نیپال سیلاب: سرنگ میں 70 میٹر ملبہ صاف، چھ مزدوروں تک پہنچنے کے لیے ریسکیو آپریشن تیز
نیپالی فوج اور بھارتی امدادی اہلکار چلیم سرنگ کے اندر اور دیگر علاقوںہ میں مشترکہ طور پر ریسکیو کارروائی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
Published : September 13, 2026 at 3:40 PM IST
نوواکوت: نیپال میں شدید سیلاب اور تباہ کن قدرتی آفت کے بعد چلیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی زیرِ زمین سرنگ میں پھنسے چھ مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بھارتی اور نیپالی امدادی ٹیمیں بھاری مشینری کی مدد سے سرنگ میں جمع مٹی اور ملبہ ہٹاتے ہوئے زیرِ زمین پاور ہاؤس کی جانب پیش قدمی کررہی ہیں۔ نیپال میں بھارت کے سفیر نوین سری واستوا نے ہفتے کے روز بتایا کہ سرنگ کے اندر کھدائی کرنے والی مشین، لوڈر اور باب کیٹ مشین پہنچانے کے بعد امدادی کارروائی میں تیزی آئی ہے۔
ان کے مطابق ریسکیو ٹیموں نے مزید تقریباً 70 میٹر ملبہ صاف کرلیا ہے۔ پروجیکٹ مینیجر کے حوالے سے بتایا گیا کہ سرنگ کے اندر پاور ہاؤس تقریباً مزید 60 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ امدادی کارکنوں نے رات بھر کارروائی جاری رکھنے کا منصوبہ بنایا تاکہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچا جاسکے جہاں چھ مزدوروں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو آپریشن میں بھارتی اور نیپالی اہلکار مشترکہ طور پر حصہ لے رہے ہیں۔
حکام کے مطابق بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے بھی ریسکیو مقام تک پہنچنے کے لیے رابطہ سڑک تیار کردی ہے، جس سے امدادی سامان اور بھاری مشینری کو جائے حادثہ کے قریب پہنچانے میں مدد ملی ہے۔ دوسری جانب نیپال کی فوج نے بتایا کہ سیافروبیسی سے چلیم سرنگ تک ایک کلومیٹر سے زیادہ طویل رسائی سڑک تعمیر کی گئی ہے۔ اس سڑک کے ذریعے ریسکیو آلات کو سرنگ کے قریب تک لے جانے میں آسانی ہوئی ہے۔
نیپالی فوج اور بھارتی امدادی اہلکار چلیم سرنگ کے اندر مشترکہ طور پر ریسکیو کارروائی کررہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن صرف چلیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تک محدود نہیں ہے۔ نیپالی فوج نے اپر تریشولی-3B ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے مقام پر بھی امدادی سرگرمیوں کو ترجیح دی ہے، جہاں 100 سے زیادہ فوجی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ نیپالی فوج کے اہلکار وہاں بھی سرچ اور ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اگرچہ امدادی ٹیموں نے سرنگ میں نمایاں پیش رفت کی ہے، تاہم ابھی تک سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی کہ ریسکیو اہلکاروں کا سرنگ میں پھنسے چھ مزدوروں سے براہِ راست رابطہ ہوگیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امدادی کارکنوں کو اس مقام کے قریب ہوا کی ایک جیب ملی ہے جہاں مزدوروں کے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے، تاہم صرف ہوا کی جیب ملنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اندر موجود افراد زندہ ہیں یا ان سے رابطہ قائم ہوگیا ہے۔
26 اگست کو نیپال-تبت سرحد کے قریب برف اور چٹانوں کے تودے گرنے سے پیدا ہونے والے فلیش فلڈ نے شمالی اور وسطی نیپال کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ سیلابی ریلوں نے مکانات، گاڑیوں، سڑکوں اور پلوں کو بہا دیا جبکہ متعدد ہائیڈرو پاور منصوبے بھی متاثر ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق اس قدرتی آفت میں تقریباً 1,400 افراد ہلاک ہوچکے ہیں، جبکہ 5,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔
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ہمالیائی سرحدی علاقے سے جنوب کی جانب بہنے والے بھوٹیکوشی دریا میں سیلابی پانی آنے کے بعد اس نے راستے میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہائیڈرو پاور منصوبوں سے منسلک تقریباً ایک درجن سرنگوں میں تقریباً 100 افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔