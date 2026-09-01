نیپال سیلاب: مہلوکین کی تعداد 950 سے تجاوز کر گئی، تقریباً چار ہزار لوگ اب بھی لاپتہ
تلاش اور امدادی کارروائیوں کا ساتواں دن۔ ہندوستان کی وازار خارجہ نے جانکاری دی ہے کہ نیپال سے 158 ہندوستانیوں کو بحفاظت نکال لیاگیا ہے۔
Published : September 1, 2026 at 9:38 AM IST
کھٹمنڈو/نئی دہلی: نیپال میں تباہ کن سیلاب میں مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 950 ہو گئی ہے۔ آٹھ متاثرہ اضلاع سے درجنوں لاشیں نکالی گئی ہیں۔ تباہی کے سات دن گزر چکے ہیں، اور تلاش اور بچاؤ کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔ نیپال کی نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق 3,924 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔
26 اگست کو، نیپال-تبت سرحد کے قریب ایک گلیشیئر کے گرنے سے برف اور چٹان کے تودے گرے، جس سے پانی، کیچڑ اور ملبہ نیچے کی طرف بہہ گیا۔ اس سے شمالی اور وسطی نیپال کے متعدد قصبے اور دیہات تباہ ہوگئے، اہم بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، اور ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن سیلاب میں بہہ گئے۔
چین کی میڈیا رپورٹس کے مطابق سرحد کی چینی جانب بھی 16 افراد ہلاک ہوئے ہیں جب کہ تبت میں تقریباً 550 افراد لاپتہ ہیں۔
سیلاب زدہ نیپال سے 158 ہندوستانیوں کو بحفاظت نکالا گیا:
وزارت خارجہ ہند نے پیر کو اعلان کیا کہ گزشتہ ہفتے ہمالیائی ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد نیپال سے 158 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ پیر کی رات نو بجے تک وزارت کی طرف سے فراہم کردہ سرکاری معلومات کے مطابق، ہندوستان سے روانہ کی گئی خصوصی فرانزک اور ٹنل ریسکیو ٹیمیں تلاش، راحت اور ملبہ صاف کرنے کے کاموں میں مدد کررہی ہیں۔
طبی اور تکنیکی تعیناتیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے، وزارت خارجہ نے کہا کہ، "ہندوستان کی خصوصی فرانزک ٹیم نے آج کھٹمنڈو میں نیپال پولیس کی فرانزک سائنس لیبارٹری ٹیم کے ساتھ کام جاری رکھا۔ انہوں نے مختلف پروٹوکول اور دستاویزات کے عمل کو بہتر بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔"
نیپال اضافی بین الاقوامی امداد کا خواہاں
نیپال نے اضافی بین الاقوامی امداد کی درخواست کی ہے۔ جس میں ٹنل ریسکیو اور فرانزک آپریشنز کے لیے خصوصی آلات اور تکنیکی مدد بھی شامل ہے کیونکہ سیلاب کے بعد بچاؤ کی کوششیں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔
پیر کو کھٹمنڈو میں ایک پریس بریفنگ کے دوران، نیپال کی وزارت خارجہ کے ترجمان لوک بہادر چھتری نے بتایا کہ ملک نے امریکہ سے ضروری نان فوڈ آئٹمز اور خدمات — جیسے فریزر، ڈی این اے ٹیسٹنگ کٹس، اور لیڈار— کی درخواست کی ہے۔ امداد سے متعلق اشیاء جیسے سنگاپور سے ڈی وی آئی کٹس اور بیلی پل اور چین اور سنگاپور سے اعلیٰ صلاحیت والے ڈرون۔ اب تک، نیپال کو لاشوں کے انتظام کے لیے ایئر ٹائٹ بیگ مل چکے ہیں، اور اضافی بیگ فراہم کیے جا رہے ہیں۔
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