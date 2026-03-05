نیپال میں گذشتہ سال تخت الٹنے والے جنزی مظاہروں کے بعد پہلےعام انتخابات منعقد کئے گئے
ووٹرز ایوانِ نمائندگان، پارلیمنٹ کے ایوانِ زیریں کے لیے براہِ راست 165 ارکان کا انتخاب کر رہے ہیں۔
Published : March 5, 2026 at 11:27 AM IST
کھٹمنڈو: نیپالی شہریوں نے جمعرات کی صبح تمام 165 حلقوں کے پولنگ بوتھوں پر پہنچنا شروع کیا تاکہ اہم عام انتخابات میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے جاسکیں۔
18.9 ملین سے زیادہ اہل نیپالی براہ راست ووٹنگ کے تحت 165 نشستوں کے لیے 3,406 امیدواروں میں سے 275 رکنی ایوانِ نمائندگان کو منتخب کرنے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور 3,135 امیدوار متناسب ووٹنگ کے ذریعے 110 نشستوں کے لیے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور شام 5 بجے ختم ہوگی۔ بیلٹ بکس جمع ہونے کے فوراً بعد گنتی شروع ہو جائے گی۔
الیکشن کمیشن کے ترجمان نارائن پرساد بھٹارائی نے کہا، "جنوبی میدانی علاقوں، پہاڑی علاقے اور پہاڑی علاقے سمیت تمام حلقوں میں صبح 7 بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی۔" انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں پرامن ماحول میں انتخابات کا آغاز ہوا۔
انتخابات کے موقع پر یہاں ایک پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے، الیکشن کمشنر رام پرساد بھنڈاری نے بدھ کو کہا تھا کہ انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ووٹروں سے جمہوری مشق میں فعال اور جوش و خروش سے حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔
کھٹمنڈو میں موسم ٹھیک تھا، آسمان صاف تھا اور لوگ جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ جنزی نوجوانوں نے، 8 اور 9 ستمبر کو اپنے دو روزہ شدید مظاہروں کے ذریعے، نیپال کی کمیونسٹ پارٹی (یونیفائیڈ مارکسسٹ – لیننسٹ) CPN-UML کے سربراہ وزیر اعظم اولی کو معزول کر دیا جو نیپالی کانگریس کی حمایت سے مخلوط حکومت کی سربراہی کر رہے تھے جسے تقریباً دو تہائی اکثریت کی حمایت حاصل تھی۔
اولی کی برطرفی کے بعد صدر رام چندر پاڈیل نے 12 ستمبر کو ایوان نمائندگان کو تحلیل کر دیا اور سشیلا کارکی کو نگراں وزیر اعظم مقرر کیا۔ جنزی کی طرف سے اٹھائے گئے بڑے مسائل انسداد بدعنوانی، گڈ گورننس، اقربا پروری کا خاتمہ، سیاسی قیادت میں نسل در نسل تبدیلی وغیرہ ہیں۔
بدھ سے نیپال نے انتخابات کے لیے تین دن کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق کل 10,967 پولنگ بوتھ اور 23,112 پولنگ مراکز ہیں۔ الیکشن میں 65 سیاسی جماعتیں حصہ لے رہی ہیں۔