نیپال سیلاب: تقریباً 160 افراد ہلاک، کم از کم 133 بھارتیوں سمیت 750 سے زیادہ لوگ لاپتہ
متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن کے لیے نیپال فوج، آرمڈ پولیس فورس اور نیپال پولیس کے اہلکار سرگرم ہیں۔
Published : August 27, 2026 at 7:53 AM IST
نئی دہلی: بدھ کے روز تبت سے اٹھنے والے ایک بڑے سیلابی ریلے نے وسطی نیپال میں شدید تباہی مچائی۔ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں تقریباً 160 افراد ہلاک ہو گئے جب کہ 133 ہندوستانی شہریوں سمیت 750 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس سیلاب نے کئی قصبوں اور دیہاتوں کا نام و نشان مٹا دیا، کئی اہم پُلوں کو بہا لے گیا اور ایک درجن کے قریب پن بجلی پروجکٹس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق، نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ تبت کے خطے میں مقامی وقت کے مطابق صبح 8:37 بجے زلزلہ آیا اور اس کے ٹھیک تین منٹ بعد اچانک سیلاب کی اطلاع ملی۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے گلیشیئر پھٹا جس نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔
حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب کا یہ ریلا بھوٹے کوشی ندی سے ہوتا ہوا تبت کی سرحد سے متصل اضلاع رسوا اور دھادنگ میں داخل ہوا۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق، نیپال اور تبت کی سرحد پر واقع لنڈے ندی میں چٹانیں گرنے اور پانی کی سطح میں شدید اضافے کے باعث، یہ بڑا سیلابی ریلہ رسوا ضلع کے سرحدی قصبے تیمورے میں بھوٹے کوشی کے راستے تریشولی ندی میں داخل ہوا۔
For assistance and information related to Indian nationals that have been affected by the flash floods in Nepal today, the following emergency numbers may be contacted:— IndiaInNepal (@IndiaInNepal) August 26, 2026
+977 985 131 6807
+977 970 910 7500
(Both emergency numbers can also be contacted through WhatsApp)…
اس کے بعد یہ سیلاب ندی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع جیسے نوواکوٹ، چتوان، گورکھا، تناہو اور نولپراسی ایسٹ تک پھیل گیا، جس نے دارالحکومت کاٹھمنڈو سے تقریباً 70 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر تک کے علاقوں کو اپنی زد میں لے لیا۔
نیپال پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ اچانک آئے اس سیلاب میں 157 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیپال حکومت کے مطابق تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں، جب کہ چین کے سرکاری نیوز چینل سی جی ٹی این کا کہنا ہے کہ سرحد کے چینی حصے میں تین افراد ہلاک اور 265 لاپتہ ہوئے ہیں۔
متاثرہ علاقوں سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں مٹیالے پانی، چٹانوں اور ملبے کا ایک طاقتور ریلا سرحدی علاقے سے گزرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جس دوران پانی کی تیز لہروں کو عمارتوں اور گاڑیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔
ایک ویڈیو کلپ میں ایک چار منزلہ عمارت کو بپھرے ہوئے پانی میں بہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایک اور ویڈیو میں رسوا ضلع میں ایک کار تیز رفتار سیلابی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ ایک اور ویڈیو کلپ میں پانی کے شدید دباؤ اور طاقت کی وجہ سے ایک طویل پل دو ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہوا دکھائی دیا۔
دیگر ویڈیو کلپس میں طاقتور لہروں کو پلوں سے ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد وہ منہدم ہو کر بہہ گئے۔ دھادنگ ضلع سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ سیلابی پانی ایک پل سے ٹکرایا، جس کے بعد وہ ڈھانچہ گر گیا اور پانی کے ساتھ بہہ گیا۔
ایک اور ویڈیو میں مٹیالا پانی تیزی سے ایک پل کو اپنے گھیرے میں لیتا اور تقریباً 30 سیکنڈ میں اسے بہا کر لے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے تقریباً 100 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 30 کاٹھمنڈو کے تریبھون یونیورسٹی ٹیچنگ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے نیپالی ہم منصب بالیندر شاہ سے بات کی اور انہیں اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نئی دہلی پہلے ہی پڑوسی ملک کو امدادی سامان کی پہلی قسط بھیج چکا ہے۔
کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے اچانک آنے والے سیلاب سے متاثرہ بھارتی شہریوں کی مدد اور جانکاری کے لیے ہنگامی نمبر جاری کر دیے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ لوگ 6807 131 985 977+ یا 7500 910 970 977+ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
ایکس پر ایک اور پوسٹ میں بتایا گیا کہ بھارتی سفارت خانہ نیپال میں آنے والے اچانک سیلاب سے متاثرہ بھارتی شہریوں کے جلد بچاؤ اور امداد کے لیے حکومتِ نیپال کے متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ نیپال حکومت کے تعاون سے بچاؤ اور امدادی کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
نیپال ٹورازم بورڈ نے بھی مدد کے لیے اسی طرح کے نمبر جاری کیے ہیں، جن میں ٹول فری ہنگامی نمبر 1234، ہاٹ لائن 1144 اور ٹورسٹ پولیس کا نمبر 9851289445 شامل ہیں۔ بیجنگ میں موجود بھارتی سفارت خانے نے بھی ایک ہیلپ لائن نمبر 4905 1428 185 0086 جاری کیا ہے، جس پر واٹس ایپ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
حکام کے مطابق تقریباً 750 لاپتہ افراد میں کم از کم 133 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی (این آر آئیز) شامل ہیں۔ بھارتی شہریوں میں سے کم از کم 50 افراد کیلاش مانسروور یاترا کے عقیدت مند تھے۔ بھارت میں قائم ایک غیر منافع بخش تنظیم 'ایشا فاؤنڈیشن' نے بتایا کہ اس کے 77 ارکان، جو ایک امیگریشن سینٹر میں موجود تھے، لاپتہ ہیں۔ فاؤنڈیشن کے بانی سدگرو نے کہا کہ "امیگریشن آفس میں موجود کسی بھی شخص کے بارے میں ابھی تک کوئی باضابطہ جانکاری نہیں ملی ہے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ 495 افراد بحفاظت واپس لوٹ آئے ہیں۔
نیپال حکومت نے بعد میں بتایا کہ اس مخصوص امیگریشن سینٹر کا پورا عملہ بھی لاپتہ ہے۔ تامل ناڈو کے حکام کے مطابق، لاپتہ سیاحوں میں سے 37 کا تعلق تھانجاور سے ہے۔ اتر پردیش اور کیرالہ سمیت کئی دیگر بھارتی ریاستوں نے بھی ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں، کیونکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے شہری بھی نیپال میں پھنسے ہوئے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔
بھارتی شہریوں اور غیر مقیم بھارتیوں (این آر آئیز) کے علاوہ، باقی ماندہ لاپتہ سیاحوں کا تعلق دو درجن سے زائد ممالک سے ہے، جن میں امریکہ، ملائیشیا، برطانیہ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ، وزیر خارجہ ششیر کھنال نے ایوانِ نمائندگان کو مطلع کیا کہ مختلف مقامات سے نیپال آرمی کے 44 اہلکاروں سمیت 80 سکیورٹی اہلکار بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔
انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نیپال (آئی پی پی اے این) کے ایک بیان کے مطابق، اچانک آنے والے اس سیلاب نے نوواکوٹ اور رسوا اضلاع میں واقع 354 میگاواٹ کی مجموعی صلاحیت کے حامل آٹھ فعال پن بجلی پروجکٹوں اور پانچ زیر تعمیر منصوبوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
سیلاب سے متاثر ہونے والے بڑے فعال پن بجلی منصوبوں میں رسوا گڑھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ (111 میگاواٹ)، سنجین کھولا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ (78 میگاواٹ) اور اپر تریشولی 3 اے (60 میگاواٹ) شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات اور ہائیڈرولوجی کے مطابق، بدھ کو آنے والا یہ سیلاب رسوا ضلع میں ہونے والی بارش کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔
نیپال کے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے دوپہر کے وقت ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "چینی حکام سے موصول ہونے والی جانکاری کے مطابق، چونکہ ندی کے بند ہونے والے مقام پر بننے والی جھیل سے پانی ابھی پوری طرح نہیں نکلا ہے، اس لیے بھوٹے کوشی اور تریشولی کے علاقوں میں خطرہ برقرار ہے۔" محکمے نے لوگوں سے ندیوں سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی اپیل کی ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی نے دن کے آخری حصے میں ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "چونکہ ندی کے بند ہونے والے مقام پر جھیل کا پانی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، لیکن بھوٹے کوشی اور تریشولی کے علاقوں میں خطرہ اب بھی موجود ہے، اور لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اگلی اپڈیٹ جاری ہونے تک ندی سے دور رہیں اور محفوظ مقامات پر قیام کریں۔"
روزنامہ 'کاٹھمنڈو پوسٹ' کے مطابق، بھوٹے کوشی ندی میں آنے والا سیلاب نوواکوٹ کے علاقے بیتراوتی کو رسوا کے رسوا گڑھی بارڈر کراسنگ سے جوڑنے والی 42 کلومیٹر طویل سڑک کو بہا لے گیا۔ حکومت نے بعد میں بتایا کہ بدھ کو آنے والے اس اچانک سیلاب میں گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے استعمال ہونے والے 19 پل بہہ گئے ہیں۔
صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے نیپال کے وزیر اعظم شاہ کی صدارت میں ہونے والے ایک ہنگامی اجلاس کے بعد، متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بچاؤ کے کاموں کے لیے نیپال فوج، آرمڈ پولیس فورس اور نیپال پولیس کے اہلکاروں کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، وزیر اعظم شاہ نے ان المناک واقعات میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
انہوں نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ افراد کو تمام ضروری امداد فراہم کریں۔ نیپال آرمی کے ایک بیان کے مطابق، اچانک آنے والے سیلاب کے بعد فوج نے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے 12 ہیلی کاپٹر متحرک کیے۔ رسوا ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو بچایا گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ نیپال آرمی نے تریشولی میں 'ملٹری ٹریننگ سینٹر نمبر 1' پر ایک علاج مرکز بھی قائم کیا ہے، جہاں فوج کے طبی ماہرین متاثرہ لوگوں کو ہنگامی طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، ایمرجنسی میڈیکل ریسکیو ٹیم سے لیس فوج کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر بھی تریشولی کے ضلع ہسپتال کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ نے بدھ کے روز اس تباہ کن سیلاب کے بعد لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اور بچاؤ کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہنگامی امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے پیپلز آرمڈ پولیس کے شیگاٹس دستے کے کل 145 افسران اور اہلکاروں کو متاثرہ سرحدی بندرگاہ پر بھیج دیا گیا ہے۔
شی جن پنگ نے خطرے سے دوچار رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور زخمیوں کو بروقت طبی امداد فراہم کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ جانی نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ انہوں نے نگرانی اور قبل از وقت وارننگ کے نظام کو مضبوط بنانے، سائنسی بنیادوں پر بچاؤ کی کارروائیاں یقینی بنانے اور ثانوی آفات (اایک آفت کے بعد میں آنے والی آفت) سے بچاؤ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
چین کے سرکاری میڈیا 'گلوبل ٹائمز' نے رپورٹ کیا کہ مقامی حکومت نے متاثرہ علاقے میں اپنے اہلکار روانہ کر دیے ہیں، جہاں مواصلاتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ دوسری جانب، نیپال کے صدر رام چندر پاڈیل نے رسوا اور نوواکوٹ اضلاع میں اچانک آنے والے اس سیلاب کے باعث ہونے والے جانی و مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
گزشتہ سال بھی بھوٹے کوشی میں دو تباہ کن سیلاب آئے تھے، جنہوں نے رسوا ضلع میں شدید تباہی مچائی تھی اور کم از کم 10 افراد کی جان لے لی تھی۔
دیر گئے نیپالی وزیر اعظم شاہ نے بھارتی وزیر اعظم مودی کا یکجہتی کے گرمجوش الفاظ اور سیلاب سے متاثرہ ملک میں بچاؤ اور امدادی کارروائیوں کے لیے ہر ممکن انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی پیشکش کرنے پر شکریہ ادا کیا۔
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