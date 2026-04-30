نیپال ایئر لائنز نے 'نیٹ ورک میپ' میں جموں وکشمیر کو دکھایا پاکستان کا حصہ، رد عمل کے بعد مانگی معافی

نیپال ایئر لائنز نے بھارت کے ردعمل کے بعد بدھ کو سوشل میڈیا پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔

علامتی تصویر (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 30, 2026 at 10:58 AM IST

نئی دہلی: نیپال ایئرلائنز نے "نیٹ ورک میپ" میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر جمعرات کو معافی مانگی اور اسے نقشہ نگاری سے متعلق غلطی قرار دیا۔

ایئر لائنز نے بھارت کے ردعمل کے بعد بدھ کو سوشل میڈیا پوسٹ بھی ڈیلیٹ کر دی، اسی کے ساتھ ایک پیغام میں لکھا کہ "ہم اپنے سوشل میڈیا چینلز پر حال ہی میں شیئر کیے گئے 'نیٹ ورک میپ' میں ہونے والی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ نقشے میں بین الاقوامی حدود کے حوالے سے نقشہ نگاری کی اہم غلطیاں تھیں جو نیپال یا نیپال ایئر لائنز کے سرکاری موقف کی عکاسی نہیں کرتی ہیں۔" اس نے X پر پوسٹ کیا۔

نیپال ایئرلائنز نے لکھا کہ "ہم نے پوسٹ کو فوری طور پر ہٹا دیا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے داخلی طور پر جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمارا مواد درستگی کے اعلیٰ ترین معیارات پر پورا اترے۔" "ہم خطے میں اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اپنے مضبوط تعلقات کی قدر کرتے ہیں اور اس پوسٹ کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی غلطی پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔" ایئر لائن نے مزید کہا۔

واضح رہے کہ اس قبل بھی نقشے میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس سے پہلے 14 جون سال 2025 کو اسرائیلی فوج نے بھی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جموں و کشمیر کو پاکستان میں دکھا دیا تھا تاہم معاملہ سامنے آنے کے بعد معذرت کر لی تھی۔ وہیں ٹویٹر نے بھی اپنی ویب سائٹ پر جاری نقشے میں بھارت کو پاکستان میں دکھا دیا تھا تاہم معاملہ سرخیوں میں آنے کے بعد 28 جون 2021 کو اسے ہٹا دیا۔ اس نوعیت کے اب تک متعدد واقعات سامنے آ چکے ہیں۔

ایڈیٹر کی پسند

