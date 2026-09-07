نیپال سیلاب: جاری ریسکیو کارروائیوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 1,355 تک پہنچ گئی، تقریباً پانچ ہزار لوگ اب بھی لاپتہ
NDRRMA کے مطابق چٹوان ضلع سے 363، نوالپراسی ویسٹ سے 221، نوالپراسی ایسٹ سے 222 اور نواکوٹ سے 197 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
By PTI
Published : September 7, 2026 at 3:16 PM IST
کھٹمنڈو: نیپال میں سیلاب کی تباہی کے بعد ملبے ست لاشوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ حکام کے مطابق متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں نکالی گئیں ہیں جس کے بعد سیلاب زدہ ہمالیائی ملک میں مہلوکین کی تعداد پیر کو بڑھ کر 1,355 تک پہنچ گئی۔
نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ منیجمنٹ اتھارٹی (این ڈی آر آر ایم اے) نے کہا کہ ریسکیو ٹیمیں چار ہزار 996 لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں- جن میں لاپتہ پونے والے کم از کم 589 غیر ملکی شہری بھی ہیں- این ڈی آر آر ایم اے کے مطابق، اب تک تیزہ ہزار 396 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔
این ڈی آر آر ایم اے کے مطابق چٹوان ضلع سے 363، نوالپراسی ویسٹ سے 221، نوالپراسی ایسٹ سے 222 اور نواکوٹ سے 197 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔
اسی طرح راسوا سے 169، گورکھا سے 75، دھاڈنگ سے 70 اور تناہون سے 38 لاشیں برآمد ہوئیں۔ سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کمان سرگرمی سے تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔
سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ہائیڈرو پاور پراجیکٹس پر بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں جہاں سینکڑوں افراد کے سرنگوں میں پھنسے ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔ ان کارروائیوں میں ہندوستان اور چین کی ماہر ٹیمیں اپنے نیپالی ہم منصبوں کی مدد کر رہی ہیں۔
26 اگست کو نیپال-تبت سرحد کے قریب برفانی تودے کے گرنے سے سیلاب آگیا تھا جس نے شمالی اور وسطی نیپال کے قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا۔ ہمالیہ کے سرحدی علاقے سے جنوب کی طرف بہنے والے دریائے بھوٹے کوشی کا سیلابی پانی مکانات، گاڑیاں، سڑکیں اور پل بہا لے گیا اور بجلی کے منصوبوں کو زبردست نقصان پہنچا۔
چینی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس تباہی کے باعث سرحد کے چینی جانب کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے جب کہ تبت میں 500 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔
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