نیپال سیلاب: اب تک 586 ہلاکتوں کی تصدیق، 84 ہندوستانیوں سمیت 4,400 سے زیادہ کو ریسکیو کیا گیا، 15,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات
سیکورٹی فورسز، صحت کے ادارے، ریڈ کراس، نیپال اسکاؤٹس، رضاکار تنظیمیں، نجی شعبہ اور ترقیاتی شراکت دار مل کر کام کر رہے ہیں۔
Published : August 29, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : August 29, 2026 at 8:17 AM IST
نئی دہلی/کھٹمنڈو: نیپال کے بھوٹے کوشی اور ترشولی دریا کے علاقوں میں شدید سیلاب کے بعد مشترکہ بچاؤ اور امدادی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ 84 ہندوستانی شہریوں کو بحفاظت بچا لیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے مطابق، بچائے گئے افراد میں تمل ناڈو کے 21 شہری شامل ہیں جو جمعہ کو ہندوستان واپس آئے تھے، ساتھ ہی ترشولی-ون ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ پر کام کرنے والے 63 ملازمین بھی شامل ہیں۔
Update on Indian nationals impacted by the floods in Nepal ⬇️ pic.twitter.com/bIHHFT9943— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 28, 2026
مزید برآں، 149 ہندوستانی شہری چین سے بحفاظت نیپال پہنچ چکے ہیں، جب کہ تقریباً 400 لوگ سرحد کے چینی جانب محفوظ ہیں، اور سفارت خانے کے اہلکار ان کے انخلاء میں تعاون کر رہے ہیں۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی بڑے پیمانے پر بندش کی وجہ سے تقریباً 320 ہندوستانی شہریوں سے رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا ہے۔
Update on Indian nationals impacted by the floods in Nepal.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 28, 2026
Please see the names of 149 Indian nationals who safely crossed from China to Nepal today (28 August 2026 )
Details below ⬇️ pic.twitter.com/kvohBTAcAi
رکشا بندھن کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے، نیپال کے وزیر اعظم بلن شاہ نے آفت سے متاثرہ ہر شہری تک امداد پہنچانے کے لیے حکومت کے اٹل عزم کا اعادہ کیا۔
سیلاب زدہ بھوٹے کوشی ترشولی کوریڈور اور آس پاس کے علاقوں میں جاری بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے، بلیندر شاہ نے ایک فیس بک پوسٹ میں بچاؤ کی کوششوں اور ہنگامی ردعمل کے مشن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کیں۔
سیکورٹی ایجنسیاں، مقامی انتظامیہ، صحت کی ٹیمیں، اور بین الاقوامی شراکت داروں نے تلاش، بچاؤ اور بحالی کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے فورسز میں شمولیت اختیار کی ہے۔
مجموعی طور پر 15,431 سیکورٹی اہلکار تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں سرگرم ہیں، جن میں نیپالی فوج کے 6,755 اہلکار، نیپال پولیس کے 4,473، اور مسلح پولیس فورس نیپال کے 4,203 اہلکار شامل ہیں۔
شاہ نے کہا، "تلاشی اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے کل 15,431 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس میں نیپال پولیس کے 4,473 اہلکار، نیپالی فوج کے 6,755، اور آرمڈ پولیس فورس نیپال کے 4,203 اہلکار شامل ہیں، جو تمام متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں، بشمول رسووا اور بھوٹے کوشی-تریشولی۔"
آپریشنل ٹیموں نے کامیابی سے 4,451 افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ اس اعداد و شمار میں پھنسے ہوئے ہائیڈرو پاور ٹنل سے نکالے گئے 191 ملازمین اور دھنچے، ترشولی، تیمور اور سیابروبیسی میں 99 ہیلی کاپٹر شٹل پروازوں کے ذریعے بچائے گئے 517 افراد شامل ہیں۔
خصوصی ٹیمیں اپر ترشولی ہائیڈرو پاور پراجیکٹ، رسووا گڑھی ہائیڈرو پاور سٹیشن اور سرنگوں پر مشتمل دیگر اعلی خطرے والے مقامات پر پھنسے ہوئے ملازمین کو بچانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ حکام نے 129 غیر ملکی سیاحوں اور شہریوں کو بچایا اور ان کی شناخت کی ہے۔ وزارت خارجہ اس مقصد کے لیے ایک مخصوص ایمرجنسی کنٹرول روم چلا رہی ہے۔
راسووا سے کھٹمنڈو کو ملانے والے متبادل راستے ہلکی گاڑیوں کے لیے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں، کھٹمنڈو-مگلنگ جیسی بڑی شاہراہوں پر یک طرفہ ٹریفک رواں دواں ہے، اور دس 70 میٹر لمبے بیلی پلوں کے لیے ہندوستان اور چین سے باضابطہ درخواستیں کی گئی ہیں۔
بلن شاہ نے کہا، "ضروری بچاؤ اور امداد کے لیے ہندوستان، چین، اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل تال میل برقرار رکھا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی تعیناتی کو پرواز کی حفاظت، جغرافیائی رسائی، اور زمینی ضروریات کی بنیاد پر بہتر بنایا جا رہا ہے۔"
67.5 ملین نیپالی روپے کی رقم 15 متاثرہ مقامی علاقوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ 36 گھنٹوں کے اندر، 1.9 بلین نیپالی روپے وزیر اعظم کے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں جمع کرائے گئے، اور کابینہ کے تمام اراکین نے ایک ماہ کی تنخواہ عطیہ کی ہے۔
وزیر اعظم نے کہا کہ سیکورٹی فورسز، صحت کے ادارے، ریڈ کراس، نیپال اسکاؤٹس، رضاکار تنظیمیں، نجی شعبہ اور ترقیاتی شراکت دار مل کر کام کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ غیر ملکی شہریوں کو بچانے اور ان کی شناخت کے لیے خصوصی کوآرڈینیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ اب تک 129 غیر ملکی سیاحوں کو بچا کر ان کی شناخت کی جا چکی ہے۔ وزارت خارجہ سفارتخانوں اور خاندانوں کے ساتھ رابطہ کاری کے لیے ہنگامی کنٹرول روم چلا رہی ہے۔
وزیر اعظم بلن شاہ نے کہا، "ابتدائی انتباہات کے لیے تیاریاں جاری ہیں اور ہائی رسک زونز میں محفوظ مقامات پر منتقلی کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ دو لاکھ سے زیادہ ایس ایم ایس الرٹس بھیجے گئے ہیں۔"
شاہ نے کہا کہ نیپال کے وزیر داخلہ ذاتی طور پر متاثرہ اضلاع میں سیکورٹی ایجنسیوں، مقامی انتظامیہ اور مقامی سطح کی ٹیموں پر مشتمل کارروائیوں کی قیادت اور تعاون کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سڑکوں کے نیٹ ورک کو بحال کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔
نیپال کے وزیر اعظم نے بتایا کہ پینے کے صاف پانی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے چار کے یو کے ایل واٹر ٹینکر اور 900 کلو گرام بلیچنگ پاؤڈر نواکوٹ بھیجے گئے ہیں۔
نواکوٹ میں بھیرابی، سوریا متی اور پنچکنیا آئل ڈپو میں 41,000 لیٹر ڈیزل اور 24,000 لیٹر پیٹرول کا ذخیرہ موجود ہے، جب کہ 17,000 لیٹر ایوی ایشن فیول روانہ کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ ایمرجنسی آپریشن سینٹر فعال ہے، اور چھ اسپتالوں کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے۔
نیپال کے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ "نوواکوٹ کے تقریباً 90 فیصد حصے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ دھنچے میں بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔"
راسووا کے بھوٹے کوشی دریا کے علاقے میں طوفانی سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں یا لاپتہ ہیں، اور بڑی سڑکیں اور مواصلاتی رابطے منقطع ہیں۔
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