نقشے میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر نیپال ایئرلائنز کی معذرت

نیپال ایئرلائنز نے فوری طور پر متنازع پوسٹ کو حذف کرتے ہوئے داخلی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔

نقشے میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر نیپال ایئرلائنز کی معذرت
نقشے میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر نیپال ایئرلائنز کی معذرت (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 30, 2026 at 5:08 PM IST

نئی دہلی: نیپال ایئرلائنز نے اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ایک “نیٹ ورک میپ” میں جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھانے پر شدید ردعمل کے بعد باضابطہ معذرت کر لی ہے۔ ایئرلائن نے اپنے بیان میں کہا کہ شیئر کیے گئے نقشے میں بین الاقوامی سرحدوں سے متعلق سنگین غلطیاں موجود تھیں جو نہ تو نیپال کی سرکاری پالیسی کی عکاسی کرتی ہیں اور نہ ہی ادارے کے مؤقف کی۔

کمپنی نے فوری طور پر متنازع پوسٹ کو حذف کرتے ہوئے داخلی تحقیقات شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ “ہم اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور اس غلطی سے ہونے والی کسی بھی دل آزاری پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔”

یہ معاملہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں سرحدی تنازعات پہلے ہی حساس نوعیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بھارت اور نیپال کے درمیان تقریباً 1800 کلومیٹر طویل کھلی سرحد ہے، تاہم بعض علاقوں جیسے کالاپانی، لمپیادھورا اور لیپو لیکھ پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔

یہ پہلا موقع نہیں جب نقشے کے معاملے پر تنازع پیدا ہوا ہو۔ 2020 میں بدھیا دیوی بھنڈاری نے ایک نیا سرکاری نقشہ جاری کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں متنازع علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا، جس پر بھارت نے سخت اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح بھارت کی جانب سے لیپو لیکھ تک سڑک کی تعمیر بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث بنی تھی۔

