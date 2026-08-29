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نیپال ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کو 3 دنوں میں 2 ارب روپے سے زائد کی رقم موصول ہوئی

حکومت نے فنڈ میں عطیات جمع کرنے اور امداد کو مربوط کرنے کے لیے وزارت خزانہ کو مرکزی وزارت کے طور پر نامزد کیا ہے۔

نیپال ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کو 3 دنوں میں 2 ارب روپے سے زائد کی رقم موصول ہوئی
نیپال ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ کو 3 دنوں میں 2 ارب روپے سے زائد کی رقم موصول ہوئی (IMAGE: IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2026 at 6:14 PM IST

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کھٹمنڈو: نیپال میں بڑے پیمانے پر سیلاب کی تباہی کے بعد نیپال کے وزیر اعظم کے ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں 2.295 بلین روپے سے زیادہ کا عطیہ دیا گیا ہے۔ بدھ کو نیپال میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 626 ہو گئی۔ سیلاب نے شہروں اور دیہاتوں میں تباہی مچا دی، گھروں، گاڑیوں، سڑکوں اور پلوں کو بہا کر لے گیا۔

جب کہ تقریباً 2,500 افراد کو نکال لیا گیا ہے، 2,400 سے زیادہ لاپتہ ہیں، ریسکیو ٹیمیں تلاش اور امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شدید سیلاب کے بعد، نیپال کی حکومت نے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ علاقوں کا اعلان کیا، جس سے مختلف تنظیموں اور افراد کو فنڈ میں عطیہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔

وزیراعظم آفس کے ذرائع کے مطابق بدھ کی دوپہر سے جمعرات کی درمیانی شب تک 36 گھنٹوں میں 1.91 ارب روپے موصول ہوئے جبکہ صرف جمعہ کو 385.5 ملین روپے کی امداد دی گئی۔ جس سے فنڈ کا بیلنس 2.17 بلین روپے سے بڑھ کر 4.09 بلین روپے ہو گیا ہے۔

حکومت نے فنڈ میں عطیات جمع کرنے اور امداد کو مربوط کرنے کے لیے وزارت خزانہ کو مرکزی وزارت کے طور پر نامزد کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ رقم 10 مختلف کمرشل بینکوں میں موجود کھاتوں میں جمع کرائی گئی۔ وزیر کے سیکرٹریٹ کے مطابق، وزیر خزانہ سوارنم واگلے ذاتی طور پر ادارہ جاتی عطیہ دہندگان سے 10 ملین روپئے یا اس سے زیادہ کے عطیات قبول کر رہے ہیں۔

اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انفرادی عطیہ دہندگان وزارت کا دورہ کر کے نقد عطیات دے سکتے ہیں۔ وزیر اعظم بلیندر شاہ اور ان کی کابینہ کے ارکان بھی ایک ماہ کی تنخواہ ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ میں عطیہ کریں گے۔ یہ فیصلہ جمعہ کو کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔

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