹھا۔ جیپ تیزی سے ڈھلوان سے نیچے گر گئی اور تقریباً 700 میٹر نیچے گہری کھائی میں جاگری۔

ضلع پولیس آفس، رولپا کے پولیس انسپکٹر اور انفارمیشن آفیسر سنیل تھاپا نیپالی نے بتایا کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں موسلادھار بارش نے امدادی کارروائیوں میں اہم چیلنجز کا سامنا کیا۔ پولیس نے یہ بھی واضح کیا کہ گاڑی پر سوار مسافروں کی صحیح تعداد کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے جس سے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔

افراتفری اور چیخیں

حادثے کے فوراً بعد جائے وقوعہ پر چیخ و پکار مچ گئی جس سے پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ اندھیرے اور موسلا دھار بارش کے درمیان لوگ بے تابانہ انداز میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے نظر آئے۔ کھائی کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ امدادی کارکنوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

