نیپال انتخابات میں آر ایس پی نے تاریخی فتح حاصل کی، بلیندر شاہ نے سابق وزیراعظم اولی کو دی شکست
نیپال کے انتخابات میں 35 سالہ بلیندر شاہ کی پارٹی RSP نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرلی۔ شاہ کے وزیراعظم بننے کی امید ہے۔
Published : March 8, 2026 at 7:40 AM IST
کھٹمنڈو، نیپال: ریپر سے سیاستدان بنے بلیندر شاہ نیپال کے وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ ہفتہ کے عام انتخابات میں ان کی راشٹریہ سواتنتر پارٹی (RSP) نے ملک کی بڑی جماعتوں کو مکمل طور پر شکست دے کر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔
35 سالہ بلیندرا، جو بالیندر شاہ کے نام سے مشہور ہیں، نے جھپا-5 حلقہ میں چار بار کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو تقریباً 50,000 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ بلیندر کو 68,348 ووٹ ملے، جب کہ 74 سالہ اولی کو 18,734 ووٹ ملے۔
اولی نیپال کی سب سے پرانی پارٹی کمیونسٹ پارٹی آف نیپال (یونیفائیڈ مارکسسٹ-لیننسٹ - CPN-UML) کے چیئرمین ہیں۔
اولی کو شکست دینے کے بعد بلین شاہ کے نیپال کے اگلے وزیر اعظم بننے کی امید ہے۔
اس الیکشن میں نیپال کے عوام نے ملک کی پرانی پارٹیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، آر ایس پی نے 97 میں سے 77 نشستوں پر کامیابی حاصل کی جس کے نتائج کا اعلان ہفتہ کی رات 9:30 بجے تک کیا گیا۔ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، آر ایس پی نے کھٹمنڈو ضلع کے تمام 10 حلقوں پر کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں 48 نشستوں پر آگے ہے۔
آر ایس پی کی تشکیل روی لامیچھانے نے 2022 میں کی تھی۔ پرانی جماعتیں ووٹروں کا اعتماد جیتنے میں ناکام رہی، جن کے اہم مسائل میں بدعنوانی سے لڑنا اور اقربا پروری کا خاتمہ، نیز نیپال کی سیاسی قیادت میں نسل در نسل تبدیلی شامل تھی۔
الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، نیپالی کانگریس (این سی) نے 11 نشستیں حاصل کیں اور سات میں آگے ہے۔ سی پی این (یو ایم ایل) نے صرف پانچ سیٹیں جیتی ہیں اور سات میں آگے ہے۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی (این سی پی) نے دو نشستیں جیتی ہیں اور پانچ میں آگے ہے۔ شرمک شکتی پارٹی (ایس ایس پی) تین سیٹوں پر آگے ہے، اور راسٹریہ پرجاتنتر پارٹی (آر پی پی) نے ایک سیٹ جیتی۔ جیتنے والوں میں ایک آزاد بھی شامل تھا۔
نیپال کے ایوانِ نمائندگان کے انتخابات میں 5 مارچ کو تقریباً 60 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ووٹوں کی گنتی جمعرات کی رات دیر گئے اور رات 11 بجے تک شروع ہوئی۔ بقیہ 165 سیٹوں کے لیے ہفتہ کو گنتی جاری تھی۔
ہندوستان، دونوں فریقوں کے درمیان ترقیاتی شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے ہمالیائی ملک میں ایک مستحکم حکومت کی امید رکھتا ہے، انتخابات پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو انتخابات کے کامیاب انعقاد پر نیپال کے عوام اور حکومت کو مبارکباد دی۔
پی ایم مودی نے پوسٹ میں کہا، "میرے نیپالی بھائیوں اور بہنوں کو اپنے جمہوری حقوق کا اس قدر جوش و خروش سے استعمال کرتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ یہ تاریخی واقعہ نیپال کے جمہوری سفر میں ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ ایک قریبی دوست اور پڑوسی کے طور پر، ہندوستان نیپال کے لوگوں اور اس کی نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ نئی بلندیوں کو حاصل کرنے، امن، خوشحالی اور مشترکہ ترقی کو حاصل کیا جا سکے۔"
CPN-UML PM امیدوار اولی نے بلن شاہ کو ان کی انتخابی جیت پر مبارکباد دی اور نئی حکومت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اولی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، "بالین بابو، آپ کی جیت پر مبارکباد۔ میں آپ کو کامیاب، پریشانی سے پاک پانچ سالہ میعاد اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔"
انہوں نے 2022 کی ایک تصویر بھی شیئر کی، جس میں بیلن کے ایک آزاد امیدوار کے طور پر کھٹمنڈو کے میئر کا انتخاب جیتنے کے بعد ریپر سے سیاستدان بننے والے کو طبلہ تحفے میں دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔